1500 løp Terrengkarusellen

KRISTIANSAND: Endelig ble normaltilstanden gjenopprettet etter den langvarige vinteren, og den store skare av karuselløpere kunne kose seg i godværet, i en flott løype i Baneheia, lagt av John Humborstad selv (i 2013). Traséen var i perfekt forfatning, og fikk mye ros av løperne. Den er relativt lettløpt, og er en original kombinasjon av mange av Baneheias fine stier. Noe av det spesielle ligger også i at man vanligvis løper i motsatt retning på de samme stiene. Dette måtte den dyktige starteren, Torstein Andås, gjentatte ganger påpeke til startfeltene, når flere ville starte med ryggen til fartsretningen.

Deltakertallet i løypa har vært høyere før, men når vi etter en vanskelig sesongstart ser økning for hvert løp, må vi si oss fornøyde med 1495 løpere. (Vi regner med at vi bikker 1500 etter korrigeringer.)

De raskeste i normalløypen (5,23 km) denne gangen, uansett alder, ble disse:

Seieren hos kvinnene gikk til Kathrine Martinsen (23.23), foran Monica Mjåland Thortveit (23.35), Anne Haaland Simonsen (23.39), Elisabeth Gill (24.17) og Grethe Fredvik (24.26).

Hos herrene ble det seier til John Olav Steinsland (19.07), foran Christian Bøen (19.19), Johnny Stensvold (19.28), Tormod Klungland (19.50) og Simon Knutsen (21.21).

Sverre Larsen

«Milslukeren» (2 runder) samlet 167 løpere, som gjennomførte 10,4 km. For milslukere med ambisjoner om årspremie for maks. tilbakelagt distanse på sine 12 lengste løp, er dette lange løpet obligatorisk.

Hos kvinnene ble det seier til Anne Kari Borgersen (49.23), godt foran Unn Ljøstad (51.11) og Julianne Zahl-Olsen (51.29).

Hos herrene ble det solid seier til Erik Bergersen (41.04), foran Brian Lindebæk-Nielsen (43.56) og Jørgen Solli Strøm-Olsen (44.00).

Sverre Larsen

John Olav Steinsland (24), vinneren av herreklassen, ordinær løype

Var det noen utfordringer i dette løpet?

– Det var lite terreng, og mye grus. Og det betydde at jeg kunne holde høy fart fra start til mål.

Er talentet for løping viktig for å løpe fort?

– Ja, det spiller en rolle. Og spesielt er treningstalentet litt viktig. Men det viktigste er å komme seg ut i naturen og få trent!

Sverre Larsen

Monica Thortveit (35)

Hva slags løpsopplegg hadde du i dag?

– Jeg startet tøft, og så gav jeg på! Jeg fant en rygg som jeg kunne holde meg bak.

Var det noen som heiet på deg?

– Ja. Det var hele kjernefamilien. Og så var det kusiner, fettere, tanter og onkler.

Sverre Larsen

Arne Hodnemyr (51)

Hva er din løpstaktikk?

– Det er å komme seg rundt levende, og slå sine egne tider.

Er du godt fornøyd med løpene?

– Ja, det er noen supre arrangementer! Terrengutvalget fortjener all mulig ros for det de gjør. Og så er det mange bedrifter som stiller opp og støtter arrangementene. Små og store, unge, voksne og gamle kan være med!

Sverre Larsen

Kim Daniel Osmundsen (30)

Hva slags forventninger hadde du til dette løpet?

– Jeg tenkte på forhånd at dette ville bli et ganske lett løp. Men det var det ikke. Jeg er ikke i min beste form for tiden!

Hva føler du er viktig med løpene?

– Det gir et påskudd for trim. Man kommer seg ut. Det er sosialt. Og så har vi intern konkurranse på jobb om å gjøre det best mulig!

Sverre Larsen

Ove Pollestad (45), arrangør fra Sparebanken Sør

Ønsker dere å markere noe med dette løpet?

– Vi ønsker primært å vise fram flotte områder i Baneheia. Mange folk går tur i dette området. Vi kan tilby ei fin løype i dag!

Hvorfor liker vi oss så godt i Baneheia?

– Det er et fint turområde med stier og veier. Det er småkupert, og terrenget er lettløpt. Det er dessuten ingen store bakker!

Resultater – Vanlig løype (5,23 km)

K10-14

-Ada GranumEgen bedrift31.28

-Astrid WhiteEgen bedrift25.03

-Elin HovetNOVFullført

-Ella FerningEgen bedriftFullført

-Emilie LaursenEgen bedriftFullført

-Helene Ubostad VehusEgen bedrift34.05

-Janne KorsmoEgen bedriftFullført

-Lotte AxelsenLærerneFullført

-Sara Emilie BergEgen bedriftFullført

K15-19

1Lina SæbøVA Fylkeskommune30.00

2Hege KlunglandPer Klungland31.58

-Malin BergersenStudentFullført

-Maria Ishita SchjøllEgen bedriftFullført

-Nora Bugge KvernmoEgen bedriftFullført

-Sara StrayF & A EgelandFullført

-Tiril Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

-Vera Fossdal-UlebergEgen bedriftFullført

K20-24

1Vilde Nilsen OppbergetStudent24.51

2Hege Anita AndersenPhonero34.49

-Anine KallhovdEgen bedriftFullført

-Elisabeth SandangerKr.sand kommuneFullført

-Emma Sofie Wang MidbrødStudentFullført

-Inger Marie RypestølEgen bedriftFullført

-Karianne KlunglandPTSSFullført

-Kirsti NesseEgen bedriftFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

-Siri Amanda NorumSørlandet SykehusFullført

K25-29

1Emeline Benedicte FredriksenTrimtex25.15

2Ellen TellefsenVennesla kommune25.48

3Malene KleivenSørlandet Sykehus27.19

4Eli Olavsdotter NomelandKPMG Kr.sand29.06

5Sofie EidskremKPIL29.31

6Kamilla LossiusEgen bedrift30.40

7Malin Frestad NygaardViaNova Kr.sand31.09

8Ida Blomli KjøstvedtEgen bedrift31.32

9Anne Dorthea Birkenes SkjebstadAgder Energi32.32

9Hanne Kristine HalsetSørlandet Sykehus32.32

11Camilla SolgaardVennesla kommune34.04

12Eline MalmgårdKPMG Kr.sand34.46

13Stine GrønaasenVennesla kommune38.24

14Susanne HaugeEgen bedrift64.56

-Anette HeståsMerkantil ServiceFullført

-Caroline W. RosenkildeKr.sand kommuneFullført

-Hanne MoenKr.sand kommuneFullført

-Hanne Nuland MarcussenEgen bedriftFullført

-Heidi ValleEgen bedriftFullført

-Helene DahlSørlandet SykehusFullført

-Helene HaganeEgen bedriftFullført

-Hilde FollesøSørlandet SykehusFullført

-Hilde Rakel FarestadNorgesplasterFullført

-Ida BjørkåsEgen bedriftFullført

-Ida Ruud JohnsenTollvesenetFullført

-Ida Ulrikke ValandUiAFullført

-Karoline PettersenStudentFullført

-Kristin PedersenStudentFullført

-Kristina BerganeKPILFullført

-Kristina HumborstadTeam MosjonFullført

-Kristina Lindquist PedersenSørlandet SykehusFullført

-Kristine BørvikEgen bedriftFullført

-Linn FlatenUiAFullført

-Lone Ljøstad NilsenEgen bedriftFullført

-Marita JannarnesEgen bedriftFullført

-Marte HaugenKPILFullført

-Marthe Hoxmark WilsonPhoneroFullført

-Silje CowardEgen bedriftFullført

-Therese AndersenEgen bedriftFullført

-Therese LieKruse SmithFullført

-Torill HolmSongdalen kommuneFullført

-Vilde Christina EksePhoneroFullført

K30-34

1Kathrine MartinsenEgen bedrift23.23

2Synnøve ThomassenTangen vgs25.26

3Sofie LohnePhonero28.29

4Hilde LøfsnesCameron Sense28.56

5Ingvild Skagestad EngeslandEgen bedrift29.11

6Trine B. LingeEgen bedrift29.42

7Line Maria SlettebøeHotel Norge31.34

8Kristine JohannessenKr.sand kommune32.53

9Liubov TurevaVA Vegvesen33.36

10Helene KaasinSørlandet Sykehus33.56

11Janne Fjeldsgård AndåsNOV33.57

12Vibeke GolfFIKO34.20

13Ingrid BørslidPhonero34.25

14Annette TjellandEgen bedrift35.05

15Marthe Rosenvinge ErvikArkiv36.55

16Maria NærdalVennesla kommune38.24

17Tove Thoner HaugePhonero38.53

18Lena DrangeMerkantil Service40.27

-Anette OpsahlHydro VigelandFullført

-Betina KleggetveitKr.sand kommuneFullført

-Birgit SolbergStatbilFullført

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Gunnhild RoSørlandet SykehusFullført

