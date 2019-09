18-åring til Fløy

FLEKKERØY: Sander har meget gledelig tegnet kontrakt med Fløy, foreløpig ut året. Han har spilt for Stathelle og Odds ballklubb i Norsk Tipping-ligaen og PostNord-ligaen, der han har spilt mest indreløper og spiss. Han får de beste skussmål av trener for Odd 2, Morten Rønningen. Sander har flyttet til Kristiansand med samboer for å studere ved UiA, og vi ønsker ham hjertelig velkommen til Flekkerøy. Her forteller han litt om seg selv:

- Jeg er en offensiv midtbanespiller/ spiss som liker å ha ballen i beina og både score mål og sette opp de andre foran mål. Ambisjonene mine er definitivt å få spilt meg til en plass i laget og forhåpentligvis hjelpe resten av gutta til å rykke denne sesongen. Mine beste egenskaper er vel kanskje at jeg er en god teknisk spiller som er flink til å lese spillet og er brukbar foran mål. Jeg tror de fleste ville betegnet meg som en ambisiøs fyr med godt humør.

