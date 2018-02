Norgesmesteren i vannsklie viste solid NM-form

LYNGDAL: Hjemmefavoritten Marcus Foss startet beskjedent i innledende kvalifisering og var ikke blant de beste. Men allerede i den første av tre finalerunder smelte han til med en tid som ingen klarte å slå. Vinnertiden ble 6:65.

Fakta: NM i vannsklie Badelandene.no er offisiell arrangør NM i vannsklie er arrangert siden 2013 Badeland fra hele landet arrangerer lokale kvalifiseringer til finalen. Vinner av NM 2013 i Sørlandsbadet : Christian Meisal Vinner av NM 2014 i Nordlandsbadet : Idar Hagen Pryerdalen Vinner av NM 2015 i Skien Fritidspark : Idar Hagen Pryerdalen Vinner av NM 2016 i Grottebadet : Idar Hagen Pryerdalen Vinner av NM 2017 i Dampsaga bad : Marcus Foss Arrangør av årets finale er Aquarama, og NM avholdes 7. april. I 2017 deltok Norge i den første landskamp mot Tyskland I 2018 kommer Tyskland til Norge for ny landskamp

Håvard Tjøstvåg fulgte også opp med en god start i første finalerunde. De ni hundredelene for Håvard holdt konkurransen ut, men bare med én hundredel ned til nestemann. Morten O. Dalhaug fra Vigeland har representert Sørlandsbadet i flere finaler sammen med Marcus og startet litt bak i finalen, men Morten kom inn til en tredjeplass og representerer på ny Sørlandsbadet i en NM-finale i vannsklie.

Disse representerer Sørlandsbadet under årets finale i Aquarama. Marcus Foss, Lyngdal tid 6:65 sek Håvard Tjøstvåg, Lyngdal tid 6:74 sek Morten O. Dalhaug, Vigeland tid 6:75 sek

Marcus har sammen med Morten flere NM-finaler bak seg. Marcus har en sølvmedalje bak seg før han i i fjor fikk NM-tittelen etter å ha vunnet over Idar Hagen Pryderdalen fra Skien, som hadde vunnet tre år på rad.

Vannsklie er en konkurranse med teknikk og kroppskontroll. Inngangsfarten er essensiell og riktig teknikk, spesielt i svinger er avgjørende. Minimale feil gir store utslag og hundredeler tapes fort i denne konkurransen.

Vannskli er moro og show. Derfor startet konkurransen for de minste der det var om å komme nærmest mulig 11 sekunder. Konkurranse på idealtid. Så følgte undomsklassen under 16 år opp for både jenter og gutter. Avslutningen stod selve NM-kvalifiseringen for.