-Ingrid LandsverkEgen bedriftFullført

-Ingrid Therese SolbergKr.sand kommuneFullført

-Katrine SelandKr.sand PolitiFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

-Linn SundtKr.sand PolitiFullført

-Lisa Bjørneseth-HermansenSørlandet SykehusFullført

-Marit Sofie OselandSørlandet SykehusFullført

-May Linn LangeidTollvesenetFullført

-Monica HannaasSørlandet SykehusFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

-Renate BekkelienErnst & Young Kr.Fullført

-Stinne Uldum Møller NielsenEgen bedriftFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

-Trine BjørkåsEgen bedriftFullført

K35-39

1Monica Mjåland ThortveitEgen bedrift23.35

2Anne Haaland SimonsenEgen bedrift23.39

3Elisabeth GillKr.sand kommune24.17

4Katja Lykke TonstadKr.sand kommune25.18

5Elisabeth Haarr DønnestadRepstad29.05

6Stefanie JohnsenUNIT429.47

7Marianne Moen NesheimKr.sand kommune30.30

8Astrid Grønås GranumEgen bedrift31.32

9Maria Therése AndrénKilden33.00

10Teresa PhamEgen bedrift33.30

11Kristin ØygardenFundament33.35

12Helene SkøienEgen bedrift35.01

13Kine Thoner HaugePhonero35.40

14Lene WestinTollvesenet35.50

15Ingvill TjernøPhonero36.17

16Merete Cathrine GranlyEgen bedrift40.45

17Cathrine SlottaUiA41.11

-Ana Margarita QuinterosTangen vgsFullført

-Anette OsFædrelandsvennenFullført

-Anne Barbro LeipslandKr.sand kommuneFullført

-Anne Helene KahrsMerkantil ServiceFullført

-Åshild JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Christin NyqvistPhoneroFullført

-Christine Ruud FjellheimNOVFullført

-Edle MonanMerkantil ServiceFullført

-Else Irene MoeKr.sand kommuneFullført

-Hanne KileColor LineFullført

-Hege FinnestadEgen bedriftFullført

-Helene RobstadNikkelverketFullført

-Hilde ThomassenHarestua BarnehageFullført

-Hilde Tønnesen SelePhoneroFullført

-Karin HomdromPhoneroFullført

-Kathrine FærestrandKr.sand kommuneFullført

-Kristin GummedalMerkantil ServiceFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Lena Charlotte KårikstadSørlandet SykehusFullført

-Lena Louise VenneslandSørlandet SykehusFullført

-Monica LarsenEgen bedriftFullført

-Randi FørelandKr.sand kommuneFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Reidun Sørmo StrømmeVestre TorvFullført

-Sandra Oudalstøl TrondsenKr. komm. / StudentFullført

-Silje Helene SmefjellEgen bedriftFullført

-Silje WeistadEgen bedriftFullført

-Tamara VillanuevaSparebanken SørFullført

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

K40-44

1Kjersti ReiersenEgen bedrift24.43

1Nina JerstadFirenor24.43

3Charlotte P. AspholmLøplabbet24.49

4Pia Riise BerlingKr.sand kommune26.49

5Gitte RistSørlandet Sykehus28.12

6Sarah Helene UpsahlNOV28.54

7Siri Helene Puntervold NilssenUiA28.56

8Cathrine SkarpeidSørlandet Sykehus29.00

9Lisbeth FrustølOasen skole30.15

10Hege Pedersen UdjusEgen bedrift31.18

11Anita VætingStudent31.29

12Marianne UlsakerNorgesEnergi31.57

13Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus32.22

14Gro Elise PrestvoldRepstad32.34

15Anne Kristin Stedjan-SundinDagfin Skaar35.37

16Bente SkrettingAgder Energi36.39

17Ida Camilla Egeland NordhagenEvry37.23

18Annette DrangsholtEgen bedrift40.55

19Hanne BerlingEgen bedrift41.24

-Alice Løland CollinsHandelsbankenFullført

-Almira DzogovicKr.sand kommuneFullført

-Anita MorkaEgen bedriftFullført

-Anne Siri NygaardEgen bedriftFullført

-Anne-Grete KaspersenSørlandet SykehusFullført

-Gry Tjøm LorvikSørlandet SykehusFullført

-Hege Cecilie JensenKr.sand kommuneFullført

-Heidi LindalenEgen bedriftFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Ingunn Sørlid HaugenTangen vgsFullført

-Katrine BrunEgen bedriftFullført

-Katrine Valderhaug JoreKr.sand kommuneFullført

-Kirsti DvergsnesSeafrontFullført

-Kjersti NorheimEgen bedriftFullført

-Kristin TverbergIdrettensFullført

-Laila SkarpholtEgen bedriftFullført

-Lene AndersenMizuno NorgeFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Lise WagtskjoldElkem FiskaaFullført

-Marianne BøePostenFullført

-Merete StrømKr.sand kommuneFullført

-Monica HauglandEgen bedriftFullført

-Rannveig FolleråsOasen skoleFullført

-Rita Gundersen ReinertsenStudentFullført

-Silje HalaasAvinorFullført

-Silje SeveniusEgen bedriftFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

-Siv-Hege Sundtjønn TaraldsenEgen bedriftFullført

-Solgunn BerstadSørlandet SykehusFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Tone BergEgen bedriftFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

K45-49

1Grethe FredvikLærerne24.26

2Christina WhiteNikkelverket25.31

3Annette Østerberg AsklandMulticonsult26.32

4Sigrun DrangsholtLærerne27.22

5Tanja SæbøKr.sand kommune27.33

6Jenny AamodtOneCo28.12

7Hanne Therese EkraLærerne28.19

8My Choi HsiungSørlandet Sykehus29.06

9Dung Tuyet NguyenEgen bedrift29.39

10Merete Bryn BruskelandTangen vgs29.49

11Hege Andersen HommeEgen bedrift31.18

12Cathrine KrügerVA Fylkeskommune31.50

13Cathrine MurstadNye veier32.46

14Nina Sandø KlunglandPer Klungland33.21

15Hilde Honoré LangeidVennesla kommune35.04

16Hege Beate LøvlandKr.sand kommune35.17

-Agnes Zahl-OlsenKr.sand kommuneFullført

-Ann Helen HaakonsethJernbanenFullført

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Anne Karin MoenNOVFullført

-Åse Anita HalvorsenKr.sand PolitiFullført

-Åshild SkoftelandLærerneFullført

-Beate RamslandVaroddFullført

-Birgitte LøvollKr.sand kommuneFullført

-Cecilie EkebergMerkantil ServiceFullført

-Cecilie GitmarkKvadr. SkolesenterFullført

-Cecilie K. KallebergKr.sand kommuneFullført

-Cecilie Moe KrabbesundKr.sand kommuneFullført

-Elin FossliSørlandet SykehusFullført

-Elin SolheimKr.sand kommuneFullført

-Elin Willoch MolleSeafrontFullført

-Ellen RugslandEgen bedriftFullført

-Gerd Inger KravlenSørlandet SykehusFullført

-Gro PettersenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Hege Bamle SiegwarthNorrøna StorkjøkkenFullført

-Hege HartvigsenAgder EnergiFullført

-Heidi JordanKr.sand kommuneFullført

-Heidi ØstensenGumpen GruppenFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Ingrid WangsvikKildenFullført

-Jorunn FjeldkjønSørlandet SykehusFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Kristin Sæthre BondevikEgen bedriftFullført

-Lillian SkonhoftAdvokatfirma TofteFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Marianne Fidje MjålandSørlandet SykehusFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Marion GottwaldKr.sand kommuneFullført

