«Kvalmen stiger, jeg har mest lyst til å kaste opp … Vet at kroppen trenger næring. Vi befinner oss på Odderøya 16 små km ut i løypa på KRSUltra.. Vi er kommet forbi første stigning og setter rolig fart mot den lange grusbakken ned til fyret. Kenneth slentrer lett av gårde nedover grusbakken. Smertene som gjorde sitt inntog etter trappene i Ravnedalen er nå intense stikk for hvert skritt jeg tar nedover. Kvalmen brer seg og jeg begynner å tvile på egen gjennomføringsevne. Kenneth står i bunnen av bakken, snur seg og ser meg komme sakte sideveis nedover. Han sier ikke noe, men jeg ser han tenker sitt. Trappene oppover går sånn passe og tankene som jeg tenker på toppen flakser frem og tilbake, prøver å finne unnskyldninger på å kunne gi opp. Hva om.. hvis om.. dersom …»

Livsstilsendring

Våren 2017 startet en endringsreise med tanke på mat, trening og fokus på egen helse. Etter mange år med overvekt og dårlig form kom et vendepunkt. Som mor til tre deilige barn på ni, sju og tre år, tung og lei av dårlige unnskyldninger var det på tide å gjøre noe. Endringer i kosthold, regelmessig trening og sette seg et skikkelig hårete mål hjalp meg. Min bedre halvdel Kenneth svarte litt for kjapt JA når jeg spurte ham en gang om han ville bli min «følgesvenn» gjennom 60 km på KRSUltra. Han sa ja og «bordet fanger».

Da var det bare å gå i gang med en plan for sommer, høst og våren. Ved hjelp av gode venner og familie ble det tid til trening rundt Sukkevann, Sommerløpet 5 km, Telemarks tøffaste 21km, Rosa Sløyfe-løpet, Søgne Morothon 14 km og Ribbeløpet før snøen tok et realt grep på Sørlandet. Da var det inne løping på mølle og styrketrening som gjorde at formen ble noenlunde vedlikeholdt.

Kenneth Eikeland

Helgen før påske var det tid for en 30 km test, det lengste jeg hadde løpt til da var de 21 km i Telemarks bratte heier, og det var i september 2017. Jeg planla tre ulike runder i Randesund, på asfalt da skogen ikke var «ledig». Etter 24 km var jeg helt kjørt, og hadde en smerte i kneet som sa at her burde jeg gi meg. En klok kar hjemme på «drikkestasjonen/ kjøkkenet» sa «du kan jo gå resten.. du kommer til å angre hvis ikke du går ut på siste 6 km». Og jommen hadde han rett. Jeg fullførte testen på 30 km den lørdagen. 30 kg lettere enn utgangspunktet og veldig motivert for å treffe 14. april var på plass! Ikke vet jeg om løypa i år med 3 x 20 km var lettere enn opprinnelig løype, men det måtte bare gå.

Det er lov å gå

Tilbake på Odderøya i smerter og svarte tanker husket jeg på det min følgesvenn eller nå «nytteverktøy» i min kjære Kenneth sa den lørdagen før påske «du kan gå resten». Da var det som noe satte fart, jeg innså at jeg måtte håndtere smerten i kneet og bare holde meg i bevegelse. Det måtte bli gangfart resten av turen. Ut på andre runden fikk vi følge med Håvard som var med i reisefølget vårt på Telemarks Tøffaste. Med litt lett mimring, kjas og latter satte han opp farten og forsvant rundt en sving i Baneheia. Kenneth og jeg fortsatte i rolig fart mot Ravnedalen.

Smerter, tårer og glede svirret om hverandre da vi nådde drikkestasjonen på EG før AQ 21’erne. Neida, for de kom som godstog i høy fart, noen hyggelige med masse godord og lykkeønskninger på vår ferd, andre pesende for å slå egne rekorder. Det skal sies at det er rart å bli tiltalt som dere «ultrafolket», men det gir mening på en litt rar måte. Selv om jeg ikke helt ser meg selv som de lette, nette og raske «ultrafolka» som passerte oss i høy fart flere ganger.

På et vis går bare kilometerne unna, sakte men sikkert er vi plutselig på den siste runden. Kenneth er ennå tålmodig og holder marsjfart. Han har gjort som vi har avtalt på forhånd, sekundert ettersom jeg har spurt om det. Vi er på siste runden, smertene i kneet er der, men har funnet en måte å håndtere det på. Det virker som at farten også da går opp på de tørre stiene, humøret stiger ettersom vi nærmer oss siste drikkestasjon på Eg. Der møter vi en bevertning og buffet uten sidestykke, jeg kan ikke stoppe, for da vil kneet parkere.

Løpende buffet

Med «løpende» buffet og underholdning setter vi fart på de siste 10 km. Ved runding på AQ før siste tur på Odderøya er det samme taktikk, Kenneth ordner drikkeflaska, jeg tar snop og cola før jeg holder meg i bevegelse. Fantastiske mennesker heier og har hendene i været. Så møter jeg Håvard igjen, han er på vei til mål! High Five til ham og jeg finner en gangfart som jeg kjenner er raskere enn noen gang denne dagen. Kenneth tar meg igjen og vi setter sammen ut mot den siste runden. Grusbakken ned til fyret – unnagjort! Trappene opp – unnagjort! Så da synger jeg litt på min egenkomponerte KRSUltra-sang (som fantes i flere varianter underveis.. uten at de egner seg gjenfortalt):

Egen sang

Tenk at nå er dagen her som her jeg har fullført ultra,

Kroppen den er sliten, men jeg er så gla.

Du skal tro jeg er jo nokså stiv de fleste plasser,

men det går vel over og blir bra til slutt.

Ser du farten min seig og flau og fin

og har det ganske vondt.

Frisk og vakker blir jeg kanskje om ei god lang uke

Men nå er vi snart i målet, både du og jeg

Hahahahaha – Kenneth og jeg humrer oss videre ned mot vaffelstua. Ikke kan jeg synge eller dikte noe bra, men hva gjør vel det når vi har vært sammen i 13 timer. Når vi kommer til Sjøhuset, dukker det opp venner og familie på veien inn mot mål. For en deilig følelse! Nyter følget og ser målstreken, arrangører gir oss bølgen og applaus! Løper de siste meterne inn i mål, vi lander på tiden 13t 13min 24 sek – NYDELIG!

Birgitte S. Norbø

Anbefales til alle

Gleden er stor, klemmer og gratulasjoner av alle som er i målområdet. Cola, mat, godis inntas og lett kjas om hvordan dagen har vært. Ydmyk, stolt og sliten.

Tilbake i stua hjemme et par dager etter er jeg fremdeles støl, mørbanka og takknemlig for å ha en så god følgesvenn i Kenneth. Stolt av meg selv for å turt å spørre ham, stolt av å ha gjennomført, stolt eier av en orange finisher-trøye. Litt lettere forvirret etter at Lokalsporten har ringt og spurt om jeg vil skrive noen ord om opplevelsen. Det var jo ikke min plan.

KRSUltra anbefales! Jeg turte å drømme det og gjorde det!