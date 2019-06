Trio scoret fem Fløy-mål

STAVANGER: Søndag kveld, på selveste pinseaften, tok Fløy turen vestover for å spille borte mot Madla. I likhet med disiplene til Jesus var det som om Fløyspillerne også fikk ånden over seg på Madla Stadion.

Fakta: Kampfakta Madla – Fløy 0–5 (0–2) 9. serierunde i Norsk Tipping-ligaen avd. 3 Madla Handelslag Stadion, Stavanger Mål: Dreshaj, Dahlum x2 & Heggi x2. Dommer: Ola Kellerhals (Vaulen IL) Fløy (1-4-3-3): Knezovic – Reinhardsen, Naglestad, Dekovic, Kleppa – Henanger, Heggi (K), Dahlum – Fredriksen, Sigurdsen, Dreshaj. Benk: Olsvoll, Skjesol, Ask Mikkelsen, Thorsen, Markovic, Hella, Karlsen. X

De vartet opp med svært underholdende fotball, med angrep på angrep så Madlaspillerne ble helt svimle. I tillegg ble det levert veldig bra i ballgjenvinningen, så Madla fikk ikke låne mye ball.

Toppscoreren åpnet ballet

Kampen begynte med en tidlig Fløy-scoring etter bare seks minutter, da Madla-keeperen hadde et dårlig utspark som ble snappet. Toppscorer Dardan Dreshaj ble spilt gjennom i bakrom og han var sikker som banken alene med keeper, 1–0.

Etter 22 minutter doblet Fløy ledelsen ved Henrik Dahlum. Han vant ballen tilbake i farlig posisjon og sendte av gårde en markkryper fra 20 meter. Keeper kunne lite gjøre, og stillingen var 0–2 til bortelaget. Etter dette var Madla farlig frampå med et skudd i tverrligger og et par avslutninger som Knezovic reddet fint.

Lagene gikk så til pause på stillingen 0–2. Andre omgang startet med ny tidlig Fløy-scoring da Henrik Dahlum headet ballen i mål fra kloss hold etter 53 minutter. Scoringen kom etter kjempekontring der Henanger la inn på bakerste til Sigurdsen, som headet videre til tomålsscorer Dahlum. 0-3, men Fløy fortsatte å kjøre på.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Det ble gjort et par bytter der Henrik Dahlum og Sebastian Fredriksen viket plass for Omar Markovic og Anders Hella. Etter 78 minutter ville dagens Fløykaptein Henrik «Heggi» Andersen også være med på scoringslista. I et forsøk på en blanding av innlegg og avslutning gikk ballen rett i mål, og tavla viste 0–4.

Flott frisparkscoring

Fløy gjorde flere bytter og Lasse Sigurdsen, Dardan Dreshaj og Kleppa gikk ut for Magnus Ask Mikkelsen, Magne Karlsen og Ole Fredrik Thorsen. Fløy fortsatte kjøret mot Madla målet og på overtid fikk de frispark i farlig posisjon fra 19 meter. Perfekt hold for frisparkfoten til Henrik ‘Heggi’ Andersen.

Han gjorde som han har gjort så mange ganger tidligere, skrudde ballen over muren og rett i mål! 0–5 på tavlen, dommeren blåste av like etter og storseieren var i boks. Strålende levert av samtlige Fløyspillere. De oppmøtte Fløytilhengerne på tribunen kåret Heggi til banens beste med sine to scoringer og utrettelig jobbing på midtbanen samt godt pasningsspill.

Etter årsbeste og søndagens trepoenger leder Fløy serien tre poeng foran Viking 2. Øylaget har tatt 23 av 27 mulige poeng. I kommende serierunde kommer lakkskoklubben Donn på besøk til Flekkerøy, fredag 14. juni med kampstart kl. 19. De kommer stinne av selvtillit etter storseieren mot Bryne 2, så alt ligger til rette for et knallbra lokaloppgjør på Arkicon Arena. Vel møtt!