-Marit AmundsenCameron SenseFullført

-May Lene Repstad SlettebøeT.O. SlettebøeFullført

-Mette IglandKvadraturen skolesenterFullført

-Mona HjelmelandStatbilFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Ragna HagelandKvadr. SkolesenterFullført

-Randi Marie RypestølHellvik HusFullført

-Rita AbrahamsenEgen bedriftFullført

-Ritha JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Siri Telstø SkeieOasen skoleFullført

-Siv Anita HolenKr.sand kommuneFullført

-Tone Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Torunn Vasveen HenriksenKr.sand kommuneFullført

-Trine LidiEgen bedriftFullført

-Trude Bømark HannestadNikkelverketFullført

-Vibeke BueklevRepstadFullført

K50-54

1Bjørg Kari HauglandNikkelverket25.10

2Marit GausdalHG-Bygg26.13

3Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne27.03

4Hanne AlnæsRambøll Norge28.34

5Riina UpsalEgen bedrift29.06

6Gro BørteSørlandet Sykehus30.06

7Elisabeth Skaaland NesetSørlandet Sykehus30.10

8Annie UllahKirkens Bymisjon31.18

9Hanne AanensenSørlandet Sykehus32.43

10Rita HolstMizuno Norge32.45

11Gunn Kristin WetrhusTangen vgs33.12

12Brita GabrielsenTeam Mosjon34.50

13Aud Kristine FjeldstadEgen bedrift35.10

14Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommune35.12

15Marianne SvendsenEgen bedrift37.00

16Inés LundTangen vgs39.13

-Agnete Rieber-MohnNikkelverketFullført

-Anita SvendsenNikkelverketFullført

-Anne Kate UglandEgen bedriftFullført

-Anne Marie EkelandSørlandet SykehusFullført

-Anne Marie LandeRambøll NorgeFullført

-Anne Randi HaugejordenKildenFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Anne Strand AndersenAgder EnergiFullført

-Anne TorridalKr.sand kommuneFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Åse EngelandStatbilFullført

-Åse TellefsenRPC PackagingFullført

-Astrid VegusdalVA VegvesenFullført

-Beate K. SkarbøKr.sand kommuneFullført

-Beate Kristin TverslandKr.sand kommuneFullført

-Beate Weistad KnutsenDampbagerietFullført

-Berit BergKr.sand kommuneFullført

-Berit WikørenAgder EnergiFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Birthe Margrethe FjeldalNordeaFullført

-Bodhil HofsethEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Christin Fast AndersenEgen bedriftFullført

-Connie SvendsenEgen bedriftFullført

-Eli GrindlandSørlandet SykehusFullført

-Elin Bjerge HansenAgder EnergiFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth S. DahlEgen bedriftFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Grete Sætre BruheimEgen bedriftFullført

-Grethe Lill ThomassenSeafrontFullført

-Gro Justnæs KiledalStrømmestiftelsenFullført

-Gro KristensenVaroddFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Gunn StrandMHWirthFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Heidi AabelHuntonitFullført

-Helga BjerkeKr.sand kommuneFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Inger Lise HæråsRevisjon SørFullført

-Ingunn Aarstøl NilsenHörmannFullført

-Ira Therese ThorkildsenEgen bedriftFullført

-Irene Bjerge HansenEgen bedriftFullført

-Jorunn Aas FrigstadNikkelverketFullført

-Jorunn HartvigsenHörmannFullført

-Judy ErlandEgen bedriftFullført

-Karen Adine NevlandCameron SenseFullført

-Kari HauglandVestre TorvFullført

-Kirsti Fidje NilssenKr.sand kommuneFullført

-Kirsti LossiusStatbilFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Mossing BerntsenMHWirthFullført

-Lena LersveenColor LineFullført

-Lene ValvikEgen bedriftFullført

-Linda AndreassenRadissonBlu CaledonienFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Lisa HåbeslandCameron SenseFullført

-Liv Astri H. SkarbergSørlandet SykehusFullført

-Lukkhana Sae-LaoEgen bedriftFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne AasenStatbilFullført

-Marianne HommeEgen bedriftFullført

-Marit Kristin B. LundSørlandet SykehusFullført

-Marit NorbyKr.sand kommuneFullført

-Merete Asskildt GabrielsenSPISSFullført

-Mona AluwiniKr.sand kommuneFullført

-Mona BjelkåsenEgen bedriftFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Mone StusvigEgen bedriftFullført

-Monica Lunde OlsenEgen bedriftFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Randi Helen VågenesEgen bedriftFullført

-Reidun WigemyrEgen bedriftFullført

-Shahba LatifKr.sand kommuneFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Siren R. HodneTeam MosjonFullført

-Siv Anne TollevikKvadr. SkolesenterFullført

-Siv BergeHennig-Olsen IsFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Tone Britt VrålstadEgen bedriftFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Tove Marie LindangerEgen bedriftFullført

-Turid GøytilPostenFullført

-Unni-Merethe KaarigstadSparebanken SørFullført

-Wenke AuglandKr.sand kommuneFullført

K55-59

1Gunnveig Syrstad RykkelidJernbanen29.10

2Turid Bråthen BerglundSørlandet Sykehus31.54

3Elisabeth EidKr.sand kommune35.54

4Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine37.01

5Toril BenjaminsenEgen bedrift39.55

-Alice CowardKvadr. SkolesenterFullført

-Anita FuglestadKruse SmithFullført

-Anita Irene KallhovdSparebanken SørFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Åse BendiksenHuntonitFullført

-Åse HauglandKvadr. skolesenterFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Beatrice SørensenKr.sand kommuneFullført

-Bente Meberg GranKr.sand kommuneFullført

-Bente Norheim AbrahamsenSørlandet SykehusFullført

-Benthe MoenKr.sand kommuneFullført

-Brita Kling CeliusEgen bedriftFullført

-Brith Jorun ÅteigenMHWirthFullført

-Britt Hilde HattremRadissonBlu CaledonienFullført

-Britt Langenes EfjestadSøgne kommuneFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Elin Midtbø SørheimKr.sand kommuneFullført

-Ellen SørlienEgen bedriftFullført

-Eva LarsenSchenkerFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete Iren BjørkåsEgen bedriftFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Gunn Anita DrivdalTeam MosjonFullført

-Hege Lill S. AndersenAgder EnergiFullført

-Hilde BringsjordStatbilFullført

-Inger Helen HorsgårdKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Ingjerd LindSørlandet SykehusFullført

-Ingrid ViervangSparebanken SørFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Jorunn StokkaEgen bedriftFullført

-Jorunn SvestadEgen bedriftFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-June PettersenMerkantil ServiceFullført

-Kari Ann Solum JakobsenVA FylkeskommuneFullført

-Kirsten SolaEgen bedriftFullført

-Kirsti HansenFuture ProductionFullført

-Kristin SannesNorgesplasterFullført

-Laila RøinåsEgen bedriftFullført

-Lillian LieEgen bedriftFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-Lisbeth Jensen GallefossKr.sand kommuneFullført

-Lise HansenJernbanenFullført

-Liv Astri JørgensenLærerneFullført

-Liv Bente H. FriestadUiAFullført

-Liv Kari I. KarlsenEgen bedriftFullført

-Marit FrustølKr.sand kommuneFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-Merete Knudsen LønneKBRFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona Bruun JohansenEgen bedriftFullført

-Mona GuttormsenMulti RegnskapFullført

-Mona SteinslandEgen bedriftFullført

-Monika HenriksenOasen skoleFullført

-Norunn GumpenEgen bedriftFullført

-Olga Ellin JahnssonVennesla kommuneFullført

-Oona MyhreMerkantil ServiceFullført

-Ragnhild AasenBerg-HansenFullført

-Randi NordahlNikkelverketFullført

-Reidun Alise SvestadRejlersFullført

-Reidun Beate JensenMacGregorFullført

-Reidun Bru LolandKr.sand kommuneFullført

-Sidsel KvernmoEgen bedriftFullført

-Sidsel Mjaaland EmanuelsenSparebanken SørFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Solveig M. SolbergRadissonBlu CaledonienFullført

-Tone MosbergNorgesplasterFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Trine LolandKr.sand kommuneFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

