Randesund-jubel for historisk cuptriumf

Hamkam Talent Cup er kjent for et høyt nivå, og det var derfor også knyttet litt usikkerhet og spenning til hva vi sendte jentene våre til. Hadde vi sendt gasellene våre rett til løvinne-flokken?

RIL J12 består normalt sett av to skolelag, men til Hamkam Talent Cup tok vi ut en tropp bestående av mange av de jentene som har vært aktive på Lørdagsfotballen, som er et ekstratilbud i RIL utover deltakelse på sitt eget klasselag for alle mellom 10 -12 år.

Litt av utfordringen med HamKam Talent Cup var at vi skulle spille alle kampene mot lag vi på ingen måte hadde noen referanse på. Samt at alle kampene hadde en varighet på 2 x 25 minutt. Med fire gruppespill-kamper på lørdagen betyr det en langt større belastning enn normalt i andre turneringer for jentene. Det var nå de skulle høste av treningsinnsatsen gjennom vinteren, våren og sommeren.

Spent gjeng

Det var en spent gjeng som møtte opp på Sukkevann fredag formiddag. Det lå en lang kjøretur foran oss til Hamar. Vi ankom Hamar i 17-tiden, og fikk sjekket inn laget og ordnet de formelle papirene. Mens papirene ble ordnet vandret jentene rundt Briskeby Stadion hvor finalen skulle spilles på søndagen. Det var nok flere som kikket forventningsfullt inn på tribunene og gressmatta på stadionen. Kanskje noen av jentene satte seg et personlig mål om å spille på nettopp den gressmatta på søndagen, uten at vi satte det som et uttalt målsetning.

Vi kjørte videre til Ajer Ungdomsskole hvor overnattingen fant sted. Det var trangt, men flotte fasiliteter. Eneste negative var at vi hadde en kjøretur på 20 minutter til Stange Stadion hvor gruppespillkampene, pluss semifinalen, fant sted. Vi fikk rigget oss på tildelt plass, spiste kveldsmat og gjennomførte et spillermøte før kvelden var omme. Nå var det kun en natts søvn som gjensto før vi skulle i ilden klokka 09 mot Lillestrøm J12.

Vi ankom Stange Stadion klokka 08 og gjorde oss klare til det som var første av fire kamper i puljespillet. Kampen ble sparket i gang, og jentene våre gikk raskt i ledelse og førte kampen i store perioder. Dog var det ingen problem å se at vi nå hadde inntatt en scene hvor nivået var langt høyere enn normalt. Det gnistret i taklingene fra begge lag. Det ble scoret flotte mål begge veier. Samtidig var det RIL som dro i fra med solid angrepsspill og et våkent og aggressivt forsvar, med en solid sisteskanse i mål. Kampen endte 6-2 til RIL, og jentene var naturligvis fornøyde.

Slo en av favorittene

Det var først etter kampen mot Lillestrøm at vi skjønte gjennom andre trenere og foreldre at vi nettopp hadde nedkjempet det som alle anså til å være en av de største favorittene for Jenter 12. Av og til er det kanskje en fordel å ikke kjenne til motstanderen man skal møte. På den måten kan man fokusere på egne ferdigheter og bruke disse. Jentefotballen i Lillestrøm er kjent for å samle lovende talentfulle jenter fra et stort geografisk område. Så det er naturligvis ekstra moro når et helt ukjent lag fra Randesund kommer langveis fra og sender sjokkbølger inn i det etablerte styrkeforholdene mellom disse lagene på Østlandet.

Skulle denne seieren mot Lillestrøm føre oss rett i hvilepute-fella. Eller kanskje de neste motstanderne blir så trigget av dette og mobiliserer enda mer enn normalt. Vi kunne ikke annet enn å forberede oss slik vi pleier.

De neste gruppespillkampene ble spilt og etter strålende innsats, fint spill, giftige angrepsspillere og godt forsvar førte til at vi vant alle fire kampene i puljen med følgende resultater:

RIL - Lillestrøm 2-6

RIL - Stange 4-2

RIL - Korsvoll 5-2

RIL - Skedsmo 5-0

I kampene mot Stange og Korsvoll hadde begge disse lagene en kamp mindre spilt på det tidspunktet. Så dette var helt klart gode prestasjoner av Randesund-jentene.

