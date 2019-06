Sjansesløseri for Vindbjart

VENNESLA: Det ble de forspilte sjansers dag i heten på Moseidmoen lørdag. På en «normal» dag slik vi er blitt vant med i år, ville nok kampen endt 4-4 med to mål på overtid. I stedet ble det 1-1 etter et surt utlikningsmål fra gjestene Staal Jørpeland noen minutter før slutt. Første omgang var målløs, godt hjulpet to keepere i slag. Halvor Homme var ute og avverget et par ganger da Staal kom seg gjennom forsvaret vårt, i tillegg var kaptein Daniel Johansen nede med viktige taklinger og blokkeringer. I andre enden var Markus Nyhus nærmest, men keeper klarte seg så vidt med en lang hånd eller en fot på tre gode muligheter.

Nær sin første scoring

Utover i andre omgang hadde vi mer og mer ballen i laget, men bommet igjen en del i nest siste trekk, eller så ble det bare nesten på sjansene. Mustafa Omarkheil prøvde et skudd nede i hjørnet, mens forsvarer Jesper Lauvsland headet like over, og venter fortsatt på sin første nettkjenning i Vindbjart-drakta.

Midtveis i omgangen kom endelig den forløsende skåringen. Mustafa la inn, keeper klarte bare å forlenge til bakerste stolpe, der Markus Nyhus stupheadet tilbake der keeper stod sekundet før.

Skudd i tverrligger

Mot slutten presset vi på for å sikre seieren, men Staal ga ikke opp og fikk sin utligning. En dødball fra kanten av sekstenmeteren ble slått inn lavt og ble styrt i mål av Erik Steinsland. Noen minutter seinere var det veldig nære 1-2, men skuddet gikk i tverrliggeren. Fem tilleggsminutter ble til åtte, men det hjalp oss ikke og det endte med ett mål til hvert lag.

Alt i alt kanskje et fortjent poeng for gjestene. Vi hadde nok litt mer av banespillet, men Staal Jørpeland hadde store muligheter til flere scoringer de også.

Stian Bøe

PS! Vindbjart ligger på femteplass i avdelingen med 20 poeng etter 12 kamper.