K60-64

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune28.05

2Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommune28.11

3Johanne SeimSørlandet Sykehus31.05

4Nina SunnåsLærerne32.12

5Reidun KlunglandCameron Sense35.26

6Elin R. Langøy IlebekkSørlandet Sykehus36.25

7May Britt AasgaardSørlandet Sykehus36.30

-Anette Huseth EideKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Anne Karin DanielsenAgder EnergiFullført

-Anne Wenche HagenVaroddFullført

-Arnhild TrygslandEgen bedriftFullført

-Åse HoltheVA FylkeskommuneFullført

-Astrid GeelmuydenSiAFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Berit EgebakkenHuntonitFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Birgit TveitPostenFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Eli OseEgen bedriftFullført

-Elin Aarnes JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Grethe Helene EieslandOneCoFullført

-Grethe NorbakkKr.sand kommuneFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Jenny-Ann HøgeliKirkens BymisjonFullført

-Kari Bergstad TredalNordicFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Kari FrøylandMHWirthFullført

-Kirsten B. FauskeKr.sand kommuneFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Lis HvitsteinSiAFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv FialaEgen bedriftFullført

-Liv HalvorsenKr.sand kommuneFullført

-Liv Ida KordahlSørlandet SykehusFullført

-Liv Turid BaldersheimSørlandet SykehusFullført

-Maria Stokkeland SøbyeSørlandet SykehusFullført

-Marianne StrømstadKr.sand kommuneFullført

-Marie Kristin HaarrSongdalen kommuneFullført

-Marit LindalKr.sand kommuneFullført

-Marit Nilsen LeipslandKr.sand kommuneFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-Mie KaasaDNT SørFullført

-Nina RibeEgen bedriftFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Ragnhild AuestadTeam MosjonFullført

-Randi Bragdø SangeslandSørlandet SykehusFullført

-Reidun Drivdal ThomassenTollvesenetFullført

-Rita HægelandSørlandet SykehusFullført

-Rita PedersenKr.sand kommuneFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Sissel Irgens MittetMHWirthFullført

-Sissel SlettjordSørlandet SykehusFullført

-Solfrid AndersenSørlandet SykehusFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Sølvi NoraasSørlandet SykehusFullført

-Susanne JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torhild RypestølSørlandet SykehusFullført

-Torill Rinaldo UllebergMerkantil ServiceFullført

-Torunn EvensenBerg-HansenFullført

-Tove Eialin MikaelsenMerkantil ServiceFullført

-Turid HøgbergHandelsbankenFullført

-Unni OsnesEgen bedriftFullført

-Venke TveitEgen bedriftFullført

-Wenche HaalandEgen bedriftFullført

K65-69

1Maria SyvertsenEgen bedrift38.14

2Bjørg Ellingsen NordlieIdrettens40.20

3Wigdis HagaKPMG Kr.sand47.00

-Agnes Helene K. OmdalEgen bedriftFullført

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arina AxelssenEgen bedriftFullført

-Arnhild KristiansenEgen bedriftFullført

-Bente ØklandEltelnetworks VAFullført

-Birte LangfeldtSørlandet SykehusFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Eli Sandbakken OftedalNorconsultFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Ellen Margrethe KlunglandKvadr. SkolesenterFullført

-Ellen PauschertKr.sand kommuneFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Gerd Vigdis SlettedalSørlandet SykehusFullført

-Grethe-Lill LundeSørlandet BBLFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Hildur Toft SundtjønnNikkelverketFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Ingunn SkogstadEgen bedriftFullført

-Janne JohansenPensjonistFullført

-Jorunn VojeElkem FiskaaFullført

-Karen Torine MørkestølCameron SenseFullført

-Kari GreibeslandEgen bedriftFullført

-Kari HalvorsenEgen bedriftFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Karin Bente HålandEgen bedriftFullført

-Kathe Skjelbred JacobsenDNBFullført

-Kirsten FinnestadEgen bedriftFullført

-Kirsten SalthaugRambøll NorgeFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Lill VedalEgen bedriftFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Louise Maria SyrtveitStatbilFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Møyfrid SandvikEgen bedriftFullført

-Nina Gjærum ReinhardtKr.sand kommuneFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Ragnhild LudvigsenUiAFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Randi ThomassenHuntonitFullført

-Reidun R. TønnesenEgen bedriftFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Siri LøvbuktenStatbilFullført

-Solveig S. TorjusenLærerneFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Torunn SteinvikColor LineFullført

-Tove ManuelEgen bedriftFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

K70-74

1Randi Steen HarstadLærerne33.50

2Wenche ReiersenEgen bedrift36.45

-Aase KiledalStatbilFullført

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Ann-Britt Skår DahlLærerneFullført

-Ann-Elise RobertsenSørlandet SykehusFullført

-Anne Grethe AndersenKr.sand kommuneFullført

-Anne-Elisabeth JørgensenSongdalen kommuneFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Åse Holmen NybergEgen bedriftFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Bodil KofoedT.O. SlettebøeFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Brith NorumArkivFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eirun JohannessenEgen bedriftFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Else-Margrethe BredlandUiAFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Gunhild SvenningsenLærerneFullført

-Ingebjørg Aamli CarlsonEgen bedriftFullført

-Inger Britt HandegardMHWirthFullført

-Inger Marie HoltheSørlandet SykehusFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Ingjerd WiggenEgen bedriftFullført

-Ingrid JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari BreenKr.sand kommuneFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Laila O. KarlsenEgen bedriftFullført

-Lillian Helene NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv Irene FlaatenEgen bedriftFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv May NielsenKvadr. SkolesenterFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Marit Lauvrak EllefsenDNBFullført

-Marit OsmundsenEgen bedriftFullført

-Norunn HeldalEgen bedriftFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadissonBlu CaledonienFullført

-Signe TønnessenEgen bedriftFullført

-Tordis LarsenCBFullført

-Torhild Nesmann HalvorsenLærerneFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

-Unni Bjørg JohannesenEgen bedriftFullført

K75-79

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Anne Marie SandøKr.sand kommuneFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Inger FlatestølEgen bedriftFullført

-Karen Marie LiedKr.sand kommuneFullført

-Lilly Ragnhild FrivoldEgen bedriftFullført

-Olaug VehusLærerneFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Rigmor StavøEgen bedriftFullført

-Rose DunsethEgen bedriftFullført

-Signe I. FredwallHuntonitFullført

K80-84

-Asbjørg EmanuelsenEgen bedriftFullført

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Britt Høyer-JonassenEgen bedriftFullført

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Kirsten VraaEgen bedriftFullført

-Mette SchoderEgen bedriftFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

K85-89

-Signe Bjørg RefsnesEgen bedriftFullført

M10-14

-Adrian SkøienEgen bedrift35.00

-Harald EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Patrick NygaardEgen bedriftFullført

