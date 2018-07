2. og 3. EM-runde er vel gjennomført. Konkurransene ble avholdt i Isola 2000, Frankrike. Ettersom Isola 2000 ligger 2000 meter over havet, vil syklene miste noe motorkraft i den tynne luften. Jarand-Matias kjører 125cc, mens resten kjører 250/300cc, og han kan skrive under på at han hadde enda mindre krefter enn vanlig. Det hadde regnet fredag og lørdag kveld, så seksjonene ble noe glatte. I utgangspunktet var de allerede vanskelige, men regnværet gjorde dem enda et hakk vanskeligere.

Sykkelproblemet startet fredag under treningen for Jarand-Matias. Han fikk problemer med det elektriske anlegget og skrudde gjennom hele natten fram til to timer ut i selve konkurransen før de fikk svev på den. Etter noen få seksjoner knakk linken på sykkelen og der tapte han dyrebar tid. Ettersom det er tidsbegrensning på førsterunden og hele løpet, måtte han klippe mange sanksjoner for å rekke tiden. Dette kostet han mange plasseringer. Han endte på en 18. plass.

Privat

Jacob-Olaus og Nils-Johan kjørte mye veldig bra og noe som ikke var så bra. De kjempet knallhardt i de tøffe seksjonene. Til slutt var det Nils-Johan som trakk det lengste strået i brødrekampen og tok en sjuendeplass. Jacob-Olaus fikk en 12. plass.

Se treningsvideo her:

Jarand-Matias tøyer alltid grenser på trening på sin 125cc✊ #jarandó #trsmotorcycles #tandbergmc #globalracingoils Posted by Team Vold Gunvaldsen on Wednesday, July 11, 2018

Søndag var det ingen problemer med sykkelen til Jarand-Matias, så det var et godt utgangspunkt. Han kjørte ikke helt opp til sin egen kapasitet, men noen ganger klinket han til. Den gode kjøringen innimellom gjorde at han endte på en fjerdeplass. Det var tett mellom plassene og kun 11 prikker som skilte Jarand-Matias fra Nils-Johan som fikk 12. plass. Sju prikker bak kom Jacob-Olaus på en 14. plass.

Privat

Vi vil takke alle våre sponsorer, familie og venner som gjør det mulig for oss til å drive med idretten vi brenner for!