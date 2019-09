Sørlandsryttere fikk sin stevnedebut

Både norgesmesterskapet og et distriktsstevne i voltige ble arrangert på Epona Ryttersenter i Sørlandsparken 6.–8. september, og samlet utøvere fra Oslo i øst til Haugesund i vest. Sørlandet har ingen lange tradisjoner innen voltige, og det var mest den geografiske plasseringen som avgjorde at stevnet ble avholdt akkurat her.

Voltigemiljøet i Norge ønsket imidlertid å få opp et miljø på Sørlandet, og arrangerte derfor et introduksjonskurs på Arendal og Grimstad rideklubb (AGR) i april. Ti barn og flere av deres mødre og hester deltok, og ble raskt hekta på sporten der man utfører turnprogram på hesteryggen.

Ukentlige treninger

Etter kurset organiserte mødrene ukentlige treninger på AGR, og til tross for at ingen hadde de store kunnskapene om sporten fra før har de gjort så godt de kan med å trene opp barna. Mens noen har god kompetanse på hestene og hvordan de skal trenes, har andre gode kunnskaper om turn.

Ved å studere You Tube-videoer og finlese reglementet der alle øvelsene står beskrevet har mødrene hjulpet barna til å øve inn det grunnleggende.

I midten av august reiste nesten hele gruppa med både folk og hester til en treningsleir i Sandnes. Der fikk alle god hjelp til siste finpuss både for utøvere, hester og longører (de som styrer hesten) før deres første konkurranse som var et distrikstsstevne, arrangert samtidig og på samme sted som NM.

– Vi følte vi gapte nokså høyt da vi meldte oss på, vi har jo aldri sett et voltigestevne og visste ikke helt hvordan det foregikk. Men vi fikk veldig god veiledning og hjelp av mange i miljøet, forteller Agnethe Rislå, som er mor til en av utøverne, hesteeier og longør.

Første konkurranse

Teamet fra Sørlandet besto av ni voltigører fra Arendal, Grimstad og Lillesand i alderen ni til 14 år, samt tre mødre som longører, fire hester og en hel gjeng hjelpsomme foreldre.

Jentene deltok i D- og E-program, hvor hestene kun går i skritt mens utøverne gjør øvelsene sine. De skulle utføre en obligatorisk del med fastsatte øvelser, og en kür der man setter sammen egenvalgte øvelser til musikk.

Målet er å få det til å se ut som en smidig dans på hesteryggen–i tillegg til at jentene fikk poeng for alle øvelsene de gjorde, ble også hesten vurdert. Disse poengene ble til slutt lagt sammen, forklarer Rislå.

Gode plasseringer

Konkurransen gikk over to dager, og i løpet av helgen fikk sørlendingene også et innblikk i hva som møter dem på et høyere nivå.

I mesterskapsklassene går hestene i galopp, og utøverne gjør alt fra å stå på hendene på hesteryggen til å snurre rundt både forover og bakover. Alt på en elegant måte, og uten å forstyrre rytmen og balansen til hesten.

Søndag ettermiddag var det klart for premieutdeling, og blant de 17 deltakerne i D-program fordelte sørlendingene seg over hele resultatlista. Best av de lokale ble Sara Rislå Ekeberg på 2. plass, etterfulgt av Linnea Aanonsen på 3. plass. I E-program fikk Sunniva Anthonsen 2. plass og Lova Johansen 3. plass.

Motiverte

Fulle av inspirasjon og klare for å strekke seg mot nye høyder kommer voltiggjengen nå til å fortsette med sine ukentlige treninger på AGR. De håper også å få til noen helgesamlinger der utøvere som deltok i NM-klassen kan komme og hjelpe dem videre.

– Ettersom vi mødre lærer i takt med jentene våre, er det veldig viktig å få jevnlig hjelp utenifra. Vi setter derfor stor pris på voltigemiljøet som virkelig er på tilbudssiden, sier Rislå.

Et annet mål er at det også etableres et miljø på Epona ryttersenter.

– På den måten kunne vi fått to klubber her nede i sør som både kan konkurrere mot hverandre og samarbeide. Det er ikke mangel på interesse for sporten her i området, men vi er avhengige av hester, trenere og ikke minst noen som trekker i tråder og organiserer det hele. Stevnet i helgen bekrefter at mye av det vi har gjort var riktig, nå gleder vi oss til fortsettelsen, avslutter Agnethe Rislå etter ilddåpen i voltige.