-Teo HåkerstadEgen bedriftFullført

-Tobias TønnesenEgen bedrift42.25

M15-19

1Haakon SvendsenBertel O Steen Agder23.23

2Adrian Stendal-KarlsenEgen bedrift23.54

3Tobias Alnæs HovenSkoleelev23.57

4Martin MydlandSkoleelev26.42

5Marcus EriksenStudent27.07

6Hallvard BrekkaEgen bedrift27.48

7Jarle SveinallOneCo29.17

-David Andreas GrimestadEgen bedriftFullført

-Jesper Homme BomannEgen bedriftFullført

-Odd-Anton HermansenEgen bedriftFullført

-Snorre SlettebøeT.O. SlettebøeFullført

M20-24

1Simen AleksandersenStudent26.40

2Anders HaugenKSI28.47

3Eirik ThorkildsenEgen bedrift29.17

4Tobias BjerlandGumpen Gruppen29.32

5Ole Asbjørn BybergElkem Fiskaa33.41

-Clemens MüllerEgen bedriftFullført

M25-29

1John Olav SteinslandStudent19.07

2Simon KnutsenEgen bedrift20.21

3Markus GulbrandsenLærerne20.32

4Marius EngelandHennig-Olsen Is20.35

5Ørjan Svaland AasLærerne22.06

6Ernst Bjørnar ØrkePwC22.40

7Jesper JansenPwC23.17

8Espen BergeOasen skole23.18

9Nils GuttormsenMulti Regnskap23.22

10Sondre OlsenEgen bedrift23.27

11Øyvind FrigstadStudent24.41

12Øystein RavnaasF & A Egeland28.38

13Anders ZieglerPwC28.41

14Andreas SolgaardEgen bedrift28.50

15Marius TraaholtPhonero28.56

16André AndersenTrucknor Kr.sand31.59

17Geirmund GlendrangeKPMG Kr.sand34.55

18Kristoffer HaugeEgen bedrift64.52

-Anders BerganEgen bedriftFullført

-André T. MarthinsenPwCFullført

-Daniel JerglingVA VegvesenFullført

-Freddy OpheimEgen bedriftFullført

-Glenn FossheimNorrøna StorkjøkkenFullført

-Karsten ValandRejlersFullført

-Kjetil DahlPhoneroFullført

-Lasse SevatdalPostenFullført

-Robin BårdsenMerkantil ServiceFullført

-Robin OlsenPwCFullført

M30-34

1David OmaElkem Fiskaa23.06

2Gunstein SkomedalElkem Fiskaa24.00

3Aleksander EngeslandEgen bedrift24.07

4Arnfinn JensenNHO24.38

4Vidar AxelsenPosten24.38

6Joachim NordlieEgen bedrift25.04

7Stian Klingsheim SundalNordea27.12

8Mohammed SiddikSørlandet Sykehus27.40

9Stephan GrindeOneCo28.32

10Lars Wensell HamrePhonero28.53

11Thomas AlvseikeGumpen Gruppen29.32

12Thor Håkon Bang HansenPhonero30.19

13Kristian Heltzen TjellandThe Light Group30.41

14Vegar SakseidEgen bedrift31.33

15Grunde BirkelandSeafront31.55

16Christian HegglandNOV32.56

-Alejandro AguilarHellvik HusFullført

-Atle AasgaardRambøll NorgeFullført

-Atle EndresenEgen bedriftFullført

-Ferdinand FredriksenEgen bedriftFullført

-Haakon MoenKr.sand kommuneFullført

-Halvor HeilandNordeaFullført

-Jone StrømsvågVA VegvesenFullført

-Øystein HeggernesEgen bedriftFullført

-Ronald PolenzPhoneroFullført

-Trond NygrenKSIFullført

M35-39

1Christian BøenEgen bedrift19.19

2Terje SkøienEgen bedrift21.35

3Tarjei BreiteigAgder Energi21.44

4Samuel VingerhagenSweco Grøner21.58

5Thomas ØderudKr.sand kommune22.09

6Arne KristoffersenKr.sand kommune22.14

7Lars Ingemann SodefjedEgen bedrift22.33

8Geir Vidar JeppestølHuntonit22.36

9Helge TønnessenKBR22.55

10Morten ØyaOasen Skole23.06

11Steffan BjørnaråEgen bedrift23.10

12Magne SørvigLSK23.12

13Marius MoenKr.sand kommune24.00

14Mikael TønnesenEgen bedrift24.21

15Vidar HaugomSørlandet Sykehus25.40

16Rolf ØygardenKr.sand Dyrepark25.56

17Daniel JacobsenEgen bedrift26.04

18Christian SkomedalEgen bedrift27.38

19Hans Erik NordinNOV27.45

20Kristian Wiik RavnaasAgder Energi28.02

21Sindre BentsenSørlandet Sykehus29.21

22Thomas DønnestadRepstad29.50

23Tom Erik EllingsenKr.sand kommune29.56

24Abilio AraujoNOV32.05

25Morten KiledalBico33.05

26Hans Olav SønderlandPhonero33.30

27Eivind EgeElkem Fiskaa33.41

28Anders HægelandTratec Norcon34.22

29Kay Arne SøgårdSørlandet Sykehus34.50

30Thomas ZachariassenSørlandet Sykehus34.52

31Roar NilsenEgen bedrift35.07

-Eirik BirkelandRambøll NorgeFullført

-Eivind JohansenNikkelverketFullført

-Endre HellesmarkCameron SenseFullført

-Fredrik KorsvikKr.sand PolitiFullført

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Nils Kristian SveaasAdv.firma TofteFullført

-Stein Ove PedersenMulti RegnskapFullført

-Stian AustnesKr.sand kommuneFullført

-Thomas AndreassenSørlandssent. EiendomFullført

-Tore FerningPhoneroFullført

M40-44

1Åge Harald DrangsholtFædrelandsvennen21.00

2Geir KongshaugEgen bedrift21.20

3Andreas JølstadSørmegleren22.09

4Jostein MoeElkem Fiskaa22.30

5Lars Jørgen PetersonEgen bedrift24.02

6Alf Reidar LundeLSK24.50

7Terje HeiselTratec Norcon26.06

8Sigmund MoslandVA Vegvesen26.13

9Tom JensenEgen bedrift26.20

10Ingvald GrimstveitEgen bedrift26.24

10Kjetil PaulsenKr.sand kommune26.24

12Glenn AateigenEgen bedrift26.29

13Marius WestgaardLærerne27.03

14Frank AndersenReber Schindler Heis28.09

15Eirik DahlTangen vgs28.24

16Frode AndreassenEgen bedrift28.28

17Roald VisserRPC Packaging29.48

18Bjørn-Erik EngeKr.sand kommune31.06

19Kai DrangeEgen bedrift31.18

20Bjørnar SandbakkMHWirth32.30

21Dagfinn LiestølEgen bedrift34.29

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Dag Eivind VestbakkeAgder EnergiFullført

-Geir Vatne SangvikBoss IndustriFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Kurt PedersenEvryFullført

-Morten BomannVest-Agder-MuseetFullført

-Morten FormoKr.sand PolitiFullført

-Nicolai Sand KarlsenEgen bedriftFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

-Petter Kristian OlsenRepstadFullført

-Sigmund LodeIdrettensFullført

-Svenn Terje ØstensenMizuno NorgeFullført

-Tommy JensehaugenEgen bedriftFullført

-Viggo MarkussenCameron SenseFullført

M45-49

1Johnny StensvoldLSK19.28

2Tormod KlunglandPer Klungland19.50

3Andreas Herstad DolmenNikkelverket21.04

4Frode LindblomLærerne21.05

5Ståle ThortveitSørmegleren21.14

6Leif Tore EriksenEgen bedrift21.26

7Kjetil KarlsenTangen vgs21.39

8Jens Christian IglebækStormberg21.50

9Håvard FlåLærerne22.29

10Olav Einar RikeAgder Energi23.46

11Svein Knutsson NomelandSørlandet Sykehus24.12

12Hans Jørgen BeckmannKr.sand Politi24.24

13Geir BeurlingKBR25.10

14Ragnar HauklienReturkraft25.12

15Arne Bjørn MikalsenEgen bedrift26.30

16Knut Arild KnutsenEgen bedrift26.33

17Knut Funderud SyrtveitAgder Energi26.51

18Nils Petter LianEgen bedrift27.04

19Torjus ÅkreNikkelverket27.07

20Arne Landmark BakkenVA Fylkeskommune27.19

21Yngve AndersenWigemyr27.46

22Trond Kjetil SæterlidNikkelverket27.57

23Dag SvingenT.O. Slettebøe28.25

24Tor Helge FossKr.sand kommune29.00

25Vidar SkartveitEltelnetworks VA30.56

26Nils Tore EkraRambøll Norge30.57

27Jens Petter KittelsenPhonero32.26

28Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte34.20

29Tommy AbrahamsenKirkens Bymisjon45.07

-Ådne Prestø LieNikkelverketFullført

-Alf Borge StusvigEgen bedriftFullført

-Dan BerntsenNikkelverketFullført

-Frank FosseDagfin SkaarFullført

-Fred Inge NygaardEgen bedriftFullført

-Helge MoiOasen skoleFullført

-Jens Henrik BrodersenTeam MosjonFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Jørgen MoxnessCameron SenseFullført

