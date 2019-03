Over 200 fullførte Sirdal Skimaraton

SIRDAL: Været viste seg fra en god side og ga gode forhold for årets skimaraton. Etter varierende værvarsel siste uker ble det nesten full klaff og fint på renndagen. Sola kom og gikk og kom. Opphold var det hele dagen og godt var det, for natten før rennet var det litt snøfall og en time etter arrangementet kom snø igjen. Fin flaks. Løypene ble preppet på natten, tidlig morgen, og etter snøfallet for å få fine spor da rennet startet 10:30.

Drøyt to hundre var påmeldt og frafallet var lite. Det ble konkurrert i hel- og halvmaraton og kjente navn var på seierspallen. Wenche Kvæven og Torjus Idland har vunnet flere år på rad. De vant igjen. Noen tidligere vinnere gikk Birken, som var samme dag. De kommer vel tilbake neste år.

Tilbakemeldinger fra deltakere var gode. Løypene, været og detaljer i arrangeringen får mye ros. Det liker arrangørene godt.

En liten justering i årets trase gjorde at det var enda lettere å følge med på deltakernes utvikling. Flere mellompasseringer går nå nære mål så publikum fikk jevnlige oppdateringer.

Lars Vagle

Av spesielle ting har skibytte utviklet seg mye med årene. Rennet er trolig eneste langløp i Norge som har egen stasjon for skibytte og den ble brukt mye i år. Man kan altså bytte begge skiene selv om ingenting er feil med dem. Veldig mange ski lå klare i byttesonen i år. Fordi det er mulig og trolig fordi det var nære nullføre i årets renn. Da er det godt å ha et zero-par liggende klar.

Snømangel har også herjet denne sesongen og det har vært utfordrende for flere turrenn. Etter en tynn vinterferie kom det godt med snø de siste to uker og rennet fikk det fint. Skirenn er utesport og det har sin risiko. Ekstra glade blir vi når alt klaffer med arrangering og været blir fint. Det lover godt til neste år.

Lars Vagle

Topp tre-plasseringene:

Helmaraton herrer

1. Einar Kalland-Olsen. 2:33:52

2. Tor Jøran Ravndal

3. Tor Joar Ravndal

Helmaraton kvinner

1. Wenche Kvæven. 2:59:51

2. Monica Blomlie Dahlen

3. Merete Faret

Halvmaraton herrer

1. Torjus Idland. 1:15:50

2. Magnus Bjerkreim

3. Erling Knutsen

Halvmaraton kvinner

1. Marianne Nygaard. 1:26:26

2. Celina Staavi

3. Malena Sirekrok

