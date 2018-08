Hagen med rå sluttspurt i Portugal

PORTUGAL: Angrepene haglet på den siste stigningen, men vår mann gav aldri opp. En rytter stakk av gårde med 2 km og tok med seg seieren, 20 sekunder foran Krister Hagen, som vant spurten i hovedfeltet på overbevisende måte.

Det var ikke mange i hovedfeltet som hang med opp den tøffe stigningen med to mil til mål. Vi hadde med Krister Hagen, som valgte å satse på spurten sin i slutten, kontra å prøve en lang spurt.

– Jeg hadde en veldig god spurt. Det var en liten åpning ved gjerdet og jeg satsa alt. Heldigvis klarte jeg å skape god nok plass til at jeg kom forbi og sikret seieren i hovedfeltet, sier en stolt Krister Hagen og legger til:

– Det var en tøff dag igjen. Bruddet fikk ikke gå før det var gått fem mil av etappen. Terrenget suger krefter. Det går opp og ned hele dagen. Med to mil igjen av etappen eksploderte feltet i bakken. Det gikk helt sinnssykt fort.

Team Coop

– Det var en bakke på fem kilometer med et midtparti på 12 prosent i gjennomsnitt. Jeg måtte gi en luke til de beste der. Jeg gav ikke opp og klarte å hente teten på toppen av bakken. Inn mot mål valgte jeg å stole på spurten min, det viste seg å være et godt valg.

– Dessverre var det en foran som stakk av med seieren. Vi ser fram til de to neste etappene. Dagens resultat beviser at vi virkelig kan vinne en etappe her nede, oppsummerer Krister Hagen.