-Kai GimreEgen bedriftFullført

-Kenneth Andrew MellefontGumpen GruppenFullført

-Kenneth GregersenElkem FiskaaFullført

-Kjetil HoltskogStatbilFullført

-Kjetil TønnessenNOVFullført

-Ole Henrik ThuneAgder EnergiFullført

-Ove EilertsenRPC PackagingFullført

-Per Eirik MikalsenGoman BakerietFullført

-Per Otto SmithsenTollvesenetFullført

-Raymond FosseWindmillFullført

-Robert MellefontEgen bedriftFullført

-Rune NilsenHydro VigelandFullført

-Steinar Eiklid BraathenCameron SenseFullført

-Stig André JansenAgder TaxiFullført

-Svein Arild HaldorsenGumpen GruppenFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Terje DalenTTS MarineFullført

-Tom Fraser SkeaNikkelverketFullført

-Tor Gunnar HovetNOVFullført

-Tor Henning LienNOVFullført

-Vidar FidjeElkem FiskaaFullført

M50-54

1Dagfinn NesjeKr.sand kommune22.54

2Fred-Arne SivertsenAsplan Viak Kr.sand22.59

3Gunnar HaraldstadT.O. Slettebøe23.01

4Håkon NymoTeam Mosjon23.02

5Helge NesetMHWirth23.29

6Jonn Arvid EngeslandEgen bedrift23.55

7Jarl BøhnNOV23.57

8Torbjørn SkaarMHWirth24.58

9Svein Gunnar OlsenPwC25.20

10Trond SørensenEgen bedrift26.16

11Knut Kåstad NygardEvry26.23

11Nils Jørgen HellandLærerne26.23

13Gunnar LauvslandT.O. Slettebøe26.24

14Bjørn Arne EvensenTelesport26.28

15Sigmund BrekkaTeam Mosjon26.37

16Herleik JohansenEltelnetworks VA26.50

17Omar LieEvry27.02

18Harald VingerhagenEgen bedrift27.09

19Frank HalsethKr.sand kommune27.11

20Geir JuklerødEgen bedrift27.37

21Espen OlsvollMHWirth28.20

22Terje MydlandNOV29.53

23Guttorm MartinsenRambøll Norge30.59

24Stein AuestadAgder Energi31.01

25Knut Joar KnutsenRepstad31.12

26Jon Olav UpsalSweco Grøner31.51

27René GrapendaalHuntonit32.03

28Svein TjemslandStatbil33.51

29Bjørn Håkon KristensenLSK34.37

30Kjetil ReithaugArkiv36.28

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Aksel SlettebøeT.O. SlettebøeFullført

-Aril BergmannThe Light GroupFullført

-Arild BerganT.O. SlettebøeFullført

-Arild SkaiåEgen bedriftFullført

-Bård KristiansenEgen bedriftFullført

-Bjørge BenestadTollvesenetFullført

-Eilef StallelandHellvik HusFullført

-Eivind SannesNOVFullført

-Espen EggerdinkRPC PackagingFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Geir SalvesenEgen bedriftFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Gudmund LykkedrangTelesportFullført

-Harald UlsteinEgen bedriftFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Henrik JohansenGumpen GruppenFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Jan Eddy RyenEgen bedriftFullført

-Jarleif HålandReber Schindler HeisFullført

-John Torgeir RolandKBRFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Kjell Gunnar GundersenCBFullført

-Kjetil NorbyEgen bedriftFullført

-Kjetil ThorsdalenJernbanenFullført

-Knut AurebekkKr.sand PolitiFullført

-Kristen BueF & A EgelandFullført

-Kristian SvendsenNikkelverketFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Lars R. HannestadColor LineFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Øistein MjaalandColor LineFullført

-Ola TaraldrudAgder EnergiFullført

-Øystein A. KvåseEgen bedriftFullført

-Øystein EspelandEgen bedriftFullført

-Øyvind RønningOptimeraFullført

-Pemba Lama TamangCameron SenseFullført

-Per Arvid FinstadMHWirthFullført

-Per Atle MoenReturkraftFullført

-Per Gunnar NyhavenHennig-Olsen IsFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Roar MyhreKvadr. SkolesenterFullført

-Robert FeenstraEgen bedriftFullført

-Rune GrimsbyCameron SenseFullført

-Rune WangelstenEgen bedriftFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar JustnesHuntonitFullført

-Steinar KileEgen bedriftFullført

-Steinar RosselandNOVFullført

-Stig NordhagenKildenFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Svein O. OlsenCameron SenseFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Trond BaadeTeam MosjonFullført

-Ulrich DalsethCBFullført

-Vidar JensenCBFullført

-Vidar OlsenNorrøna StorkjøkkenFullført

M55-59

1Atle SvendsenHennig-Olsen Is22.45

2Stein-Erik ScheieTelesport23.44

3Stig ErtresvågEgen bedrift24.09

4Håkon BirkenesEgen bedrift24.15

5Joar KvaaseOtera24.18

6Jan Vidar MattingsdalEgen bedrift24.54

7Dag BrekkanJernbanen24.59

8Gunnar CowardEgen bedrift25.38

9Pål Alfred LarsenStatbil26.47

10Rune MeselEgen bedrift27.14

11Sigbjørn LieJernbanen27.19

12Terje G. FrigstadEgen bedrift27.28

13Rolf Bjarne LieEgen bedrift27.35

14Atle BergsetSparebanken Sør27.36

15Tor-Jan AsklandCB27.46

16Bjørn KristensenKvadr. Skolesenter28.07

17Audun Wilhelm JensenHennig-Olsen Is28.11

18Lars Helge FossdalSørlandet Sykehus28.24

19Oddvar BorgersenCameron Sense28.40

20Erik ErlandEgen bedrift28.50

21Harald WeggeElkem Fiskaa28.54

22Svein OlsenEgen bedrift28.56

23Pål UbergSørlandet Sykehus29.23

24Arne B. AndersenStatbil29.55

25Bent IngebrigtsenEgen bedrift29.58

26Kai StokkelandEgen bedrift29.59

27Laszlo BendeStrai Kjøkken30.10

28Kurt BøhnNOV30.15

29Ole Håkon EidsåEgen bedrift30.53

30Jan JensenEgen bedrift30.55

31Kristen SteinslandEgen bedrift31.09

32Kristian Linge TønnessenEgen bedrift37.58

-Arne LangerakReber Schindler HeisFullført

-Arne TrydalTeam MosjonFullført

-Asle FarestadNorgesplasterFullført

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Bjørn HolenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Bjørn JahnssonVennesla kommuneFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Dag Arb???Kr.sand kommuneFullført

-Dag EfjestadAgder EnergiFullført

-Erik JohannessenKBRFullført

-Erik TveitSPISSFullført

-Ernst HammerstrømKirkens BymisjonFullført

-Fabio OsorioMHWirthFullført

-Finn Egil OlsenMHWirthFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Halvor Coward OlsenHuntonitFullført

-Helge LaudalFirenorFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Jan RøinåsEgen bedriftFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Jon Ivar StakkelandRasmussengruppenFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Kenneth AbrahamsenGumpen GruppenFullført

-Kjartan BjellandFædrelandsvennenFullført

-Knut Ove SagedalAgder EnergiFullført

-Lars JuvastølNorrøna StorkjøkkenFullført

-Leif LitsheimEgen bedriftFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Oddvar SørheimKr.sand kommuneFullført

-Ole LossiusEgen bedriftFullført

-Øyvind Borge OttesenNikkelverketFullført

-Øyvind KulienRPC PackagingFullført

-Paul Trygve SchikoraSchenkerFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune AndersenMHWirthFullført

-Rune HansenPostenFullført

-Steinar Sætra-PedersenGumpen GruppenFullført

-Svein Harald EgestadRPC PackagingFullført

-Svein Trygve LundEgen bedriftFullført

-Svein-Erik RustadAgder EnergiFullført

-Tarjei AustegardEgen bedriftFullført

-Terje NandrupEgen bedriftFullført

-Thor HardelandKr.sand PolitiFullført

-Tom HaukomAir ProductsFullført

-Tom Reidar AbusdalAgder EnergiFullført

-Tom VestabyRejlersFullført

-Tom-Arne StallemoHuntonitFullført

-Tor Arild RysstadValle SparebankFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trond RobstadMHWirthFullført

