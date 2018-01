Jørgen Richardsen gir seg i Kongsvinger

KONGSVINGER: - Vi ønsker å takke Jørgen for tre fine år i KIL. Han har vært veldig verdifull for oss. Hel ved tvers igjennom, sier KIL-sjef Espen Nystuen.

Torsdag i forrige uker ble det klart at Jørgen Richardsen har takket nei til å forlenge kontrakten sin med KIL. Dermed er ikke backen med videre.

- Jeg sitter her med en klump i halsen. Det er spesielt. KIL har vært høydepunktet til nå i min karriere. Det har vært fantastiske oppturer som jeg aldri kommer til å glemme, sier Jørgen.

29-åringen har spilt for KIL i tre sesonger og vært en sentral del av hele oppturen, fra opprykket i 2015 til cupfinalen i 2016.

- Cupfinalen er kanskje det aller største høydepunktet. Semifinalen var vel så kul. Og opprykket. Det har vært mye jeg kan se tilbake på senere, mimrer Jørgen.

- Derfor er det er veldig vemodig å sitte her nå med en fullpakket bil og klar for å kjøre hjem, legger han til.

- Kan du fortelle litt rundt situasjonen om at det ikke blir noe videre spill i KIL?

- Jeg har vært ønsket med videre, og det setter jeg veldig pris på, samtidig har det vært sånn at jeg har hatt to jobber i perioden jeg har vært her. Det har ført til at jeg har veldig lite fri, for eksempel nå i desember, når resten har fri, må jeg jobbe helt fram til jul.

– Det har gått for en periode, men jeg kjenner at jeg ikke klarer det lenger nå. Familie og kjæreste bor andre steder i Norge. Det blir for liten tid til å treffe dem, sier 29-åringen som har jobbet som lærer på NTG ved siden av fotballen.

- Samtidig ønsker jeg veldig sterkt, og jeg håper jeg får muligheten til det, å bruke de neste årene med fullt fokus på fotball. Da må jeg litt opp i lønn enn det KIL kan tilby. Tilbudet fra KIL var ikke dårlig, men det var ikke nok til at jeg klarer å leve på det.

- Hvor går veien videre?

- Det er et godt spørsmål. Jeg skulle gjerne likt å visst det. Det er helt åpent akkurat nå. Jeg ønsker helst å være et sted der jeg kan fokusere fullt og helt på fotball. Det tror jeg at jeg trenger for å utvikle meg enda mer.

- Dersom jeg må fortsette å ha en jobb ved siden av fotballen så ender jeg nok opp på Sørlandet, sier backen videre.

Jørgen har vært fast inventar på KIL-laget i tre år. Totalt har han spilt 85 kamper for klubben, inkludert både serie og cup.

KIL-sjef Espen Nystuen sier følgende om avgangen:

- Vi ønsker å takke Jørgen for tre fine år. Han har vært en verdifull spiller for oss. Hel ved tvers igjennom. Jørgen har gjort jobben sin hver eneste dag, spiller sjeldent en dårlig kamp og er veldig stødig. I år han han vært en av våre beste spillere.

Og legger til:

- Vi ønsket Jørgen med videre. Men sånn er fotballen. Vi vil takke ham for en fin tid. Han har vært med på hele oppturen. Det har vært morsomt å se Jørgen sin utvikling siden han kom til oss og fram til i dag.

Jørgen kommer til å tenke tilbake på tiden sin i KIL som utelukkende positiv.

- Det er litt ekstra vemodig å dra fra et sted jeg føler meg verdsatt og ønsket. Jeg har hatt mange positive opplevelser i KIL. Det er litt rart. Jeg har blitt utrolig glad i klubben, sier sørlendingen.

Og avslutter:

- Det har vært noen fantastiske år. Minner, og venner, for livet. KIL er en helt spesiell klubb, og jeg er takknemlig for å ha fått spille her. Jeg er stolt av det vi har fått til sammen, og håper og tror at nye oppturer er i vente. Jeg ønsker KIL masse lykke til neste sesong!