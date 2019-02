Idolmøte med Torres og andre Liverpool-minner

BLOGG: Min lidenskap for Liverpool FC er noe jeg har arvet fra min far. Vi må tilbake til 1975 da min far så en fotballspiller løpe sikksakk med fotballen i beina mellom motspillerne. Farfar fortalte ham at dette var Kevin Keegan, som var han med nummer sju på svart-hvitt skjermen og han spilte for Liverpool. Dette er det første minnet min far har om Liverpool, mens mitt kom 30 år seinere.

Det er torsdag 26. mai 2005, dagen etter Liverpool sin historiske seier i Champions League finalen mot Milan. Jeg var fem år gammel og ikke gammel nok til å få se kamp så seint på en vanlig hverdag. Jeg skulle tross alt i barnehagen morgenen etter.

Selv om jeg skulle ønske at jeg var noen år eldre og kunne se kampen direkte, får jeg fremdeles frysninger i dag når jeg ser klipp fra Istanbul. Likevel kom ikke mitt første "Liverpool-minne" før dagen etter Champions League-finalen, da min søster og jeg prøvde for harde livet å få liv i far som har hatt en litt for lang feiring kvelden før.

Torres på godt og vondt

I dag er jeg 18 år gammel og likevel syns jeg den lidenskapen jeg har for fotball og Liverpool er vanskelig å forklare. Det er noe med det samholdet, engasjementet og underholdningsdelen i fotballen som gjør at man blir en rød familie som gleder seg til hver gang fotballaget går ut på gressmatten.

Å høre "You'll Never Walk Alone" med egne ører for første gang på Anfield i 2008 før kampstart og ta del av det samholdet var noe helt spesielt. Hårene på armene bare reiste seg. Liverpool vant 3–2 i den kampen etter et hat trick av Fernando Torres, som jeg var så heldig å møte utenfor treningsanlegget til Liverpool på min debut-tur til England.

Det å oppleve en seier og å møte Liverpools beste spiller, og verdens tredje beste fotballspiller det året, var veldig stort for sju år gamle meg. Men til tross for mange flotte øyeblikk, har det ikke bare vært glede i følget med Liverpool. Som tidligere nevnt vant Liverpool Champions League i 05 og de vant FA-cupen året etter. Men siden den gang er det kun en ligacuppokal for sju år siden som har blitt løftet av de røde. Det er heller ikke mulig å unngå det faktum at det nærmer seg 30 år siden Liverpool vant seriegull i England.

Privat

Tilbake til vonde minner som Liverpool-supporter. Liverpool mot Chelsea, 27. april 2014. Etter å ha vunnet 11 seriekamper på rad, har Liverpool alt i egne hender med tre kamper igjen og Chelsea står for tur. Jeg var på Anfield denne dagen, som allerede var bygd opp til å være en jubeldag i Liverpool by, men sånn skulle det ikke gå.

Jeg fikk med egne øyne se Steven Gerrard skli og miste ballen til Demba Ba som satte ballen mellom beina på Mignolet. Jeg husker at Liverpool var lite kreative og slet med å komme til gode sjanser. Så bare for å toppe det hele kom Fernando Torres, mitt fotballidol da jeg var yngre, iført blått ut på gressmatten og gir assist til Willian som avgjorde kampen. 0–2 slutt.

Min tyngste dag

Knust. Vondt i magen. Tårer i øyekroken. Sint. Trist. Dagen som skulle bli en jubeldag, ble en av de dårligste jeg har hatt i livet. Og det er veldig rart å si at en av mine verste dager var et resultat av en fotballkamp, men det er sant. Jeg hadde aldri vært så langt nede før på grunn av fotball, og det var først da jeg forsto selv hvor mye Liverpool betydde for meg.

Når man bryr seg om noe, er det fantastisk når det går bra, men helt forferdelig når det ikke går veien. Fotball er intet unntak. 2017/18-sesongen var en sesong det var virkelig gøy å følge med Liverpool. Nei, intet Premier League- eller Champions League-trofé. Likevel er det viktig å nyte sesongen, og jeg, sammen med enhver Liverpool-supporter nøt hvert øyeblikk av reisen hele veien som førte Liverpool til Kiev.

Privat

Liverpool tok kvaliteten opp et hakk, mye på grunn av en egypter som ble sett på som en backup til Mané på vingen i begynnelsen av sesongen. Det er fortsatt sykt å tenke på. Uansett, fotballen og spesielt angrepsfotballen til Liverpool var på øverste hylle. Etter avansement i gruppespillet i Champions League, knusende seier i Portugal, hjemme og borteseier mot Manchester City og 7–6-seier sammenlagt over Roma, var det et håp om at Liverpool på sitt beste kunne slå hvem som helst.

"Allez Allez Allez" er det eneste som går i hodet fram til slutten av mai 2018. Real Madrid er motstander i en finale ingen forventet at Liverpool skulle være en del av. Man sitter med følelsen om at dette blir vanskelig, det er mulig, men Liverpool er underdogs. Keepertabber og en kjip spanjol i midtforsvaret til Real Madrid som har ødelagt skulderen til vår egyptiske konge, gjør alle som blør Liverpool rødt illsinte. Knust. Vondt i magen. Tårer i øyekroken. Sint. Trist. Alt kom tilbake som for fire år siden.

Privat

Tror på ligagull

Vi er i en ny sesong. Det er februar og Liverpool sitter på toppen med en liten ledelse på Manchester City. Hvis det er noen som ødelegger for Liverpool i Premier League i år så er det dem. City var dem som brøt Liverpool sin rekke på 20 kamper ubeseiret i ligaen og vil følge Liverpool hele veien til mai. 12. mai, for å være mer presis.

Liverpool møter Wolves på Anfield. Jeg skal stå på The Kop, med 54 000 andre håpefulle Liverpool-supportere rundt meg som håper at vi skal løfte Premier League-trofeet for første gang. Jeg tenker tilbake hvordan følelsen var i 2014 da det gikk gal vei for Liverpool og ser for meg at hvis det går motsatt vei denne gangen, så kommer 12. mai 2019 til å bli en dag jeg aldri kan glemme.

Privat

Har jeg troen på at det skjer? Ja. Forskjellen på Liverpool i år, kontra i fjor og tidligere sesonger at de ikke bare er verdensklasse framover, men nå er det virkelig solid bakover også. Liverpool var kjent for å ha Suarez, Sturridge og Sterling i 13/14 sesongen og vi har nå som i fjor Mané, Salah og Firmino, likevel er det steget som Liverpool har tatt i forsvarsspillet som gjør at vi løfter trofeet i mai.

Vi har handlet på øverste hylle og skaffet en topp keeper i Allison og en nederlandsk vegg i van Dijk. Våre to engelske unggutter på høyresiden, Gomez og Alexander-Arnold viser seg å ikke bare være lovende, men de presterer virkelig godt kamp etter kamp. Også kan vi man ikke glemme Robertson som har blitt en supporterfavoritt på rekordtid. Disse fem, sammen med resten av troppen, er dem som skal føre Liverpool til sin første ligatriumf på 29 år.