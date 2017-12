Nøkkelspiller forlenger med Amazon

GRIMSTAD: Vår dyktige spiller fra Manchester går dermed inn i sin tredje strake sesong for 1. divisjonsklubben.

Hayes ble årets toppscorer i klubben og har prestert jevnt på høyt nivå gjennom hele sesongen. Trenerapparatet trekker spesielt frem hennes evner til å gjøre de rundt seg gode. Hun går alltid for seier og har en stor indre motivasjon. Videre er hun flink til å tilpasse seg forskjellige posisjoner på banen, jobber ekstra hardt defensivt og har dessuten veldig gode treningsholdninger.

Hayes har gjennomført en solid sesong som spiller i år og tar med denne signeringen også et større ansvar for arbeidet med rekruttering og utvikling av yngre spillere, både i og utenfor klubben. Blant annet blir hun å finne en gang i uken på sonetrening for NFF Agder sone midt for jenter født i 2003/2004.

Dessuten skal hun som gjestetrener og motivator komme regelmessig innom treningene til våre aldersbestemte Amazon/Imås samarbeidslag. I høstferien 2018 arrangerer Amazon for tredje året på rad fotballskole for jenter i alderen 6-12 år, og her tar Hayes et utvidet ansvar for organiseringen og det sportslige innholdet.

Vi er veldig glade og stolte over å ha sikret oss en av bærebjelkene i laget med videre og ser frem til å heie Hayes frem i sin tredje sesong i grønt på J.J. Ugland stadion Levermyr.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

