– Godt å være i gang med sesongen

ARENDAL: – Det er utrolig deilig å komme i gang. Jeg har merket at jeg har lengtet etter å komme i gang når jeg har sett fotball på TV i vinter, så det er en god følelse, sier Håversen til dommere.no.

Mange timer forberedelse

I likhet med et stort antall dommere over hele landet har Håversen lagt ned mange timer med trening gjennom vinteren for å være best mulig forberedt nå som alvoret er i gang.

– Jeg har løpt mye, og mange langturer. Prøver å vedlikeholde motoren så godt som mulig slik at man skal være like godt rustet til å være nær i situasjonene det siste kvarteret i kampen som i første kvarteret. Vi har et fint treningsmiljø blant dommerne, så det er trivelig å kunne møtes noen ganger i løpet av vinteren og trene sammen med gode kolleger også.

Samtidig har det hele blitt en balansegang, da han til tider har vært litt vel ivrig med treningene. Tydelig teiping av kneet viser at det ikke alltid bare er å gi alt.

– Før sesongen i fjor slet jeg med kyssesyken, noe som gjorde at jeg ikke fikk trent noe særlig før den sesongen. Derfor kan man si at jeg har vært litt overivrig i forberedelsene til denne sesongen, så jeg har rett og slett overbelastet kneet litt. Jeg har ikke kjent noe særlig til skaden den siste uka, men fysioterapeuten min rådet meg til å bruke teipen for sikkerhets skyld, så da gjorde jeg det.

Problemfri seriestart

Nå pleier ikke dommere.no å fokusere på prestasjoner i enkeltkamper, men kan slå fast at dømmingen forløp tilnærmet problemfritt sett fra vår synsvinkel. Sånn sett har skaden ikke satt den unge dommeren nevneverdig tilbake.

– Nei, den skaden påvirket ikke dømmingen. Og hadde jeg vært redd for det så hadde jeg ikke tatt sjansen på å dømme.

Nå er uansett første kamp i PostNord unnagjort, og fokus kan rettes videre mot neste kamp. Som den reflekterte ungen mannen han er, har Jon Romuld Håversen mer fokus på prestasjonen enn hvor ferden som dommer vil ende.

– Det viktigste vil alltid være at jeg syntes det er moro å dømme og at jeg gleder meg til kamp. Så kommer jeg jo til å legge ned en innsats til å evaluere meg selv, ta imot råd fra personene rundt meg og gjøre de justeringene som trengs fra kamp til kamp for å bli en enda bedre dommer når sesongen går mot slutten, avslutter han.

PS! Kampen mellom Arendal og Stjørdals-Blink endte 0-4, og Jon var etter dommere.no sin mening den beste sørlendingen på banen.