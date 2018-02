Volvo 240 avsluttet futsalsesongen med mestertittel

KRISTIANSAND: Søndag 4. februar var det duket for sesongens siste turnering i IFS Kristiansand Indoor i Gimlehallen. Det var flere gode lag med denne søndagen, alle klare til å avslutte sesongen på best mulig måte.

De store favorittene kom seg greit videre fra sine puljer. I semifinalene skulle Laksekongan måle krefter mot Albbos og Volvo 240 skulle ut i en tøff semifinale mot NM-vinner Lund Futsal.

Og for noen semifinaler det ble! Anført av en god Fredrik Strømstad og Christoffer Myhre klarte Laksekongan å slå Emir Hopovac sitt Albbos 2-0. – Albos sitt sterke angrepsvåpen Emir Hopovac ble godt pakket inn og slapp ikke til med sine avslutninger og da ble Albbos tannløse framover, kommenterer turneringsleder Fredrik Fredriksen.

Volvo 240 slo Lund Futsal 3-2 i et fyrverkeri av en semifinale. Fredriksen kommenterer:

– Volvo 240 kontret med stor fart og overrumplet motstanderne, som hadde alle mann i angrep. Volvo 240 holdt stand mot Lund Futsals hissige forsøk på å snu resultatet og vant dermed kampen.

Finalen skulle nok en gang stå mellom Laksekongan og Volvo 240. Kampen startet rolig og det sto 0-0 etter 1. omgang.

Volvo 240 tok tak i 2. omgang og en veldig god Jan Aage Nordbø scoret på en flott volley og deretter på straffespark. Volvo-gutta holdt tett bakover og avgjorde til 3-0 helt på tampen med en fin scoring av Erlend Kasin. Fredrik Fredriksen var imponert over Volvo240 som overrasket med 3-0-seier:

– Teknikeren Erlend Kasin fikk god hjelp av farten og ballbehandlingen til Brian Jensen.

3-0-målet var et resultat av at Laksekongan gav litt opp da tiden gikk uten at laget fikk uttelling.

–Vi var gode i sesongens siste turnering, sier en meget fornøyd Jan Aage Nordbø og legger til:

– Vi har tapt noen ganger mot Laksekongan, så det var sinnssykt deilig å slå dem i dag, og attpåtil i finalen. IFS gratulerer med seieren i turneringen og som avdelingsmester. Les mer om turneringen på futsal.no

Topp seks på tabellen:

Nr Lag Poeng

1 Volvo 240 29

2 Albbos 28

3 Laksekongan 20

4 Lund Futsal 17

5 Lezginka FC 8

6 Hvalfangst 8

