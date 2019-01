Jublet for bestetid i Vinterkarusellen

MANDAL: Det tredje løpet i årets vinterkarusell levde opp til navnet. Godt med snø, men heldigvis var løypen greit brøytet og her og der var det bar asfalt. 31 deltakere stilte til start, 13 foretrakk den korte, mens resten 18 valgte den lange.

En var skikkelig uheldig, vedkommende skulle løpe den korte, men av en eller annen grunn ble hun ikke snudd på første vendepunkt og fortsatte. I stedenfor 3000 raske metere ble det noe mer enn tre ganger lenger.

På den korte distansen var unge Laurits Dyrkolbotn, MHI, best med tiden 14.04, og her var Mari M. Kristensen (60) best av kvinnene med 15,23. På den lange var Hadi Moradi (922), MHI, best av mennene med 39.09. I kvinneklassen var Randi Dyrkolbotn (905), MHI, raskest med tiden 42.42.

Til tross for glatt og sleipt føre var det faktisk to eller tre som greide å sette ny personlig rekord, meget imponerende på det føret.

Neste løp i vinterkarusellen er i Søgne, lørdag 9. ferbruar, vel møtt!

Resultater

Ivar Gogstad

3KM

Gutter 15 – 16

1. Laurits Dyrkolbotn 123 MHI 14.04

Menn mosjon

Kalle Glomsaker MHI deltatt

Sondre Jensen 28 SIL 27.02

Jørgen S. Jæger 20 19.14

Bjørn Oftedal 46 ManKomm. 16.10

Stanley Olsen 67 18.35

Nils H. Pedersen 66 SIL 19.02

Kvinner mosjon

Ingvild Jensen 33 SIL 24.10

Elisabeth S. Jæger 13 Nodeland 20.01

Mari M. Kristensen 60 15.23

Benedikte M. Pedersen 57 22.02

Henriette M. Pedersen 47 22.04

Stine U. Sløgedal 43 MIL 18.55

Ingrid Ukkelberg 44 MIL 18.55

10KM

Gutter junior

1. Eivind H. Ellingsen 943 MHI 48.13

Jenter junior

1. Sara Husøy 1 46.07

Menn aktive 23 – 34

1. Hadi Moradi 922 MHI 39.09

2. Filip Hanssen 933 Kr.løpekl. 48.54

3. Svenn Finnvold 936 Aptum 54.29

Menn vet. 35 – 39

1. Rolf Helgestad 937 Aptum 51.28

Damer vet. 35 – 39

1. Randi Dyrkolbotn 905 MHI 42.42

Menn vet. 40 – 44

1. Kjell G. Gjerdal 925 MHI 40.55

2. Thomas Gjerdal 924 MHI 45.23

3. Frode Jensen 920 TeamTempo 45.46

Menn vet. 45 – 49

1. Ronny Cortes 909 47.47

Damer vet. 45 – 49

1. Hanne Kråkeland 938 VassDamene 53.37

2. Gudrun Fladen 940 VassDamene 54.08

Menn vet. 50 – 54

1. Karl Ellingsen 944 Kystverket 53.17

Damer vet. 50 – 54

1. Kari H. Ellingsen 942 MHI 50.25

Damer vet. 60 – 64

1. Anita Kvaase 930 MHI 52.28

Menn vet. 65 – 69

1. Kristen Bue 921 MIL 61.00

2. Arne Pedersen 916 Revmatik. 63.03