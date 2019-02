Fra ungdoms-OL til NM-sølv

Etter gjennomført ungdoms-OL i Sarajevo 9.–16. februar gjennomførte Martin i helga junior-NM og norgescupstevne i Østre Toten.

Han var en av åtte skiskyttergutter og -jenter fra 18-årsklassen som var uttatt til å representere Norge under OL/EYOF i Sarajevo. Mesterskapet arrangeres hvert fjerde år på samme måte som et vanlig OL. Så det er ikke mange ungdommer som får denne muligheten.

Før avreise ble de totalt 40 vinteridrettsutøverne som var uttatt til å representere Norge samlet i Oslo for utdeling av tøy og andre OL-effekter.

Privat

Svekket av sykdom

Dessverre var Martin uheldig og pådro seg litt sykdom akkurat ved avreise til Sarajevo. Dette forårsaket at han valgte å stå over treningsdagene i forkant, for å spare halsen. Noe som igjen medførte at han ikke fikk muligheten til å teste løyper og justere seg inn i forhold til inngangshastighet og puls på standplass før sin første skiskytterkonkurranse i høyden. (Skiskytterarenaen i Sarajevo ligger på ca. 1500 moh.)

Å holde riktig intensitet i høyden viste seg å bli både utfordrende og lærerikt i forhold til kontroll på melkesyrenivå under løpet og børsepipe på standplass, forteller Martin.

Dermed ble det en ‘’liten’’ resultatmessig nedtur med en kombinasjon av litt tunge bein og flere bom en normalt på standplass. Martin kom uansett hjem med en 34. og en 24. plass av de ca. 100 deltakere på henholdsvis sprint- og normaldistansen. Dette var de individuelle distanser Martin og de andre skiskytterne fikk konkurrere i.

Privat

Norge ble beste nasjon

I tillegg ble det arranger en mix-stafett med to jenter og to gutter på laget. Her gikk Norge inn til seier. Martin var dessverre ikke uttatt til å gå for Norge grunnet sine noe svakere resultater en normalt på de individuelle rennene. At laget vant, medførte at han fikk oppleve hvor mye en stafett engasjerer hele laget under et mesterskap, noe Martin synes er en god erfaring å ta med seg videre.

Utover gullet i stafett tok Norge ett individuelt gull og flere topp-ti-plasseringer under skiskytterdelen av ungdoms-OL. Norge ble beste nasjon totalt under lekene i Sarajevo. Noe Martin er stolt av å ha vært med på. Han forteller at det er noe spesielt med å delta i en slik tropp og kunne representere Norge.

Privat

Imponerte i NM og NC

Etter retur fra Sarajevo var det i helga klart for NM-distanser og norgescup-distanse i Østre Toten. Her dokumenterte Martin igjen normal fart i sporet og skyteresultater med en treffprosent innenfor normalen for sesongen. Han klokket inn til NM-sølvmedalje på fredagens normalprogram. Samt en fjerdeplass på norgescupsprinten lørdag.

Søndag gikk Martin en etappe i Agder sitt mix-lag i NM-stafetten for klasse 17–18 år. Martin hadde dagens beste etappetid på sin etappe. Her gikk han sammen med Ragnhild Sofie Breimyr Hansen fra Froland og Lars De Bartolo fra Gjerstad. Agder endte på en flott 9. plass i NM mix for klassen 17–18 år.

Martin leder etter helgen 18 årsklassen i norgescupen sammenlagt med totalt 234 poeng.

Privat

Målet hans for de to gjenstående rennhelgene er å fortsette å levere stabile prestasjoner. Naturlig nok håper han dette er nok til å beholde ledelsen totalt i norgescupen for sesongen 2018/2019.

Kan vinne sammenlagt

– Det hadde vært kjekt og få med seg sammenlagtseier allerede i min andre sesong som juniorløper. Men det er mange andre som også ønsker det samme. Så vi får summere poeng etter siste helgen i mars, understreker Martin.

Nå har han tre uker med skole og trening på Lillehammer før neste rennhelg i Knyken/Orkdal. I Orkdal skal skiskytterne gå tre NM-distanser (fellesstart, sprint og stafett). Så er det klart for norgescupfinaler under senior-NM på Ål 29.–31. mars.

– Etter dette er det bare å oppsummere treningsdagbøker fra sesongen og sette seg nye mål for videre framgang. Jeg trives vanvittig godt med dette og ønsker å legge ned jobben som kreves for å se hvor langt jeg kan nå som skiskytter, fastslår Martin.