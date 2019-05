Ei uke med syke tilstander

KRISTIANSAND: Trolig er flere tilbake igjen mot Kolbotn, men forberedelsene har selvsagt ikke vært optimale, verken for dem som har trent eller for dem som har måttet holde seg i ro. Særlig har det gått ut over de offensive rekkene, og aldri har det vært knyttet så mye usikkerhet til et laguttak som denne gangen.

Regner vi med våre tre langtidsskadede spillere, har vi manglet til sammen 12 spillere. Det begynte rett før vi dro til Lillestrøm sist helg, da Erica Nystøl og Anne Lene Lindeland meldte forfall med henholdsvis sykdom og ryggproblemer. Fem minutter ut i kampen mot LSK tok Emma Sannæs Kristiansen telling med en ankelskade, som også holder henne utenfor kampen mot Kolbotn.

Usikre

Så har i tur og orden Mina Ljosland, Jelena Tanaskovic, Ingrid Olsen, Ingrid Akselsen, Charlotte Haddeland og Marit Eide pådratt seg sykdom. I tillegg er Marte Lønn Foss (korsbånd), Emma Øvland Rygg (ryggproblemer) og Elsa Slåtto (hjernerystelse) ute på ubestemt tid.

Karoline Birkeland er hentet inn fra rekruttene etter å ha overbevist i 3. divisjonskampen mot Gimletroll 3 tidligere i uka, og vi skal uansett stille et mannskap som kan by Kolbotn på en god kamp. Som vanlig er vi usikre på hva som venter oss når et Toppserielag sender ned sine rekrutter til Sørlandet, og særlig nå som det er landslagspause i øverste divisjon.

Ole Martin Haukedal

I fjor tapte Gimletroll 0-4 hjemme mot Kolbotn 2, mens Donn spilte sin kanskje beste kamp for året mot samme motstander, og vant 5-2.

Rekruttseire

Kampen mot de hvite og blå avslutter ei hektisk uke for Gimletroll. Rekruttlaget har allerede vært i aksjon to ganger, og det med stort hell. Onsdag ble det 4-3-seier mot Gimletroll 3. Her burde nok seieren vært større sjansestatistikken tatt i betraktning, men jeg er imponert over hvordan jentene sto løpet ut i en tøff kamp.

Anders Jensen

Fredag ble det så en oppskriftsmessig 9-0-seier mot Mandalskameratene, noe som sendte Gimletroll 2 opp på tredjeplass i 3. divisjon.

Ole Martin Haukedal

PS! Søndagens kamp mot Kolbotn 2 markerer en aldri så liten gjesteopptreden på Presteheia. Som kjent flyttet vi i år hjemmekampene i 2. divisjon til Kristiansand stadion, men på grunn av et arrangement i regi Kreftforeningen der i helga, må vi ta i bruk vår gamle hjemmebane søndag.