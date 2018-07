Mandalitt kan på ny bli årets sykkeltalent

Nå er det opp til det norske folk å stemme fram 18-åringen, som blant annet har vunnet sølv i EM fellesstart. Det er Norges Cykleforbund, i samarbeid med Equinor Morgendagens Helter, som har nominert de seks syklistene

– Det handler om å løfte frem noen av Norges største talenter og gi de ekstra motivasjon. Daniel har i likhet med de andre nominerte et stort talent for å trene. Dette er helt avgjørende for å nå toppen enten du driver med idrett, kultur eller realfag, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Equinor Morgendagens Helter.

Stor ære å bli nominert

Søren Wærenskjold har syklet siden han fikk sin første landeveissykkel da han var tolv år gammel. Kun seks år senere innehar 18-åringen ett sølv fra fellesstart i EM og en sammenlagtseier i Trofeo Saarland. Nå kan han bli kåret til årets sykkeltalent for andre år på rad.

Håkon Mæland/TV2

– Det er utrolig gøy å bli nominert til Equinor årets sykkeltalent. Jeg ser på det som en annerkjennelse for jobben jeg gjør, og det er veldig kult å bli nominert til en slik pris, sier Wærenskjold.

Hans største mål er å kjempe i verdenstoppen og vinne flere av de største rittene.

– Min største drøm er å vinne Flandern Rundt eller Paris-Roubaix. For å nå drømmen min må jeg fortsatt ha en jevn progresjon og holde motivasjonen og treningen på topp, understreker Wærenskjold.

Årets sykkeltalent stemmes frem på TV2.no og kåringen finner sted under Arctic Race den 18. august. Vinneren stikker av med tittelen som Norges største sykkeltalent og 50.000 kroner til sin lokale sykkelklubb.

Se videopresentasjon av Søren Wærenskjold her:

De øvrige nominerte er Daniel Årnes (KCK), Ludvig Fisher Aasheim (SK Rye), Silje Mathisen (Halden CK), Pernille Feldmann (Stavanger SK) og Ådne Holter (Lillehammer CK).