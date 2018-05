Andreplass på Snartemo etter punktering

Forventningene var høye da Søren endelig skulle debutere i R5-bil. Men sin faste kartleser gjennom ni år, Arne-Ingar Stulen, skulle det endelig bli mulighet for å prøve seg i den største klassen. Denne muligheten lot ikke Søren gå fra seg uten at det ble lagt merke til.

Med Skoda Fabia R5 innleid fra Pontus Tidemand Racing var det klart for R5 debut under årets Rally Sørland. Løpet som i år samlet 72 biler til start. Av disse stilte det hele åtte biler i R5-klassen (klassen for de raskeste bilene i NM).

Etter en tøff vinter kunne arrangøren ønske velkommen til første NM runde på grus, med sine utfordrende veier av god standard, og nok en gang med to publikumsetapper inne på Sørlandets Travpark.

Søren (som ikke har kjørt noe rally siden siste NM runde Rally Hedemarken i fjor høst) var spent da R5 Skoda’en ankom Sørlandet tidlig torsdag morgen. Det var innlagt en liten test torsdag ettermiddag, for å få gjort seg litt kjent med bilen før løpet.

Imponerende bil

Etter noen km med test og masse inntrykk var det klart for løp. Konklusjon, dette var en skikkelig rallybil som det skulle bli gøy å kjøre løp med.

På start inne på Sørlandets Travpark var det to spente karer som dro av gårde til første fartsetappe. Målet var å komme seg gjennom, ha det gøy i bilen og øke tempo utover dagen for å se om det var mulig å kjøre inn til noen topptider.

Første fartsetappe gikk etter planen, litt prøvende men med greit temp. Tiden viste at det hadde gått fort, da kun Anders Grøndal (NM-leder) var foran på lista med 9,6 sekunder. Dette var tross alt første SS med en slik bil.

Per-Eivind Syvertsen

Bestetid

Andre fartsetappe ble spennende da bilen stoppet rett før startsignalet gikk, men når bilen først kom i gang gikk det fort. Bestetid med 1,7 sekunder var oppsiktsvekkende.

Smilene hang løst inn til første bensinfylling.

På den tredje fartsetappen var Søren dessverre uheldig og pådro seg en punktering. Dekket holdt til det var igjen ca 4 km av etappen, da var det kun felgen igjen å kjøre på, noe som ga ca 1 minutts tidstap i mål.

Dekket ble byttet før etappe 4 og bilen virket ellers ok. Men uten reservehjul og enda tre etapper å kjøre ble det vanskelig å angripe for fullt.

Bare slått av Grøndal

Inn til første service etter 6 etapper var status smått utrolig andreplass, 1.28,4 bak Anders Grøndal.

Etappe 7 ble dessverre strøket, slik at etappe 8 var siste skikkelige etappe ute i skogen, før den avgjørende publikumsetappen inne på travbanen skulle sette punktum for årets Rally Sørland.

Søren kjørte inn til andre tid på SS8 og dro til med ny etappeseier inne på den siste runden rundt travbanen.

Andreplassen var sikret i tillegg til A-seeding for senere løp.

Vel i mål etter en fantastisk dag på skogen, med en utrulig grom bil er det bare å konstatere at dette frister til gjentagelse.

