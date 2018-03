Fra Vindbjart til 1. divisjon

VENNESLA: Som sikkert mange allerede vet, er det flere spillere som har forlatt VFK etter nedrykket i 2017. Hele 14 i tallet! Selvsagt kjipt og trist å miste så mange. Men vi i VFK takler det. Samtidig ønsker vi alle sammen lykke til på ferden videre.

Iman er nte spilleren som går fra VFK til ett av de to øverste nivåene i norsk fotball. Ergo nok en gang god reklame for at VFK er en bra utviklingsarena og utstillingsvindu til høyere nivå.

Vi takker Iman for en strålende jobb i VFK. Både på og utenfor banen. Ikke minst som trener for VFK Akademiet. Masse lykke til i KIL!

PS! For de som ikke vet det, er Iman en Grimstad-gutt som er oppfostret i Jerv. Så det var selvsagt her alt av grunnlaget ble lagt.

Les også: Iman Mafi fra college-spill til Vindbjart