Ti mål bedre enn sist!

KRISTIANSAND: Et sterkt Røa 2-mannskap scoret seiersmålet tre minutter før slutt, og selv bortelagets trenere mente at Gimletroll hadde grunn til å føle seg snytt. Vi spilte bedre enn i serieåpningen mot Urædd (seier 3–2), men møtte også et atskillig bedre lag med flere hundre kampers erfaring fra Toppserien. Sist Gimletroll og Røa 2 møttes, sto østlendingene for all moroa, og vant 11–0.

På forhånd mente jeg at våre poengsjanser var svært små, men nå sitter jeg igjen med følelsen av at vi faktisk burde vunnet. Andreomgangen var råsterk, og med sånne prestasjoner videre blir det mange poeng i 2. divisjon.

Fakta: Gimletroll – Røa 2 2–3 (1–1) Kristiansand stadion; 112 tilskuere Mål: 1–0 Emma Sannæs Kristiansen (11), 1–1 Kamilla Aabel (str. 31), 2–1 Ingrid Olsen (53), 2–2 Julie Charlotte Arnesen (66), 2–3 Marit Fiane Grødum (87). Gult kort: Charlotte Haddeland, Gimletroll; Julie Charlotte Arnesen og Ragne Hagen Svastuen, Røa 2. Dommer: Hussein Al-Kharasani, Tveit IL Gimletroll: Line Sannæs Kristiansen – Anne Lene Lindeland, Martine Mæhle, Charlotte Haddeland, Miriam Reinhardsen, Marit Eide (Muniya Halvåg fra 52. minutt), Karoline Fredriksen, Stine Wahlin Hansen (Jelena Tanaskovic fra 62. minutt), Ingrid Olsen, June Tønnesland Johansen og Emma Sannæs Kristiansen

Vi begynte kampen friskt, og angrepsspillerne våre skapte store problemer for Kamilla Aabel og resten av Røa-forsvaret. Da Emma gjorde 1–0 etter 11 minutter, var det fullt fortjent.

Røa tok over

Som forventet responderte Røa på baklengsmålet, og tok etter hvert helt over banespillet. Men selv om de kom rundt på kantene ved flere anledninger, klarte de sjelden å komme til åpne målsjanser. At de likevel utlignet på straffespark etter en halvtime var ikke ufortjent, og vi ble altfor passive og turte ikke å slippe oss løs slik vi gjorde i startfasen.

Anders Jensen

Rett før pause hadde Røa 2 en trippelsjanse, der både forsvar og keeper fikk blokkert skuddforsøk fra kort hold, og vi var fornøyd med å holde 1–1 halvveis.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Perlemål

Etter sidebyttet tok jentene tilbake initiativet, og igjen produserte vi gode sjanser tidlig i omgangen. Ingrid Olsen leverte så et mål få andre gjør etter henne, og hamret ballen i krysset fra 18 meter. Men igjen tok Røa over, og da utligningen kom etter 65 minutter, tror jeg alle – inkludert meg selv – regnet med et stormløp mot Gimletrolls mål resten av kampen.

Anders Jensen

I stedet fikk vi se et hjemmelag som med stadig større selvtillit utfordret sine mer meritterte motspillere, og var fryktelig nære ved å ta ledelsen tilbake ved to-tre anledninger. At det i stedet endte med Røa-mål – det tredje fra dødball – var selvsagt tungt for jentene, som absolutt hadde fortjent å få med seg noe fra kampen.

Anders Jensen

– Vi blir farlige

– Vi møtte et fysisk tøft lag, samtidig som de hadde enkeltspillere med gode tekniske ferdigheter. Det var en kamp vi måtte kjempe i dueller i 90 minutter. Jeg synes vi var gode kollektivt i det defensive og lot dem ikke komme til de store sjansene, sier Martine Mæhle (27), klubbveteranen som spilte sin 113. A-lagskamp for Gimletroll søndag.

Anders Jensen

Hun legger til:

– Samtidig viser vi også fram godt kontringsspill og får til det spillet vi ønsker, så blir vi farlige å spille mot denne sesongen. Vi hadde våre sjanser i går og håpet at vi skulle ro det i land, men dessverre var ikke marginene på vår side, og vi slapp inn to (litt unødvendige) mål på dødballer.

Spillerne var naturlig nok skuffet etter kampen, men de har grunn til å være stolt av gjennomføringen, og at de skapte god underholdning for tilskuerne. Sist Gimletroll og Røa 2 møttes, ble det som nevnt 11-0-seier til Røa 2. Vi har altså redusert forskjellen på lagene med ti mål på to år!

Anders Jensen

På overtid skapte jentene kaos i Røas sekstenmeter, uten at det resulterte i nettkjenning.

Anders Jensen

Dagens Gimletroll

Emma Sannæs Kristiansen: Wow, for en kamp! Gjorde knapt feil hele dagen. Strålende innsats, følsomme berøringer og en sinnssyk råskap. Toppserieklasse på den leveransen! Banens beste.

June Tønnesland Johansen: Er igjen veldig god i omstillingsfasen. Jobber steinhardt hjem gjennom hele førsteomgangen, og har likevel masse krefter til å angripe gjennom de siste 45 minuttene. Imponerende innsats og kamp!

Martine Mæhle: Hadde en vanskelig oppgave i å ta ut Røas landslagsspiss Ragne Hagen Svastuen. Løser den glimrende. Vanskelig å bryne seg på gjennom samfulle 90 minutter. Fantastisk kriget!