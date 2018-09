Idrettsgalla Sør ønsker nominasjoner

Har dere noen i klubben som fortjener å bli satt ekstra pris på? Finnes det folk i klubben som gjør en fantastisk innsats som frivillig, eller utøvere som leverer imponerende resultater? Da er det mulig å nominere dem til Idrettsgalla Sør.

Nominér dine kandidater innen 9. september. Klikk her for å lese kriteriene og nominere. (LOS, Fædrelandsvennen og Agderposten står for "Årets ildjel"- nominasjonene, så denne kategorien vil dere kunne nominere i senere i høst gjennom deres nettaviser).

Vi vet at det finnes mange ulike kvaliteter rundt om i idrettslagene her i Agder- fylkene, og disse personene ønsker vi å sette ekstra pris på denne kvelden. Det er laget en pris for de unge ildsjelene (15-26 år), fordi det er viktig at disse også blir lagt merke til og verdsatt for den jobben de gjør.

Det oppfordres spesielt til at idrettslag vest for Kristiansand og nord for Arendal nominerer kandidater, slik at vi får mest mulig geografisk mangfold i kategoriene.

Vi har laget en oversikt over hvilke kategorier dere kan nominere i allerede nå, og fordelt dem i to kategorier for å synliggjøre at det både er fokus på toppidretten og frivilligheten.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Frivillighet:

Årets idrettslag

Årets forbilde

Årets unge frivillige

Årets bedriftsidrettspris

Resultatorientert:

Årets kvinnelige utøver

Årets mannlige utøver

Årets parautøver

Årets team/lag

Årets unge kvinnelige utøver

Årets unge mannlige utøver

Årets trener

Idrettsgalla Sør arrangeres i Sparebanken Sør Amfi i Arendal lørdag 3. november. Konferansierer og artister blir sluppet fortløpende de neste to månedene.