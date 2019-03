BLOGG: Mandag morgen fikk jeg den gode nyheten om at jeg hadde kvalifisert meg for innendørs D1 NCAA-mesterskap. Dette er det største mesterskapet du kan kvalifisere deg for her i USA for universitetsstudenter og det er kun de beste 16 i landet som blir tatt med.

Mesterskapet ble i år arrangert i Birmingham Alabama bare fire timer unna The University of South Alabama, hvor jeg går på skole. Jeg reiste inn torsdag morgen med min personlige trener og hovedtreneren. Jeg hadde en rask shakeout før vi deltok på en bankett seinere den kvelden hvor god mat ble servert og diverse priser ble utlevert.

Privat

Femkampens første øvelse som er 60 m hekk startet fredag klokka 12.25. Jeg løp inn til tiden 8.75 sekunder, noe som er veldig nær min personlige rekord på 8.73. Dette var en mye bedre start enn min tidligere femkamp denne sesongen.

Neste øvelse var høyde hvor jeg endte opp med å hoppe 1.78 m etter en trøblete start og flere høyder hvor jeg klarte det på tredje og siste forsøk. Jeg tok 17 hopp totalt sett i høydekonkurransen. 1.78 m er en ny pers med én centimeter og med det deler jeg nå skolens innendørs rekord for høyde med to andre jenter.

Deretter var det kulestøt, der jeg presterte rrett bak pers med et støt på 12.25 m. Neste øvelse var lengdehopp. Jeg endte opp med å hoppe 5.79 m. Helt greit, men jeg hadde ønsket å hoppe noe lengre. Deretter gjensto bare en nervepirrende 800 m. Løpet besto av alle 16 deltakerne, så det var ganske fullt og mye knuffing. Jeg endte med tiden 2.20.03.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Aaron James

Min totalsum etter mangekampen ble 4203, en stor forbedring fra min tidligere personlige rekord med godt over 100 poeng. Før konkurransen var jeg rangert som nummer 16, men poengsummen min var nok til å ta 10. plassen.

Alt i alt er jeg utrolig godt fornøyd, spesielt med tanke på hvor stort dette stevnet faktisk er. Dette er muligens det største stevnet jeg noen gang har deltatt på, så da er det ekstra gøy å gjøre det bra.

Før stevnet var jeg den sjuende beste norske kvinne i femkamp innendørs. Nå er jeg den tredje beste, bak norgesrekordholder Amalie Iuel og Ida Marcussen fra Kristiansand.

Les også:

Satte amerikansk skolerekord

Satte pers etter langt skadeopphold