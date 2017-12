Sørlandshest historisk etter ny triumf

BERGEN: Han visste det ikke selv den fem år gamle kaldblodshingsten, men da sørlandshesten El Viktor krysset målstreken først i det 3. løpet på Bergen Travpark torsdag kveld skrev han seg inn i historiebøkene. Ingen norsk travhest har maktet med en lignende seierssanking de siste ti årene, viser statistikken fra Det Norske Travselskap.

- Det er en vanvittig prestasjon, spesielt med tanke på den harde konkurransen som er innen travsporten i dag, fastslår trener Øystein Tjomsland, som selv overlot tømmene til hjemmekusk Svein Ove Wassberg og nøt seiersløpet foran TV-skjermen.

Se El Viktors historiske målgang i videoen fra Rikstoto Direkte:

17 seire i èn og samme sesong er en bragd som nærmer seg storheter som Alm Svarten (34 seire i 1988), Atom Vinter (28 seire i 1991), Bork Rigel (25 seire i 1997) og Rex Rodney (23 seire i både 1985 og 1986). Som årstallene viser, snakker vi da om en en helt annen tidsalder innen travsporten.

- Det er en unik prestasjon! Kvalitetsmessig så har motstanden tatt seg opp innen travet, du kan gjerne si at den generelle kaldblodshesten i dag er bedre enn den generelle kaldblodshesten for ti år siden. El Viktor er en hest som er satt opp for denne rekorden, og de har lyktes, det er fantastisk, sier den erfarne travjournalisten og tidligere sportssjef ved Sørlandets Travpark, Even Elvenes, før han supplerer:

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

- Du skal ha enorm flaks for å få tak i en hest som tar 17 seiere i løpet av hele karrieren, og her har du altså en som lykkes med bedriften i løpet av ett år.

Ikke bare har El Viktor 17 seiere på 20 starter i regi Tjomsland i 2017; han har aldri vært dårligere enn nummer to i noe løp! Torsdag travet seiersstableren 1.29,0/2140 meter da han hentet 40 meters tillegg på konkurrentene.

- Prestasjonen var bra, man skal huske på at hesten møter tøffere og tøffere motstand for hvert løp. Jeg er veldig fornøyd med at vi i teamet har vunnet et opplegg som fungerer så godt, understreker Tjomsland.

Med torsdagens seier kan El Viktor ha avgjort kampen om å bli mestseirende hest i Norge i 2017. Kari Anne Knutsens Wayne Brogård følger nærmest med sine 14 triumfer, og forfølgeren starter allerede førstkommende søndag på Sørlandets Travpark. Da må det bli seier, og Birkeland-hesten må altså vinne ytterligere to løp for å tangere El Viktors seiersantall.