-Trygve DøbleAgder EnergiFullført

-Vidar EkseKBRFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M60-64

1Reinier van der SpekEgen bedrift24.39

2Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk24.50

3Lasse JohnsenAdv.f. Myhre & Johnsen24.52

4Ernst Johnny JenssenVA Vegvesen26.03

5Henning HolstEgen bedrift26.42

6Rune BerentsenStatbil27.08

7Arild MoenTangen vgs27.47

8Arnfinn FolkvordNikkelverket28.08

9Pål Martens BratlandEgen bedrift29.19

10Vidar HåverstadEgen bedrift29.56

11Helge JohannessenEgen bedrift30.14

12Reidar SæstadDNB31.07

13Oddvar PaulsenStrømmestiftelsen31.17

14Hans Kristian ArnesenEgen bedrift31.19

15Ole Ingvar GauslaaJernbanen31.38

16Terje Cederberg HansenSøgne kommune32.40

17Arvid BrattlandGumpen Gruppen33.02

18Åge NilsenNOV33.20

19Odd Gaute DrivdalEgen bedrift33.54

20Asbjørn NarvestadRepstad33.58

21Geir Egil ÅsenCB45.25

22Fred SkagestadNHO54.50

-Arne JohansenCameron SenseFullført

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Asbjørn EideViaNovaFullført

-Bernt BlindheimAgder EnergiFullført

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Bjørn SveindalKvadr. SkolesenterFullført

-Bruce RasmussenUiAFullført

-Geir Ove SteensohnSørlandet SykehusFullført

-Gudvin BaldersheimHennig-Olsen IsFullført

-Håkon HellvikHellvik HusFullført

-Hans Ivar LolandEgen bedriftFullført

-Helge AabakkJernbanenFullført

-Helge GlendrangeJernbanenFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Johnny HansenEgen bedriftFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Kåre AasenRepstadFullført

-Karl SandsmarkVA VegvesenFullført

-Kurt SnemyrKr.sand DyreparkFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Leif JohannessenTeam MosjonFullført

-Magne KiledalEgen bedriftFullført

-Martin UglandKr.sand PolitiFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Odd Halvor VassbøRambøll NorgeFullført

-Odd Steinar GranPostenFullført

-Oddvar StrømmeTeam MosjonFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Øystein FørelandCBFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Per AasgaardMHWirthFullført

-Per Frode HansenFuture ProductionFullført

-Petter ZachariassenSparebanken SørFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Roar EngeslandEgen bedriftFullført

-Roger KarlsenEgen bedriftFullført

-Solvar BrandserNorrøna StorkjøkkenFullført

-Ståle UndheimPostenFullført

-Stein ØynaGoman BakerietFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Svein Kr. HaanesAdvokatfirma TofteFullført

-Sven Arne StenersenEgen bedriftFullført

-Tor Arve MonanVaroddFullført

-Tor GrindheimEgen bedriftFullført

-Tore LangaardPostenFullført

-Trond Olav BerntsenKr.sand PolitiFullført

-Trygve G. RichardsenNordeaFullført

-Vidar SandtveitOptimeraFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket24.02

2Salve ReinhardtEgen bedrift27.40

3Paul JoreidEgen bedrift28.11

4Arild VehusTeam Mosjon29.17

5Per Anders RopstadSparebanken Sør32.05

6Torbjørn PaulsenVisma32.08

7Rolf M. DanielsenSørlandet Sykehus32.35

8Torstein LeipslandEgen bedrift33.57

9Jan Tore JørgensenArkiv34.59

10Terje PedersenKr.sand Politi35.59

11Arne Tolli PedersenKr.sand kommune40.00

12Thor Øystein OlsenAgder Bilskade50.58

-Alf AabelTeam MosjonFullført

-Alf HaalandEgen bedriftFullført

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arild PedersenVA VegvesenFullført

-Arne AbrahamsenNordeaFullført

-Arne HålandEgen bedriftFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Arne TenningenITE ØsterhusFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Arve AakreEgen bedriftFullført

-Bjørn Dag TruchsVismaFullført

-Brede Arvid NordhagenAir ProductsFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Eric RasmussenPostenFullført

-Erik FialaEgen bedriftFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge BentsenStatbilFullført

-Helge Eg JohansenEgen bedriftFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Helge SolvikT.O. SlettebøeFullført

-Henry TranbergTrucknor Kr.sandFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kjell Arne SjustølNOVFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Kjell Kristian KristiansenKvadr. SkolesenterFullført

-Kjell Sverre LandeliusTeam MosjonFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Leif Otto TorjusenLærerneFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Nils KlunglandWindmillFullført

-Odd NomelandRejlersFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Odd Sverre AndersenMHWirthFullført

-Oddleiv FrustølOptimeraFullført

-Oddvar OmdalKruse SmithFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Ole Kristian BergEgen bedriftFullført

-Ole Vium OlesenRambøll NorgeFullført

-Per Otto OseEgen bedriftFullført

-Reidar Stav JohanssenLærerneFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Roald SandbergRejlersFullført

-Roar HoldøKr.sand kommuneFullført

-Rolf ThommesenPensjonistFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Sverre HegglandEgen bedriftFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

-Tor Erik SandsnessMHWirthFullført

-Tor Harald NilsenEgen bedriftFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor PedersenStrai KjøkkenFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. SteenFullført

-Torstein N. KovelandEgen bedriftFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Tore SvennevigPosten29.43

2Tore BerntsenVA Fylkeskommune30.00

3Thomas Stav JohanssenGevir 0731.21

4Hans A. DrangeOptimera32.44

5Sverre Kaddeberg SkaarTeam Mosjon32.58

6Helge TønnessenDNB33.43

7John Gerhard LøvdalEgen bedrift34.23

8Tor Egil PedersenEgen bedrift36.36

9Gunnar Kristian VindenæsLSK36.59

10Sigmund SalthaugRambøll Norge39.35

11Asbjørn AbrahamsenEgen bedrift41.56

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arnsten AriansenEgen bedriftFullført

-Arvid MartinsenEgen bedriftFullført

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Bernt JensenElkem FiskaaFullført

-Birger JørgensenEgen bedriftFullført

-Birger RøinaasLærerneFullført

-Bjarne StøylehommenEgen bedriftFullført

-Dag Tormod TrondsenNikkelverketFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Finn ThomsenEgen bedriftFullført

-Fritz Ivar LundbakkEgen bedriftFullført

-Gunnar A. NordbyAgder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Håkon KildeboEgen bedriftFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-Harald MandtEgen bedriftFullført

-Helge DyrkolbotnLSKFullført

-Helge L. GrindheimEgen bedriftFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Ivar FosseliJernbanenFullført

-Jan Magne StrandbergReber Schindler HeisFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-Kai AndersenElkem FiskaaFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Karstein LundEgen bedriftFullført

-Kjell A. SalvesenEgen bedriftFullført

-Kjell I. SvendsenRadissonBlu CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leif KofoedT.O. SlettebøeFullført

-Leif Sigbjørn OmdalSongdalen kommuneFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Nils SørlieEgen bedriftFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Oddvar GlidjeLærerneFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Olav RustadVeidekke AgderFullført

-Ole Dag MyhrstadKr.sand kommuneFullført

-Ole Sivert SommersethElkem FiskaaFullført

-Paal HartmannEgen bedriftFullført

-Peder GrønnestadVennesla kommuneFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Per Ludvig BerntsenEgen bedriftFullført

-Sigurd Næss AndersenSongdalen kommuneFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Svein RøerEgen bedriftFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Terje OsnesVA FylkeskommuneFullført

-Tom BakkenEgen bedriftFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tor Arild OftedalLærerneFullført

-Tor IngebrethsenEgen bedriftFullført

-Torbjørn RivenesJernbanenFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Torstein Arne NorumEgen bedriftFullført

-Trond HarstadLærerneFullført

-Willy HeldalEgen bedriftFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M75-79

1Jack HansenEgen bedrift33.30

2Arne HauglandTratec Norcon34.40

3Arne Hallvard HolteEgen bedrift37.10

-Åge WiggenEgen bedriftFullført

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Arvid CarlsonEgen bedriftFullført

-Benny JakobsenReber Schindler HeisFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Jan Åge EsperåsRadissonBlu CaledonienFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Jostein HandegardMHWirthFullført

-Kåre DunsethEgen bedriftFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Kjell Johan HauglandEgen bedriftFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført

-Olav LarsenCBFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Ragnar JakobsenEgen bedriftFullført

