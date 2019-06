Nytt overtidsdrama på Moseidmoen

VENNESLA: Vi begynner å bli vant med mange mål, og også sene mål, på Moseidmoen. I starten av sesongen brakte de skuffelse for hjemmepublikum, nå sprer de glede. Mot Madla vokste frustrasjonen blant publikum de første 85 minuttene, bare avbrutt av en perle av et Vindbjart-mål etter en snau time.

Utover det sto gjestenes keeper Daniel Knudsen Gjesteland som en levende vegg i målet, og vi bidro også litt med noen avslutninger utenfor mål. Bakover utnyttet Madla to dødballer midtveis i første omgang, og med to headinger i mål fra midtstopper Ole Martin Ravnestad Kjørholt gikk de til pause med ledelse 2–0. Sjansestatistikken var sikkert minst 10–3 i vår favør.

Fakta: Kampfakta Norsk Tipping-ligaen, Vindbjart – Madla 4–2 0–1 (25 min) Ole Martin Ravnestad Kjørholt 0–2 (28 min) Ole Martin Ravnestad Kjørholt 1–2 (58 min) Robert Våge Skårdal 2–2 (87 min) Selvmål, Lars Marvik 3–2 (90 min) Robert Våge Skårdal 4–2 (97 min) Lasse Næss Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Alain Delgado, Daniel Tveitaa Johansen, Jesper Lauvsland, Sondre Nordhagen, Mustafa Omarkheil, Simen Aanonsen, Magnus Langerud (Daniel Goa Utgård fra 95 min), Marcus Aslaksen (Christian Tveit fra 85 min), Markus Nyhus (Lasse Næss fra 70 min), Robert Våge Skårdal (Kjetil Myrvold fra 94 min) Ikke benyttet: Halvor Homme, Ishan Skårdal og Ole Gerhard Jakobsen Gult kort: Christian

Driblefest

Etter 58 minutter startet vi et angrep fra keeper Christoffer Braastrup Andersen, Jesper Lauvsland dro av en angriper like utenfor sekstenmeteren, spilte til back Sondre Nordhagen, som vippet videre til Mustafa Omarkheil. Han forserte framover, og etter at Robert Våge Skårdal hadde mast på å få ballen i ti sekunder fikk han viljen sin, lurte tre-fire mann, minst én av dem to ganger, og satte et skudd nede i hjørnet via keepers utstrakte hånd. Etter dette tiltok regnet kraftig, og Markus Nyhus hadde noen like voldsomme sjanser, men keeper var altså veldig på jobb i dag.

Stian Bøe

1–2 sto seg til det var tre minutter igjen, og Stavangerkameratene begynte å gjøre seg klare til å gå på scenen på Hunsfest. Et frispark fra trettifem meter ble sløst utilgivelig bort, Madla klarerte langt til Alain Delgado som holdt igjen bakerst. Han slo langt, Christian Tveit hadde vært på banen i to minutter, holdt unna backen og rundet ham, slo inn der en kamerat fra Stavanger satte ballen i eget mål fra kort hold.

Uavgjort på hjemmebane er ikke godt nok for oss. Midtstopper Daniel Johansen våget seg framover da klokka rundet nitti minutter og ble lagt i bakken på tjue meter. Vindbjart-trener Steinar Skeie ropte «Treff mål, Robert!» og det gjorde han, over muren og i nærmeste hjørnet.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Nytt Myrvold-comeback

Overtidsminuttene ble tunge for nervøse publikummere. Christoffer måtte bidra med en god og viktig redning nå som gjestene presset mest. Fire minutter på overtid kom Kjetil Myrvold inn til nok et comeback, passende for anledningen, men det var halvparten så gamle Lasse Næss som fikk æren av å avslutte ballet. Sju minutter på overtid, etter at Steinar hadde pekt på klokka en lang stund, slo Christoffer langt, Christian fulgte etter til dødlinja, headet ned til Lasse som fullførte løpet nærmere mål og styrte ballen forbi keeper.

Stian Bøe

4–2 etter tre scoringer på de siste ti minuttene føyer seg inn i rekken av thrillere på Moseidmoen i 2019. På hjemmebane i vår avdeling i Norsk Tipping-ligaen har vi både scoret flest, og sluppet inn flest mål. I dag manglet både Børge Engesland og Berry Gerezgi, spillerne med flest målpoeng så langt. Kanskje ville kampen utviklet seg annerledes med dem på banen, resten av laget trengte i hvert fall litt tid på å finne ut av hvordan ballen kunne settes i nettet.

Stian Bøe

Fem kamper uten tap nå, og en plass på øverste halvdel av tabellen, før vi tar turen til Stavanger, og Brodd, kommende helg.