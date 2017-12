Vil overraske i lokalt crossfit-stevne

Med i underkant av ett år med crossfit-erfaring skal vi i dag stille som lag på showdown. Dette arrangeres av CrossFit Kvadraturen. Vi skal gjennom tre økter før det er “cut off” hvor 28 herrelag og 28 damelag blir til 10 herrelag og 10 damelag. Tilslutt vil de fem beste gå videre til finalen. Det kan alt i alt bli totalt fem økter som må gjennomføres.

Hvorfor så hektet?

Vi er begge svært engasjert i crossfit. Med bakgrunn i idretter som fotball og håndball, er crosssfit en utfordrende treningsform der vi hele tiden må utvikle oss selv. Hovedgrunnen til at vi begge driver med dette er fordi det er noe nytt og spennende. Det er en unik måte å utfordre konkurranseinstinktet vårt, noe vi begge ikke har mangel på. Mestringsfølelsen det bringer er også en god motivator.

Privat

Hvordan trener vi?

Vi følger programmeringen til CrossFit Kvadraturen tett, og ligger på ca. fem treningsdager i uken. En treningshverdag varierer, men ligger på omkring tre-fire timer. Intensiteten i disse timene er veldig variert, der det er mye terping og teknikk trening. En annen faktor som spiller inn på disse timene er påvirkningen vi har på hverandre. Med andre ord den ene prøver alltid å gjøre mer enn den andre.

Mål med konkurransen

Som tidligere nevnt, går vi inn i denne konkurransen med mindre enn ett års erfaring. Selv med så liten erfaring, er forventningene våre store. Vi har trent hardt og er klare for å måle oss med “de store gutta”. Det er utrolig mye som spiller inn når det kommer til konkurranser som dette. Det vil altså si, om det kommer noe vi er gode på eller ting vi ikke har øvd så mye på. Vi har ikke satt oss noen delmål for helgen, fordi vi liker og gå all inn når vi først skal prøve. Men vi vet at å slå Magnus Frantzen er et lite steg i riktig retning. Gutta kødder ikke, de går for gull.

Hva vil vi oppnå?

Vi har egentlig ikke så store forhåpninger når det kommer til denne sporten. Det er alltid mye tull om at vi vil ut og konkurrere i verden, men vi hadde nok ikke vært vonde og be hadde muligheten åpnet seg. Noe vi begge hadde likt var og kunne hevde seg her på Sørlandet, så vi får se hva fremtiden bringer. Kanskje et troneskifte på CrossFit Kvadraturen?

Vi er ikke redde.