Superveteraner hedret på Terrengkarusellens årsfest

KRISTIANSAND: Over 300 møtte på Tangen videregående skole på årsfesten til Terrengkarusellen. Sjefen for Terrengkarusellen, John Magnus Humborstad, ønsket alle velkommen. I løpet av sesongen har vi fått over 400 debutanter, og på flere av løpene har det vært over 1000 deltakere. Gjennomsnittsalderen er rundt 50 år.

Gudveig Jørundland (81) og Einar Jørundland (84), 40-årsjubilanter

Hvorfor er dere fortsatt med etter 40 år?

– Vi er med så lenge helsa holder. Det gir glede, og vi gjennomfører det fast nesten hver torsdag på våren og på høsten. Og så er det artig å treffe andre.

Hvordan har karusellen utviklet seg?

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Det var mye enklere fra begynnelsen, og få var med. Tida ble alltid tatt manuelt før. Da man begynte med fullført, kom det dobbelt så mange.

Leif Johannessen (64), 35-årsjubilant

Hvorfor er du fortsatt med etter 35 år?

– Det er det sosiale, og at man kan møte andre glade mennesker. Og så er det godt å holde seg i form!

Hvordan har karusellen utviklet seg?

– De første årene ble tidene tatt manuelt. Man startet i puljer på 15 og 15. I begynnelsen måtte folk melde seg på løpet på forhånd. Da man begynte å gå uten tidtaking, så økte antallet deltakere. Etter hvert kom det flere damer. Nå kan puljene være så mange de vil. Man bruker strekkode i dag, og det har endret seg. Før måtte man rope nummeret etter målgang. Men nå er det lettere.

John Magnus Humborstad (68), lederen av Utvalget og av Terrengkarusellen

Hvordan har årets sesong vært?

– Den begynte litt tregt på grunn av lang vinter. Vi måtte derfor endre noe på løpene, og deltakerne måtte løpe noe på asfalt. Men høsten gikk helt etter planen i forhold til fjoråret, og det var mange som deltok på løpene.

Hva legger dere vekt på i karusellen?

– Det er entusiasme og glede. Det er bra at folk er positive, både deltakere og arrangører, og det smitter til andre. Folk stiller alltid opp, og det er veldig mange som støtter arrangementene uansett vær.

De to siste løpene i sesongen, er Refleksløpet 29. november og Nyttårsløpet 31. desember.