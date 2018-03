Utfordrer til verdensrekord-duell: – Tekno Odin er klar!

KRISTIANSAND: Verdens beste kaldblodshoppe, Lannem Silje med 46 seire på 50 starter i karrieren, er på verdensrekordjakt denne sommeren. Eier og trener Ola Skrugstad meldte i et intervju med Equus Informasjon og Media i helgen at Sørlandets Travpark kan være aktuell arena for et verdensrekordforsøk. Uttalelsen får den sørlandske topptreneren Øystein Tjomsland på hugget.

Fakta: Tekno Odin vs. Lannem Silje Rekorder Tekno Odin 1.18,5aK Lannem Silje 1.18,8aK Antall seire Tekno Odin 70 Lannem Silje 46 Inntjent i karrieren Tekno Odin 10. 435.803 kroner Lannem Silje 6.810.276 kroner

– Skulle dette scenariet dukke opp, utfordrer vi mer enn gjerne Lannem Silje til duell! En Tekno Odin tilbake i samme form som da han satte verdensrekord i 2016 lar seg neppe slå, fastslår Tjomsland kontant. Etter skadeavbrekk og avlsarbeid er Tekno Odin for alvor tilbake i manesjen igjen. I sommer kan han jakte en historisk femte NM-tittel på Sørlandets Travpark, og Tjomsland ser gjerne for seg at en verdensrekord blir satt samme sted.

– Tekno Odin er ikke i toppform ennå, men har han den inne på sensommeren, er vi klare! Det er interessant at Skrugstad tenker disse tankene, og det er jo et kvalitetsstempel han gir Travparken og banemesteren her. Sørlandets Travpark tilhører de raskeste banene vi har, og det er ingen begrensninger for en rekord når det gjelder baneunderlaget, mener Tjomsland. Det er for øvrig hjemmetrenerens bror, Roger Tjomsland, som er banemester og sørger for de gode baneforholdene i sør.