Vi spoler først tilbake til 25. august. Da har vi vi vår første fellesøkt med mål om å løpe i Valencia 3. desember. Foran oss er det 15 uker med treningsprogram, og vi vet at det mye som kan gå galt. Noen får skader på veien. Små skader som bare gjør at man ikke trene for fullt de neste dagene, og noen store som gjør at drømmen om Valencia henger i en tynn tråd. I løpet av 15 uker løpes det i all slags vær. Sol, regn, sludd og vind. Fellesskapet gjør at man kommer seg på trening. Det er der vi møter likesinnede. De som liker å løpe langt. De som tenker at 42,2 km kan løpes.

Turen mot Valencia starter, og løpere begynner å møtes på flyplasser. De fleste på Kjevik fredag 1. desember. Nå skal vi bare fly ned og komme oss til start. Noen har reist fra passet sitt. Kan dette gå? Noen sjekker inn bagasje og håper den kommer fram og allerede på Kjevik kommer første utfordring. Forsinkelse i Europa gjør at første etappe blir forsinket mot Schiphol og flyet som skal videre til Valencia reiser uten Kristiansand Løpeklubb om bord. Det innkvarteres på hoteller ved flyplassen Schiphol og dagen etterpå sendes løpere videre via Paris og Zürich.

På plass uten pass

Etter 24 timer er alle på plass i Valencia, 16 timer før startskuddet går, med nesten all bagasjen. Ikke akkurat en gunstig oppladning. Men stemningen er bra, og en felles middag blir trommet sammen. Løperen som manglet pass, er på plass. Fortsatt uten pass, men han har klart å komme seg til Spania, leie bil og sjekke inn på hotell. Noe flaks skal vi da ha.

Forsinkede løpere fordriver tiden på flyplassen. Foto: Tommy Rasmussen

Valencia Maraton er et fantastisk løp i en nydelig by. Løypa er rask og stemningen blant både løpere og tilskuere har et strålende humør. Alt ligger til rette for at man kan få en løpsopplevelse for livet i disse gatene. Det står 32.000 løpere på startstreken. Noen er i verdenstoppen og kommer til å løpe på rett over to timer, mens andre håper de skal klare å komme i mål på fem-seks timer.

Slik ser oppløpssiden ut. Foto: Tommy Rasmussen

Stor mangfold, stort samhold

Aldersspennet på de 27 deltakerne fra Kristiansand Løpeklubb er fra 30 til 60 år og alle har sine mål for dagen. Startskuddet går og 15 ukers samhold og fellesskap skal nå omsettes til personlig prestasjon. På asfalten etter 37 km er du alene. Selv med tusenvis av mennesker rundt deg. Du må løpe selv.

Oppløpet på i Valencia er fantastisk. På de siste kilometerne øker stemningen langs løypa for hver meter du løper. Lydnivået er høyt. Det er liveband. Det er bestemødre som roper vamos! Du vet du er på vei mot mål og kan nesten kjenne lukten av medalje. Noen klarer å ta dette inn. Andre er for slitne og har nok med å sette beina foran seg.

Marius Westgaard på vei inn mot ny pers på 2.57.37 timer. Foto: Tommy Rasmussen

Noen meter etter målgang får man en medalje rundt halsen. Det er nå det skal gjøres opptelling. Etter 42,2 km alene på asfalten, faller tankene raskt tilbake til fellesskapet. Hvordan gikk det med de andre? Spissrotgangen mot møteplassen starter. Når vi møtes, er det bare smil. Nå skal alle få fortelle hvordan det gikk. Hvordan føltes det underveis? Hvem har fått en ny pers? Heder og gode ord deles ut og stoltheten i gruppa begynner å vokse. Ingen brøt! Alle kom til mål. Det er en prestasjon individuelt og som gruppe.

Bankett med bravur

Utpå kvelden møtes vi for bankett på Hard Rock Cafe. Den gode praten blant likesinnede løper løpsk og alle får fortelle om sin opplevelse. Alle er like interesserte i hvordan de andre har gjort det og vi sitter på en felles opplevelse om en fantastisk personlig bragd. Vi har fullført en maraton, og for å sitere vår trener Finn Kollstad: «Det finnes to typer løpere. De som ikke har løpt maraton, og de som har løpt maraton.»

Den følelsen varer.

Glade løpere på bankett. Foto: Tommy Rasmussen

Dagen etter starter hjemreisen. Ikke alt går på skinner. Fly blir utsatt og noen må reise litt rare ruter, for eksempel via London, for å komme seg hjem til Kristiansand. Grunnet forsinkelser og kansellerte fly blir noen booket om til torsdag 7. desember for hjemreise. Kronglete, men ikke noe som forpurrer totalopplevelsen nevneverdig.

Oppsummering:

* Alle 27 fra Kristiansand Løpeklubb kom til mål.

* Seks kom hjem med ny pers.

* En av løperne løp årets nest raskeste maraton for sin aldersklasse i Norge.