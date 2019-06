Toppscorer sørget for Donn-seier

Det var en sliten, men veldig fornøyd gjeng med Donnere som ankom Kristiansand Stadion rundt 01.00 natt til lørdag. Med i bussen hadde de tre meget viktige poeng. Det ble med noen få hederlige unntak ikke spilt en spesielt pen fotballkamp på Modenabanen fredag kveld.

Det var to lag som gikk i krigen og kampen fikk ingen av lagene på noe tidspunkt ordentlig kontroll på. Vardeneset hadde helt klart mest ball og flest sjanser i første omgang, men slet med å sette sine mange avslutninger. Enten var siktene for dårlig stilt inn eller så var Donn-keeper Nils Fredrik Udjus i veien. Med tre-fire frispark fra om lag 20 meter og flere cornere hadde VBK nok ønsket seg mer lønn for strevet.

Seks mål for Sellæg

Det enormt viktige Donn-målet kom rett før pause på en rask overgang. Kent Erik Sellæg gjorde ingen feil alene med VBK-keeper Sindre Østbø. Med det er Sellæg oppe i seks målkjenninger totalt denne sesongen.

– Jacob (Just) gjorde en god jobb i dag og presset fram feil hos forsvarsspillerne deres. En av disse gangene snappet jeg opp andreballen og tok den med inn i boksen, lukket øya og klinket til i nærmeste hjørne, sier toppscorer Sellæg.

Simen Aleksander Prag

Andreomgangen var totalt sett langt bedre enn en første for laget fra Lund. Første omgangen var tidvis rotete og gjestene slet med å spille hverandre gode. Donn spilte mer sitt spill de siste 45 og tok over momentet i kampen. Krigingen fortsatte utover i omgangen og det var nærmest utrolig at det ikke ble delt ut et eneste gult kort. Temperaturen var høy og innsatsen upåklagelig fra begge leire.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Sto imot sterkt press

Det siste kvarteret spilte Donn etablert forsvar og sto imot et sterkt VBK-press. Da sluttsignalet lød, kunne en sliten, men lykkelig blåhvit gjeng strekke armene i været. Slaget i Stavanger var vunnet.

Simen Aleksander Prag

I det 64. minutt kom et skår i gleden for de på stadion med hjertet i Donn. Jacob Just løp opp en forsvarer ved egen dødlinje, men tråkket forkjært i det ballen ble klarert og etter ansiktsuttrykket å dømme kunne det se ut til å være alvorlig. Støtteapparatet løp raskt til og kunne heldigvis konstatere at det nok kun dreier seg om et overtråkk. Jacob må alikevel belage seg på noen rolige dager uten trening framover. Noe som kan være en stor prøvelse for den særdeles treningsglade tenåringen.

– Hevelsen har gått noe ned, men foten er fortsatt vond, sier han dagen derpå. Det er det å holde seg i ro som er problemet. Jeg har kjørt en mageøkt på verandaen i dag, men droppet å dra på treningsstudio etter nøye vurdering, sier Just med et smil.

Vant foran familie

Simen Aleksander Prag

Stavangergutten Fredrik Tangen hadde en fin kveld på jobb i går.

– Det er alltid kjekt å komme hjem å spille mot venner og bekjente. Det er spesielt deilig å vinne bortekampene som spilles her. Spesielt kjekt er det jo å spille og vinne foran familien på tribunen også, sier Fredrik og fortsetter:

– Jeg synes vi starter første omgang rufsete og gjør mange enkle feil. Utover i omgangen finner vi litt ut av det og gjør det enklere for oss selv. Det fortsetter vi også med i andre omgang. Det er jo en krigekamp dette og vi byr ikke akkurat på for fin fotball.

Fin eller ei, Donn ligger nå over streken på tiendeplass med 12 poeng etter 11 spilte kamper.

Donns lag: N.F. Udjus, F. Tangen, E. Stensøy, M.W. Wigardt, B. Jensen, K.E. Sellæg, O.M. Gundersen, M. Aamodt (74` N.B. Tronstad), A. Sersland (83` B. Torsvik), S. Ingebrethsen og J. Just (64´ N.B. Karlsen).