5. plass i NM til Øvrebø-hopper

OSLO: Mesterskapet gikk over all forventning for den unge Øvrebø-hopperen, selv om de største stjernene som Maren Lundby og Anna Odine Strøm ikke deltok.

Tredje lengste hopp i lagkonkurransen

Søndag deltok Karoline i lagkonkurranse (mikslag) sammen med navnesøster Karoline Bjerke Skatvedt. Her ble det 2. plass i miks og uoffisiell 3. plass samlet sett.

Privat

Oppladningen for vintersesongen har vært så som så for Karoline. Mangel på hopping på snø er nok den største utfordringen. Uten gode forhold hjemme på Sandrip, har hun kun hatt tre treningsdager på snø. Mye barmarkstrening har imidlertid gjort at hun har opprettholdt et godt nivå.

Etter en trening sammen med Line Jahr og resten av jentene/damene i Oslo fredag, fungerte teknikken hennes stadig bedre. Hun avsluttet med tredje lengste hopp i søndagens lagkonkurranse med 67 meter.

Aktuell for nordisk

Om hun får forhold i lokale bakker til å trene, kan hun komme opp på et høyt nivå allerede i vinter. Hun mangler fremdeles litt på tøffheten ut av hoppet, i avslutning av svev og nedslag. Særlig på sistnevnte er det mange poeng å hente.

Hun er også aktuell for deltakelse på nordisk juniorlandskamp i Otepaa i Estland.

Privat

Med tanke på Karolines unge alder, prøver vi i klubben å ikke stresse for mye med tanke på konkurranse og resultater.

Hoppingen er og skal være moro å holde på med for henne. Når hun i tillegg er med på håndball i Øvrebø IL J15 og karate i Vennesla karateklubb, så må tiden også strekke til.

God innsats av storebror

Karolines storebror Jonatan deltok i norgescupstevne i Notodden lørdag og søndag. Han fikk 9. plass lørdag og 5. plass søndag. Begge dager på nest øverste nivå, NCA. Han gjør seg nå klar for ny norgescup (12. og 13. januar), junior-NM (14. januar) og senior-NM (15. januar). Alle tevlingene er i Granåsen.