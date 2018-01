Berås seiret i sitt 97. forsøk

KRISTIANSAND: 56 år gamle Arild Berås la bak seg hele 2017 uten å vinne et travløp på 84 forsøk. Ikke siden han vant med Nygårds Viking på Klosterskogen 8. november 2016 hadde sørlandstreneren fått smake seierens sødme. Søndag sørget stallhesten Graceland E.P. for at forbannelsen ble brutt på Sørlandets Travpark. Ekvipasjen ledet størsteparten av løpet og holdt unna med knapp, men sikker margin til mål.

- Det er alltid gøy å vinne løp, men det er ekstra moro å vinne med denne hesten for hun har jeg tro på at vi skal få mye glede av fremover. Hun har utviklet seg helt siden hun kom inn på stallen, og det er gøy når man kan få igjen for den jobben man har lagt ned i hesten. I kveld skal jeg ta meg et glass Cola, smilte Berås på spørsmål om hvordan seieren skulle feires. Graceland E.P. tok sin første seier i det 18.forsøket da hun vant på 1.17,4a/2140 meter.

Ivana Divic fra Grimstad var himmelfallen etter at hennes øyensten Satori K. Divic spurtet best av samtlige og tok sin andre strake seier. Divic var nemlig bare minutter unna å stryke hesten fra løpet grunnet glatte veier og transportproblemer.

- Dette forventet jeg ikke altså! Jeg slet litt med å komme meg hit i dag siden det var så glatt. Lene (Julseth, nabo red.anm.) fikk reddet meg i siste liten og kjørte meg hit. Jeg trodde ikke han kom til å vinne i dag, dette var veldig gøy!, strålte 29-åringen.

Satori K. Divic travet 1.17,9a/2140 meter da han vant sammen med kuskemakker Per Vetle Kals.

Øystein Tjomslands Magnums Othello fortsetter å imponere. Søndag tok 5-åringen sin sjette strake seier, og forblir ubeseiret i regi hjemmetreneren. Tjomsland måtte se seg langt tilbake ved målpassering for å få øye på konkurrentene 40-50 meter bak. Vinnertiden 1.28,4/2160 meter var sterk årstiden tatt i betraktning, og attpåtil ny rekord for Magnums Othello.

- Magnums Othello er en voldsom traver. Nå har han fått bra med trening og utviklingen er positiv. Det beste løpet han har gjort gjorde han nå, så dette er en hest som har et veldig interessant år foran seg, mente fjorårets champion på Sørlandets Travpark.

Imponerte gjorde også Øvrebø-hesten Homme Hera. Kaldblodshoppa til Helene B. og Arne J. Hægeland sprintet ifra konkurrentene etter å ha overtatt føringen runden fra mål. Homme Hera, som galopperte vekk en topp-plassering i V75 sist, holdt seg til trav hele veien og satte ny rekord da hun vant på 1.25,7/1660 meter. Dette var hoppas femte seier i det 45. forsøket.

- Det var ergelig sist, men i dag fikk vi revansje. Hun vant lett, fastslo kusk Herman R. Tvedt.