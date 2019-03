Agder-dommerne klare for ny sesong

KRISTIANSAND: Med oppdatering på regler og retningslinjer, gjennomgang av skadeforebyggende trening og mange gode diskusjoner er dommerne i Agder klare for en ny sesong. Over 100 dommere og veiledere deltok på helgens vårkurs. De fikk klar beskjed om at det viktigste punktet for 2019 er å beskytte spillerne.

– Det å beskytte spillerne er noe av det viktigste vi kan gjøre. Slik som å få med seg albuer i hodeområdet, og skille mellom hva som brukes som et verktøy og hva som brukes som våpen, er noe det er fokus på i 2019. Det samme med å få med seg de taklingene som utsetter spillerne for fare, sier forbundsinstruktør Odd Jarle Larsen i NFF.

Testes før seriestart

Også dommerne skal holde en hel sesong, og dommerkomiteen hadde derfor hentet inn Christina Sandvand Omfjord til å snakke om skadeforebygging. I tillegg har det blitt obligatorisk med en treningsøkt i løpet av vårsamlingen.

– Det nærmer seg den fysiske testen for våre dommere, og derfor har vi hatt en økt som ligner på den. Dommerne i Agder har blitt flinkere til å trene, og alle som dømmer seniorkamper skal ha gjennomført en fysisk test før sesongen, sier agderdommernes fysisk coach, Thor Håversen.

I tillegg må også dommerne igjennom en teoretisk test for å vise at regelkunnskapene er gode nok.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Mer fair play

En av tingene som kan være greit for dommere, spillere og trenere å vite, er hva NFF sier om Fairplay.

– Det er jo allerede slik at spillerne skal igjennom en fairplayhilsen før og etter kampen. Nå er det også obligatorisk at dommerne skal hilse på trenerne og ønske lykke til med kampen. Dette er viktig for at man skal ha en dialog allerede før kampen, så dette skal skje før eller etter oppvarmingen til lagene, sier Håversen.

Leder i dommerkomiteen i NFF Agder, Mats Nesmann, håper godt forberedte dommere, spiller og ledere skal gi gode rammer rundt kampene i kretsen denne sesongen.

– Dette handler jo om å ha respekt for hverandres oppgaver for alle de involverte i kampen. Har man en god dialog, ligger det til rette for at alle skal få det hyggelig på banen, sier Nesmann.

Her er en oversikt over aktive Agder-dommere: