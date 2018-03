Stesøstrenes dramatiske seier

TØNSBERG: De aller fleste travhester konkurrerer fra de er tre år gamle, og kaldblodsrasen kan gå løp frem til og med det året de fyller 15 år. At hestene konkurrerer så lenge, hører likevel til sjeldenhetene.

Et av unntakene befinner seg i trening på Sørlandets Travpark og heter Hålands Prinsen. Den 15 år gamle vallaken er veltrent og løpsvillig som en unghest, mye takket være sin eier og trener Vilde Abusdal (25). Hesten hadde ikke gått et travløp på fire og et halvt år da Kristiansand-jenta fikk Hålands Prinsen tilbake i løpsbanen i 2014.

Se den dramatiske oppløpskampen i klippet fra TV-kanalen Rikstoto Direkte:

Seieren har imidlertid latt vente på seg, men onsdag ettermiddag var det endelig dags. Med Abusdals stesøster Malin Berås i sulkyen slugget 15 år gamle Hålands Prinsen seg inn til råsterk seier på Jarlsberg. Dog ikke uten dramatikk. Lederhesten Nebbenes Spika så ut til å ha kontroll på løpet da hun 20 meter fra mål plutselig kastet seg over i galopp. Dermed lå veien åpen for Hålands Prinsen, som i sin 45. start i livet tok karrierens første seier.

– Vilde gjør en fantastisk jobb med ham, dette er faktisk ganske rørende. Helt fantastisk!, fortalte en rørt Berås i seiersintervjuet med TV-kanalen Riksoto Direkte.

Hålands Prinsen satte samtidig ny personlig rekord da han vant på 1.29,7a/1609 - svært imponerende av "minstepensjonisten".