Ugland Starts tremålshelt i målfest

KRISTIANSAND: Onsdag ettermiddag var det klart for nest siste kamp i den nasjonale G19-seriens gruppespill da Kongsvinger gjestet Sparebanken Sør Arena. Start spiller i år i to nasjonale konkurranser på G19-nivå. Dette var i Champions League-formatet, der lagene spiller i grupper av fire lag, og de to beste går videre. Premissene før kampen var klare; med seier ville Start ta seg videre til sluttspillet med én kamp igjen å spille.

Kongsvinger tok ledelsen

Det var imidlertid Kongsvinger som kom best i gang i solsteika. Allerede etter fem minutter tok gjestene ledelsen med et velplassert skudd fra rundt 16 meter. Start jobbet seg inn i kampen, og etter 18 minutter var Harald Jørgensen svært nære ved å utligne. Jørgensens innlegg gikk via en Kongsvinger-spiller og traff stolpen.

Fakta: KAMPFAKTA: Start – Kongsvinger 4–2 Nasjonal G19-CL Pulje C – Sparebanken Sør Arena Starts lag: Sondre Olaus Nøttingnes Solås, Harald Jørgensen,Jostein Rudi, Andreas Haraldsen, Jonas Larsen Soldal, Daniel Folserås Berglund, Jesper Ørner Pettersen, Lars Fanebust, Preben Hille, Magnus Hagelien Mikkelsen, Jakob Ugland. Innbyttere: Adam Eftevaag, Ole Kristian Frigstad, Jonatan Hodnemyr, Kristian Strømland Lien, Dirirsa Gamachis Starts målscorere: Jakob Ugland x3, Kristian Strømland Lien. Gule kort: Jostein Rudi, Start og Jonas Aurland, Kongsvinger. X

Men etter halvtimen løsnet det endelig for Start. Preben Hille snappet opp ballen, før han spilte Jakob Ugland vakkert igjennom. Ugland gjorde ingen feil alene med keeper, og satte ballen ned i venstre hjørne på vakkert vis.

Elegant Ugland-lobb

Bare tre minutter seinere var Ugland frampå igjen. Kongsvinger-forsvaret klarte ikke å klarere Lars Fanebusts innlegg, og ballen endte opp hos en våken Ugland som lobbet ballen over keeper på elegant vis. Rett før pause var samme mann nære på å øke ledelsen, men ballen endte nok en gang i stolpen. Dermed sto det 2–1 når lagene gikk inn til pause.

Ugland fullførte sitt hat trick etter 70 minutters spill med en suser fra spiss vinkel. Kongsvinger fikk satt inn sin redusering bare noen minutter etterpå, men rett før full tid feide innbytter Kristian Strømland Lien all tvil til side da han økte til 4–2. Dermed var det gjort, og Start-guttene kan se fram mot et spennende sluttspill i det som kalles G19-Nasjonal CL.

– Gutta fulgte planen

– Det føles godt, det er jo et delmål som vi har satt oss. I dag er jeg også veldig godt fornøyd med prestasjonen ute på banen. Jeg synes vi gjør mye bra, så dette var flere steg i riktig retning, forteller trener Alf Erik Svela umiddelbart etter kampslutt.

Svela forteller videre at guttene holdt seg trofaste mot planen som var satt i forkant.

– Jeg synes vi greier å være kompakte når vi forsvarer oss. Begge firer-blokkene og de to på topp jobber bra, som gjør at vi tvinger de til å spille rundt oss. Dette gjør at vi vinner ballen i gunstige posisjoner og starter angrepene våre derfra. Offensivt får vi backene våre ofte opp og fram i gode posisjoner, og får tredd igjennom folk i mellom- og siderommet, sier han.

– Veldig deilig

Jakob Ugland kopierte lagkamerat Liens bedrift fra sist kamp mot Arendal ved å score hat trick, og var naturligvis strålende fornøyd etter kampslutt.

– Det føles veldig deilig. Vi kjemper hardt gjennom hele kampen, så ender vi opp med å score fire mål. Selv om vi slipper inn to drittmål, er det en kamp vi er veldig fornøyde med, sier Ugland, før han avslutter:

– Det å få komme seg videre i sluttspill, og forhåpentligvis også møte internasjonal motstand etter hvert, føles bare helt nydelig.