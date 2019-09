Kristiansand-duo vant i norgesserien

LIER: Paret danser standard, som består av vals, tango, wienervals, slowfox og quickstep. Danserne blir bedømt i hver dans, og duoen vant ungdom elite med seier i alle de fem dansene.

Vetle og Helene har begge vært aktive dansere i mange år, men de to har kun danset sammen siden nyttår. Iherdig treningsinnsats fra første stund har allerede resultert i flere sterke prestasjoner på dansegolvet. I juni fikk de NM-sølv i både ungdomsklassen (U19) og i U21. Til daglig trener Vetle og Helene i Kristiansand Danseklubb som holder til på Vågsbygd Kultursenter. Her er de i tillegg trenere for andre sportsdansere i klubben.

Paret satser også internasjonalt: De har så langt i år konkurrert i Riga, København og Stuttgart. Basert på rankingpoeng er paret nå tatt ut til å representere Norge i europamesterskapet i ungdom standard. Dette finner sted i Moldova i oktober.

