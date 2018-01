Trist sorti for AK28-målvakt

STRAND/STAVANGER: Det gikk dessverre ikke slik vi hadde håpet i helgas bortekamper mot henholdsvis Staal Jørpeland og Hinna. Det ble tapt 21-29 og 23-24. Dermed er vår ledelse i 3. divisjon knappet ned til fire poengs margin.

Vår målvakt Tess Demi klarte ikke det hun har gjort så mange ganger før denne sesongen - å hjelpe oss fram til seier. Hun har ofte gått av banen med tittelen banens beste, og har vært stabilt god hele sesongen. Nå flytter hun til Australia for en periode på grunn av studier, og vil definitivt etterlate seg ett tomrom på laget.

Mister en nøkkelspiller

- Vi kan uten tvil takke Tess for mange seire. Vi hadde aldri hatt førsteplassen på tabellen på dette tidspunktet, hadde det ikke vært for henne, sier trener Øyvind Skjeggedal.

Silje Gumpen

Tess kommer med mange gode tilbakemeldinger både i kamp og trening - både til medspillere på banen og sine keeper-kolleger. Hun er dessuten alltid der for å hjelpe sine lagvenninner, med alt fra spilltaktikk til barnevakt. Tess har følgende å si om sin første sesong med AK28-damene:

– Det har vært utrolig bra, treningene er full av god energi og alle gjør sitt beste. Det er godt å trene og spille med damer som er så engasjerte og hvor miljøet er så utrolig bra. Det har virkelig vært en fantastisk sesong så langt, til tross for helgas skuffende resultater, så har jeg full tro på at det blir opprykk! Trenere og spillere har vært fantastiske og jeg gleder meg til komme tilbake til denne gode gjengen!

Avskjedsgave

Som en avskjedsgave til Tess, som til tider har båret laget til seier, har noen av damene kort beskrevet Tess:

Crazy, livlig og snill, Mona Solass (kaptein)

Tøff, høylytt og rå i mål, Benedicte Olsen

Godhjertet, fantastisk energi, enormt engasjement, Charlotte Markham

Engasjert, omteksom og lattermild, Marte Landgraff

Målrettet, kjærlig, beskyttende, Silje Gumpen

Livlig, engasjert, god i mål, Maren Mykland

Snill, omtenksom og den beste til å flette, Ninnie Svantesson

Høylytt, snill, sykt god i mål, Anette Kolltveit

Veggis, fyrverkeri, og tempermentsfull, Siv Malterudbakken

Energisk, bestemt, omsorgsfull, Line Abrahamsen

Støttende, forbilde og supertalent, Imani-Karoline Jæger

Talentfull, rå og utrolig god makker, Kjersti Milde

Må heve oss

Oddsene var i var favør før helgen. Vi har spilt godt stort sett hele sesongen og har vist god form. Skal vi klare opprykksmålet for sesongen, er det likevel ingen tvil om at vi ikke har noen poeng å sløse bort.

Silje Gumpen

Lørdag gikk første kamp for helgen mot Staal Jørpeland, som foreløpig lå på en 2.plass på tabellen under oss. Fra start så det lyst ut, og etter 10 minutter sto det jevne 4-4 på tavla, men deretter var det full revers.

- Vi begynte å bomme fremover og avsluttet på litt for tidlige sjanser. Bakover holdt vi ikke til dommeren blåste og dermed klarte Staal å avslutte, og vi hadde i tillegg ganske få redninger denne kampen, sier Marte Landgraff.

Silje Gumpen

Hun har spilt på damelaget i flere sesonger, med unntak av en liten tur innom våre motstandere Randesund for en kort periode. Hun har en samboer som spiller i KIF, og en bror som spiller for toppdivisjonslaget Ricoh i Sverige. Hun har dessuten mye erfaring på og utenfor parketten, og er å beskrive som en svært rutinert spiller.

Fikk panikk

Det kokte nok like mye for oss på banen, som de på sidelinjen. Vi fikk litt panikk og noen avgjørelser som ble tatt ødela nok for oss. Derfor ble det noen ekstra feil og noen mål i mot på slutten som gjorde resultatet verre. Dumt, ettersom hvert mål var viktig i den kampen.

Tenningen og humøret som damene vanligvis har, var ikke der i denne kampen, og vi klarte derfor ikke kjempe oss inn igjen i kampen. Etter endte 2x30 minutter sto det 29-21 på tavla. AK28-damene ga bort to viktige poeng til vår største rival i årets sesong og opprykssjag.

God start

Søndagen gikk kampen mot Hinna. Sist disse to lagene møttes endte kampen med to poeng til AK28-damene etter resultatet 29-24. Kampen på søndag startet bra. Tenninga og humøret var på plass igjen etter tap dagen før, og damene gikk ut med en god start - mye takket være bakspilleren Charlotte Markham, som satte mange mål og hadde viktige innspill. Likevel slet vi med noen bakspillere vi ikke fikk kontroll over, og som verken forsvaret eller keeperen fikk tak på.

- Vi slet med både med å komme langt nok ut på skytter og få satt taklingene som bryter opp spillet deres. Lite hjelp av forsvaret for Tess (Demi), siden de får gått forbi og da kan skyte fritt i hele målet. Vi prøvde litt forskjellig bakover og fikk tilslutt grep på dem, og gikk til pause med ledelse, forklarer Marte.

Tapte knepent

Kampen endte likevel med nytt tap. Ett hårfint mål utgjorde forskjellen på poengdelingen. Marte mener at for mye bomskudd, straffer som sløses bort, feilpasninger, dårlige innspill og skudd på dårlige sjanser er årsaken til tapet.

Felles for kampene er nok at redselen for å tape er ganske stor. Vi har levert stort sett hele sesongen, og nervene for å gå på en smell vokser for hver kamp. Det er ingen tvil om at vi har satt oss store mål for sesongen, og presset for å nå målene som er satt kan til tider bli for stort for både spillere og trenere.

Skjermdump

AK-damenes beste spiller var Marte Landgraff (lørdag) og Charlotte Markham (søndag).