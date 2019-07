Donn vant sjøslaget i Skien

SKIEN: De hadde muligens mest lyst til å bli i byen og delta på festlighetene i solfylte Kristiansand, men gutta fra Lund satt seg på bussen og satte kursen mot regntunge Skien og muligheten for tre nye poeng.

Storm på sin side forberedte seg til egen fest ettersom de arrangerte sommerfest i forbindelse med vårsesongens siste hjemmekamp. Men ingen fra Donn hadde ambisjoner om å gi de gjestfrie telemarkingene noen fin start på festen. Magnus Aamodt, som satte spikeren i kista mot Madla forrige runde, scoret etter bare tre minutters spill.

– Vi er litt heldige som scorer så tidlig. Jeg bare ”tapper” inn et innlegg fra Fredrik (Tangen) som ender med å gå forbi alle og finner meg på bakre stolpe. Det er alltid deilig å score, og det var en fantastisk start på kampen.

Kampen var lite pen å se på for tilskuerne som trosset været og møtte opp på Bratsberg kunstgress. Forholdene preget teknikken og samspillet til begge lag. Førsteomgangen var en forestilling i svake mottak og feilpasninger. Donn mestret etter hvert alt regnet bedre og styrte mesteparten av andre omgang. Storm var farligst på dødball, og kunne ha fått en nettkjenning eller to, men Donn framsto etter hvert best i alt og vant fortjent sin 3. kamp på rad.

En av kampens største prestasjoner var målet til telemarkingen Andreas Sersland som på mesterlig vis rekker en tilsynelatende tapt ball og setter den bak en utspilt keeper. To spillere som gjorde seg kjent i ny posisjon for anledningen var midtbanespillerne Marius W. Wigardt og Markus Skraastad. På spørsmål om hvordan de trivdes i den bakre rekken svarte de følgende:

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Jeg har ifølge Oddi (trener Odd-Arild Skonhoft) blitt midtstopper nå, men skal flytte meg lengre fram til høstsesongen, humrer en klissvåt Wigardt.

Som fortsetter:

– Jeg synes vi starter litt halvveis. Første omgang opplever jeg som at vi etter hvert får god kontroll, men spiller lite fotball, og sender mye lange baller. Jeg føler jeg og Skraastad får god kontroll etter hvert. I andre omgang, spesielt siste halvdel får vi trilla litt mer ball og skaper mye sjanser. De gjorde begge en solid kamp i ny posisjon og Skraastad, som sier seg enig med makkeren, og legger til, med et smil om munnen, at det er mindre slitsomt å spille bak i forhold til på midten.

Simen Aleksander Prag

Samson Francis Clement fikk sin A-lagsdebut og viste seg raskt fram. Han hadde en viktig inngripen som hindret en sein Storm scoring og viste evne og vilje til også å bidra framover på banen. Etter kampen var drammensgutten meget fornøyd med kampen så vel som med spillergruppa:

Simen Aleksander Prag

– Jeg er både stolt og glad for at jeg fikk muligheten til å debutere for A-laget. Jeg setter stor pris på at jeg fikk tilliten av trenertemaet til å gjøre det. Laget virker som en veldig fin gjeng både på og utenfor banen. Jeg har blitt tatt veldig godt imot, og det har gjort at jeg har følt meg som en del av gruppa. Jeg håper jeg kan fortsette å være med A-laget videre, fordi jeg har lyst til å utvikle meg som fotballspiller. Jeg har hatt en god utvikling i Donn B under Espen (Trønnes Johnsen) og trives veldig godt i klubben.

PS! Etter 13 spilte kamper ligger Donn på sjetteplass i 3. divisjon avdeling 3 med 18 poeng.

Donn stilte med følgende mannskap mot Storm i Skien: K. Christensen, M. Tangen, M. Skraastad, M.W. Wigardt, B. Jensen, J. Just (59` M. Tronstad), M. Aamodt (78` B. Torsvik), K. Sellæg (81` S.F. Clement), O.M. Gundersen, S. Ingebrethsen og A. Sersland.

Trenerteam: R.M. Skonhoft (hovedtrener), O.A. Skonhoft (hovedtrener) og M. Mjaaland (Assistentrener)