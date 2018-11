KBK imponerte i Trøndelag

GRONG: Rankingturneringen i Grong samlet badmintonspillere fra Kirkenes i nord til Mandal og Kristiansand i sør. De åtte beste gutte- og jentespillerne spilte en egen intern singleturnering kalt Mini Grand Prix. Der hadde Kristiansand badmintonklubb to kvalifiserte spillere, nemlig Kevin Elson (15) og Julie Abusdal (15).

Begge to endte på hver sin fine tredjeplass. I semifinalen i herresingle tapte Kevin for ett år eldre Danila Gataulin som spiller for Sandefjord, og i damesingle tapte Julie for Frogner-spiller Jenny Rajkumar som også er ett år eldre.

I den ordinære singleklassen hvor altså de åtte høyest rangerte spillerne ikke er med, gikk KBK-spiller June Bøhn (16) helt til topps i damesingle uten å avgi et eneste sett i noen av kampene. Finalen vant hun 21-15 og 21-10 mot Dina Bugge fra Bergen.

KBK-gjengen på ti spillere hadde også med seg Hermod Holte Haugland (15) fra Mandal. Han har vist store fremskritt den siste tiden og spilte seg helt frem til semifinalen i herresingle (ordinær klasse). Der tapte han knepent for Haugerud-spilleren Theodor Fjelldal. Settsifrene ble 21-13, 17-21 og 18-21.

I de tre doublekategoriene er alle spillerne samlet. Her ble det andreplass til Julie Abusdal og Kevin Elson i mixdouble, andreplass også til Julie Abusdal og June Bøhn i damedouble, og tredjeplass til Kevin Elson og Sondre Berg Angell i herredouble.

KBK-trener Rik Hermans var godt fornøyd med spillerne sine. – Flere av spillerne har vist stor fremgang denne sesongen og det er gøy å se at de får det til i turnering. Kevin og Julie er ikke langt unna topplasseringene og har enda et år igjen i klassen, og June imponerte med stødig spill hele helgen. Også blant de som røk ut på lørdagen er det flere gode enkeltkamper og mye bra som vi kan jobbe videre med frem til de neste turneringene.