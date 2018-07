Fløy-scoring til liten nytte

OSLO: Fløy tapte lørdagens seriekamp mot Tom Nordlies Skeid 3–1, etter 1–1 til pause.

Det var en meget irritert trener Nikola Trajkovic i garderoben etter kampen. Kampen ble avgjort på to dødballer der Skeid slapp altfor lett til etter markeringssvikt, samt en scoring på overtid der et meget passivt Fløyforsvar lot Skeidspiller gå uhindret inn fra kanten og trille ballen i mål.

Fakta: KAMPFAKTA Skeid - Fløy 3-1 (1-1) Fløys lag: Andreas Hoppestad, Nils Petter Andersen, Sven Fredrik Stray, Erlend Skagestad, Omar Markovic, Tony Hieu Vo, Henrik Andersen, John Olav Norheim, Sebastian Fredriksen, Torje Wichne, Magnus Hallandvik Benyttede reserver: Dardan Dreshaj, Mikael Birk Giæver Ugland og Magnus Ask Mikkelsen. Gule kort: Omar Markovic, Henrik Andersen , John Olav Norheim, Dardan Dreshaj og Mikael Birk Giæver Ugland

Ellers spilte Fløygutta en kamp til godkjent og viste at veien opp til topplagene slett ikke er stor. Vi skal også huske på at seks sentrale spillere var ute med skade.

Fløy ledet

Magnus Hallandvik startet scoringene etter tre minutter da han utnyttet et meget presist utspark fra keeper Andreas Hoppestad og puttet ballen i mål bak et passivt Skeidforsvar.

Men bare tre minutter etter fikk Skeid fritt spillerom på dødball der ballen ble liggende i ro uten at noen Fløyspillere fikk klarert.

Resten av første omgang ble jevnspilt uten de store sjansene til noen av lagene, og lagene gikk til pause med 1-1.

Skeid best etter hvilen

Andre omgang begynte med Skeid-overtak, og vertene hadde en stor sjanse til å gå i ledelsen etter 50 minutter men ingen fikk puttet inlegget i mål. Dardan Dreshaj kom inn etter 50 minutter, og skulle tidlig markere seg. Først headet han like utenfor etter fripark, og få minutter etter spilte han Sebastian Fredriksen i fin fin scoringsposisjon, men Sebastian klarte ikke å score. Like etter dette hadde Fløy flere gode muligheter etter dødballer, men ballen ville ikke i mål.

Like etter dette scoret Skeid etter nok en dødball og igjen slapp Skeidgutta for lett til. Så i det 70. minutt fikk Fløy tildelt straffe etter klar felling i feltet. Den vanligvis sikre Dardan Dreshaj bommet imidlertid etter en fin keeperparade, men straffe skal selvsagt være mål, og etter dette ebbet det litt ut for Fløy og spillerne fikk aldri til noen skikkelig sluttspurt.

Flere positive på Fløy

Skeid hadde i denne perioden et par store sjanser til å øke ledelsen. På overtid scoret Skeid som tidligere nevnt etter meget passivt Fløyspill.

Andreas Hoppestad kunne lite gjøre med scoringene og var sikker ellers. Nils Petter Andersen var den klare eneren i forsvaret. Omar Markovic spilte også en bra kamp. På midten var Henrik Andersen eneren og framme var Magnus Hallandvik et uromoment for Skeidforsvaret kampen gjennom med oppofrende innsats. Positive innhopp for Dardan Dreshaj, til tross for straffebommen, og Mikael Birk Giæver Ugland.