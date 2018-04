Jarl Stølen ble sørlandsmester i feltskyting

Sammenlagt vant Vest-Agder lagkonkurransen i år foran Telemark og Rogaland og den meget erfarne vestegden Jarl Stølen fra Farsund var bestemann, og eneste med full score i den 42 skudds lange feltløypa som gikk fra Lyngdal til Holum, via Kvås og Laudal. Blant ungdommene var det Rogalands Tore Rødland fra Klepp som skjøt best og endte med 39 treff, ett treff foran Cecilie Vemmelvik fra Agder og Kristiansand og omegn. Bronseplassen gikk til Lars Kristian Solheim fra Aust-Agder og Vegårshei skytterlag med 34 treff.

SM er en lagkonkurranse – hvor skyttersamlagene i Sørlandskretsen tar ut og sender de 10 antatt beste feltskyttere til konkurransen som går på rundgang i samlagene. Vest Agder stod for tur til å arrangere SM Felt i år og leverte et fint opplegg som falt i smak hos deltakerne. Skyteforholdene var veldig fine lysmessig med lett overskyet vær -men noe vind på enkelte av holdene gjorde at noen fikk litt utfordringer.

Sverre Jacobsen

Det skytes nordisk opplegg med sju hold fortløpende hvorav det skytes 6 skudd på hvert av holdene -og alle avstander er ukjente. Til slutt teller de åtte beste resultatene i lagskytingen for hvert samlag –uavhengig av alder. To av skytterne på laget skal være U21- skyttere, altså ungdomsskyttere i seniorklassene. I tillegg premieres de beste individuelt i seniorklassene og i ungdomsklassene.

Resultater SM FELT 2018, Vest-Agder, 08.04.2018:

Mesterskap: Beste Skytter (Alle): 1. Jarl Stølen, Farsund (5) 42/25, 2. Tor Arnfinn Homme, Kristiansand og Omegn (5) 41/20, 3. Olav Fuglestad, Time (5) 41/17, 4. Arnfinn Bakkevoll, Søgne (5) 39/20, 5. Trond Inge Rødland, Klepp (5) 39/19, 6. Asbjørn Dale, Heddeland og Breland (V55) 39/18, 7. Steinar Skoland, Lyngdal (5) 39/11, 8. Tore Rødland, Klepp (5) 39/10, 9. Per Kristian Aas, Lunde (4) 38/26, 10. Cecilie Vemmelvik, Kristiansand og Omegn (4) 38/8, 11. Alvilde Røiseland, Holum (5) 38/4, 12. Jan Kåre Moland, Drangedal (5) 37/21, 13. Geir Hauge, Mælum (4) 37/17, 14. May Elin Frøyland, Lyngdal (5) 37/16, 15. Geir Atle Metveit, Imenes (5) 37/15, 16. Lars Esse, Bamble (V55) 37/14, 17. Håkon Tveitan, Siljan (5) 36/16, 18. Anders Metveit, Imenes (V55) 36/10, 19. Børge Vatnedal, Holum (5) 36/8, 20. Rasmus Løberg, Klepp (5) 35/21, 21. Thor Olav Lauvrak, Froland (4) 35/20, 22. Tom Nyhaven, Søgne (4) 35/15, 23. Bjørn Bjellerås, Imenes (4) 35/13, 24. Christopher Haddal, Flikka (5) 35/11, 25. Odd Arild Stava, Karmøy (5) 34/18, 26. Eivind Igland, Imenes (3) 34/17, 27. Håvard Forsdal, Rise og Løddesøl (4) 34/17, 28. Lars Kristian Solheim, Vegårshei (5) 34/15, 29. Stein Skumsvoll, Farsund (4) 34/11, 30. Torgeir Jåtun, Greipstad (5) 33/12, 31. Sindre Skoie, Holum (4) 33/8, 32. Ole Kristian Austad, Tørdal (5) 32/16, 33. Terje Allum, Siljan (3) 32/7, 34. Johan Sørli, Greipstad (5) 32/7, 35. Lars Skår, Time (3) 32/6, 36. Jørand Aas, Lunde (EJ) 31/14, 37. Helene Storenes, Imenes (5) 31/13, 38. Arild Håkedal, Dølemo (V55) 31/9, 39. Marius Rinde, Farsund (4) 31/4, 40. Sven Egil Holta, Jørpeland (4) 30/12, 41. Martin Knutsen, Bø (Telemark) (EJ) 30/5, 42. Tor Harald Lund, Søgne (5) 29/15, 43. Andreas Finnestad Lund, Søgne (EJ) 29/9, 44. Stian Hellermyr, Levangsheia (4) 29/9, 45. Kjell Strand Hovland, Klepp (5) 29/5, 46. Anders Edvin Gusdal, Imenes (5) 28/4, 47. Kåre G. Brekke, Greipstad (4) 27/9, 48. Kim Johan Vemmelvik, Kristiansand og Omegn (5) 27/7, 49. Andreas Nordvik, Stavanger (4) 26/4, 50. Pål Augedal, Hå skytterlag (4) 21/3

Beste Ungdomsskytter (U21): 1. Tore Rødland, Klepp 39/10, 2. Cecilie Vemmelvik, Kristiansand og Omegn 38/8, 3. Lars Kristian Solheim, Vegårshei 34/15, 4. Sindre Skoie, Holum 33/8, 5. Jørand Aas, Lunde 31/14, 6. Helene Storenes, Imenes 31/13, 7. Marius Rinde, Farsund 31/4, 8. Martin Knutsen, Bø (Telemark) 30/5, 9. Andreas Finnestad Lund, Søgne 29/9, 10. Andreas Nordvik, Stavanger 26/4

Lagskyting: Sørlandsmesterskap: 1. Vest-Agder, 300/104 (Marius Rinde (4), 31/4 , Sindre Skoie (4), 33/8 , Christopher Haddal (5), 35/11 , Alvilde Røiseland (5), 38/4 , Stein Skumsvoll (4), 34/11 , Asbjørn Dale (V55), 39/18 , May Elin Frøyland (5), 37/16 , Børge Vatnedal (5), 36/8 , Steinar Skoland (5), 39/11 , Jarl Stølen (5), 42/25 ), 2. Telemark, 280/131 , 3. Rogaland, 279/108, 4. Aust-Agder, 276/120 , 5. Agder, 276/106