-Sverre SørensenGevir 07Fullført

-Torfinn MæselLærerneFullført

-Tormod NybergEgen bedriftFullført

M80-84

1Willy HaugenKr.sand kommune36.28

2Oddvar AbrahamsenOptimera41.20

-Arne RafaelsenNikkelverketFullført

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Jan A. StølenUiAFullført

-John SelandVA FylkeskommuneFullført

-Kai Birger FlåEgen bedriftFullført

-Odd EgelandEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per BjørnesethJernbanenFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

-Willy HøjmarkEgen bedriftFullført

M85-89

-John Emil RefsnesEgen bedriftFullført

-Reidar RingereideUiAFullført

M90-

-Ommund SkomedalEgen bedriftFullført

Resultater – Milslukeren (10,4 km)

K15-19

1Julianne Zahl-OlsenEgen bedrift51.29

-Mia BueklevRepstadFullført

K20-24

1Gunn ReinertsenGSI58.18

K25-29

1Linn LangfeldtStudent53.20

2Marte Hodnemyr MangsethStudent56.11

3Maria HavenEgen bedrift60.00

4Maria Lohne BakkeKr.sand kommune67.31

5Marit Elise StenstadEgen bedrift69.50

5Ulrikke GrønbergEgen bedrift69.50

K30-34

1Eva Helén TandbergKSI64.08

2Siri SundalEvry69.24

3Elisabeth Nordheim LarsenEgen bedrift69.50

K35-39

1Katja Mamaeva ChristoffersenNOV65.35

2Helene AndersenEgen bedrift66.00

-Sunniva FinnePhoneroFullført

K40-44

1Anne Kristin HolteVA Fylkeskommune56.48

-Gerd Magnhild LøyningEgen bedriftFullført

-Inger Lise SkogenEgen bedriftFullført

-Kathrine GregersenEgen bedriftFullført

-Laila AanensenEgen bedriftFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV49.23

2Elin StrandHuntonit58.40

3Anette Risvand FossheimVA Fylkeskommune69.59

4Elizabeth Martinez MoralesCB72.00

-Mari P.H. GladKr.sand kommuneFullført

-Maria UglandOteraFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

K50-54

1Anne-Cathrine HodnemyrVennesla kommune59.58

2Inger Britt BakstadTeam Mosjon64.12

3Inger ReinhartsenOneCo71.00

-Laila Duesund HellandSørlandet SykehusFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

-Marit NomelandKr.sand kommuneFullført

-Tone KjønniksenVA FylkeskommuneFullført

K55-59

1Unn LjøstadSørlandet Sykehus51.11

2Siri Marit AaslandEgen bedrift61.14

3Anne Lill GullsmedmoenEgen bedrift67.23

4Eva CowardLærerne70.00

5Kari Beate ØsterhusEgen bedrift71.00

6Enny-Karin VindheimKr.sand kommune71.21

-Inger LygreTeam MosjonFullført

-Inger-Lise SchultzMacGregorFullført

-Sissel Margrethe RøsokKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Vivian HolmKr.sand kommune83.00

K65-69

1Elin StrayVA Vegvesen66.55

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

K70-74

-Bjørg MyklandPostenFullført

M15-19

1Trond HauklienEgen bedrift44.38

M20-24

1Morten CowardStudent58.12

M25-29

1Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand44.00

2Magnus Frestad NygaardViaNova45.02

3Even SkulandEgen bedrift48.36

4Espen Coward RefsnesLærerne49.23

5Erlend FalckPwC49.37

6Martin KnudsenEgen bedrift49.54

7Tage Emil GoodKSI51.24

8Kristoffer BakkeEgen bedrift51.30

9Espen GrundetjernUiA52.29

10Benjamin RasmussenKirkens Bymisjon58.34

11André Kristian KjøstvedtSweco Grøner67.58

12Kjetil Lohne BakkeStudent70.49

-Eirik TollisenEgen bedriftFullført

-Jørgen HalsetSørlandet SykehusFullført

1Eirik EmanuelsenNOV51.33

M30-34

1Kristian EmanuelsenNOV51.33

3André ErikssenOtera53.00

4Nikolai MedvedevNorconsult54.25

5Daniel SalvesenMHWirth54.31

6Bjørnar DahlKr.sand Dyrepark62.16

7Morten SevilhaugIdrettens64.50

8Vegard OppebøenEgen bedrift66.13

9Eivind Johan IsaksenSweco Grøner67.58

10Kim Daniel OsmundsenMacGregor68.21

M35-39

1Håkon BernhardsenAsplan Viak47.18

2Kent GutvikEgen bedrift48.28

3Erik SørensenKSI53.14

4Roy Christian FlaaNikkelverket54.00

5Erland Førde MøllKirkens Bymisjon56.28

6Hans Christian LolandRepstad58.54

7Martin NerheimOneCo60.25

8Pawel MikaMacGregor62.55

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

-Simon HansenEgen bedriftFullført

M40-44

1Brian Lindebæk-NielsenAgder Energi43.56

2Gaute GrastveitEgen bedrift46.33

3Torgeir RøynlidVA Vegvesen49.27

4Roger Arne JohnsenNikkelverket50.37

5Tor Ivar MjålandEgen bedrift57.07

6Tan Phuoc NguyenKr.sand kommune58.11

7Samir KolukcijaVA Vegvesen58.45

8Lars HoåsEgen bedrift59.13

9Magnus VatlandElkem Fiskaa60.36

10Geirulf StovelandFalck Helse61.21

11Roger Magne AndersenKirkens Bymisjon66.33

12Kjetil NotoddenMHWirth69.59

13Espen SkarpholtNOV72.00

14Hans Kristian NilsenUiA92.00

-Lars Jarle YttriNOVFullført

-Lasse FidjestølRambøll NorgeFullført

M45-49

1Erik BergersenMizuno Norge41.04

2Svein Erik BjorvandSPISS48.15

3Arild FlystveitPhonero50.40

4Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is50.45

5Rune Zahl-OlsenSørlandet Sykehus51.29

6Ole Dag KvammeEgen bedrift57.23

7John HagelandEgen bedrift62.52

8Jan-Arve KristoffersenCameron Sense62.56

M50-54

1Jan Kåre EriksenKr.sand Politi48.35

2Svein-Tore NilsenOptimera51.10

3Terje MoxnesNOV56.10

4Alf Helge FredriksenEgen bedrift56.51

5Yngvar KiledalHandelsbanken58.16

6Bjørn Helge CarlsenVA Fylkeskommune58.43

7Arne HodnemyrEgen bedrift59.10

8Olav GrendstadEgen bedrift60.58

9Endre MyranRepstad63.00

10Geir Martin AnderssonTeam Mosjon66.02

11Jens-Petter PedersenEgen bedrift68.44

12Svein EikaasSeafront68.58

13Magne HauanNOV72.00

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan ØvlandSongdalen kommuneFullført

-Jørn SalvesenBoen BrukFullført

-Rune BerntsenKruse SmithFullført

M55-59

1Geir Brekke OlsenT.O. Slettebøe59.25

2Jan HellandVA Vegvesen60.39

3Inge Einar HolmEgen bedrift61.45

4Tore B. DalevollKBR64.00

5Jon Arve KallhovdT.O. Slettebøe68.00

6Robert CowardKr.sand kommune69.30

-Hallvard SundsliStatbilFullført

-Hugo ThoresenEgen bedriftFullført

-Per NygårdRepstadFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

M60-64

1Knut OwingVA Fylkeskommune50.56

2Svein GrundetjernKr.sand Dyrepark63.13

3Jan E. VollsetTangen vgs68.08

4Carl Georg OmdalStatbil78.00

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Tore OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M65-69

1Kristen BueTeam Mosjon62.43

2Per SlettedalMHWirth66.00

3Kåre BerleTeam Mosjon71.21

4Kai KyllingstadSparebanken Sør74.17

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Tor-Kåre HøstelandKr.sand kommuneFullført

M70-74

1Alf GurandsrudKr.sand kommune63.37

2Knut PilskogFirenor66.28

3Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus67.27

4Jan Reinhard HansenEgen bedrift72.12

5Arne PaulsenEgen bedrift100.00

6Arild HøiboEgen bedrift101.00

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon70.46

-Helge BreenNordeaFullført

-Steinar JohannessenTeam MosjonFullført