Når bikker en sunn livsstil over til å bli usunn?

Jeg har ikke fasiten på spørsmålet i tittelen, men jeg har noen klare tanker. Jeg syns det er kjempeviktig å sette lys på dette. I dagens samfunn har vi store kontraster og ytterpunkter. Enten gir man blaffen, eller så er man «hypersunn» – slik er det for mange. Hvor går grensen?

Jeg har vært fanatisk og jeg kjenner på meg selv hva det innebærer for meg.

* Det er når vanlig gulost blir sett på som en kaloribombe.

* Når kneippbrød er for lite grovt.

* Når røde epler er sunnere enn grønne.

* Når 4 km/t gange alltid må erstattes av 10 km/t løping.

* Når treningsøkta jeg ikke rakk på dagen må gjøres midnatt samme dag.

Slik jeg ser det, har sunnhet en grense. En veldig klar grense.

* Når gode vaner går over til å bli noe man føler man må følge.

* Når man spiser sunt for å unngå dårlig samvittighet.

* Når man utelukker mange fine matvarer fordi de ikke er «rene» nok og sitter igjen med et meget snevert kosthold. Når nattesøvnen utgår til fordel for analyse av dagens mat- og treningsvalg og morgendagens plan.

* Når man unngår sosiale settinger for å ikke bli utsatt for fristelser.

* Når man går på kompromiss med sine egne basale behov for å få trent.

* Når man blir hysterisk om man ikke får fulgt sin egen plan på trening og kost en dag.

Når vi blir ivrige og revet med, kanskje til og med avhengig av godfølelsen av å ta gode valg og trene – da kan man gå i denne fella. Det kan også skje om man bruker kontroll over trening og mat for å kompensere for følelser vi ikke vil føle på. – Og om vi føler at kontrollen er det eneste vi er gode på eller mestrer.

Det gjør ikke noe å trene en ekstra dag fordi du har overskudd og energi, eller å velge lightbrus fremfor vanlig cola om du syns det er like godt. Det gjør heller ikke noe å ta èn bolle istedet for fem! Alt handler om opplevelser du har rundt valget ditt.

Har du det bra med livsstilen din, eller føler du deg fanget i den? Når du legger deg om kvelden, føler deg bra med deg selv? Er valgene dine basert på tvangstanker og dårlig samvittighet? Svar deg selv på dette. En sunn livsstil handler også om trivsel i veldig stor grad. Du skal ha det bramed måten du lever på!

Aldri tillat deg selv å undervurdere livsgleden, og aldri sett tvangstanker foran fornuft!