Puljeseier

Disse resultatene betydde at RIL vant puljen med seier i alle kampene.

De andre lagene som gikk til semifinale sammen med RIL var:

Lillestrøm

Kjelsås

Hvit Rød Oslo Futsal (Lyon)

Etter avsluttet gruppespill ble det klart at vi skulle møte Kjelsås i semifinalen søndag formiddag kl 11.

Vi gikk inn i semifinalen med en naturlig målsetning om å vinne denne kampen slik at vi skulle få oppleve å spille finale på Briskeby Stadion senere på dagen.

Under oppvarmingen til semifinalen var det ingen tvil om at gårsdagen hadde kostet. Mange av jentene slet med å komme i gang. Beina ville ikke helt. Det var vondt i ledd og muskler, men etter en litt annerledes oppvarming var jentene klare for kamp.

Kampen var jevn og tett, slik som de fleste andre kampene våre i denne turneringen. Likevel klarer vi jevnt og trutt å score flere mål enn motstanderne våre. Kampen endte til slutt 4-2 og jentene våre var klare for FINALE!

Vi hadde god tid før finalen og brukte tiden på å gjøre oss kjent med banen, omgivelsene, og garderobene. Lagkapteinen vår skulle intervjues. Det skulle være flott utmarsj med fanfare, musikk og presentasjon av alle spillerne, samt at videointervjuet skulle vises på storskjerm. Så dette var alt annet enn enn normalt for jentene våre. Det gikk nok mange tanker gjennom hodene til jentene i minuttene før kamp. Noen trigges av slike omgivelser, mens andre rapporterte hjerteinfarkt-lignende følelser.

Nerverpirrende finale

Spenningen var til å ta å føle på da avsparket nærmet seg.

Utmarsjen ble utført med store smil om munnen - stort sett. Det var nå det skulle avgjøres. Motstanderen i finalen var Hvit Rød Oslo Futsal, som egentlig heter Lyon, og er et fotballakademi som plukker ut lovende talenter i et meget stort geografisk område, og som har høye forventinger til hver enkelt spiller når det gjelder utvikling og prestasjoner.

Kampen startet og det var ingen tvil om at vi møtte en kopi av oss selv når det gjelder gjenvinning av ball. Her var det bare å henge i stroppene. Motstanderen hadde definitivt trent de også, og fremsto som et generelt mye mer teknisk lag enn RIL-jentene. Det var langt fra den peneste kampen vi hadde spilt, og hver duell ble kjempet som om det skulle vært den siste. Likevel tar RIL ledelsen 1-0 etter en retur fra keeper. Ikke lenge etterpå sendes det avgårde et langskudd som keeperen får fingrene på, men som likevel går i mål. Plutselig står det 2-0 til RIL. Det blåses av til pause og jentene får et par minutter til drikke, hvile og taktikkprat. Nå er vi 25 minutt unna en mulig cupseier.

Andre omgang begynner, og det motstanderen har på ingen måte planer om å gi oss seieren servert på sølvfat. Trenerne til motstanderlaget hever stemmen og tar taktiske grep. Kampen bølger frem og tilbake og Lyon har mange farlige avslutninger mot mål. Noen smeller utenfor mens andre tar keeperen vår hånd om. Likevel scorer Lyon på et flott angrep og det står 2-1 med 12 minutter igjen å spille.

Historisk RIL-triumf

De neste minuttene fremstår som timer for oss som står på sidelinjen, samt de som heier på tribunen. Kampen bølger frem og tilbake, men Lyon tar stadig litt mer tak om kampen. Skulle vi tape dette rett før mållinjen?

Klokken tikket heldigvis nedover, og sluttsignalet fra dommeren ble til slutt et faktum uten at noen flere mål ble scoret. Noe som betydde at dette ukjente laget fra Sørlandet vant hele HamKam Talent Cup 2018.

Jentene er jo naturligvis glade, men enormt utladet etter nesten seks timer fotball på to dager i et selskap hvor nivået var svært høyt.

For et lag, for en innsats, for en heiagjeng! Disse jentene er det første RIL-laget som har vunnet denne turneringen. Så her er det bare å bøye seg i hatten, som noen ville sagt det.