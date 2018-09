Tenåring kan bli Sørlandets sprintkonge

MANDAL: Johannes Hope (19) fra Team Sør/KSA kjemper med Bernt Seyffarth (29) fra Team Sør/Mandal om tittelen som Sørlandets beste sprinter. I det tradisjonsrike stevnet Mandalitten nå i helga gjorde Johannes 100m fri på pene 52,85 sekunder og hadde 24,03 på 1.etappe på 50m fri, mens Bernt hadde 24,11. Det blir moro å se om konkurransen dem i mellom kan føre til en tid under 50 sekunder på 100m fri. I dag har Bernt seniorkretsrekord på 50,4, mens Johannes har juniorkretsrekorden på 51.1.

I Mandalitten fikk vi et skikkelig gjennombrudd for Grimstad-jenta Juni Helene Iversen Refstie (17) som nå svømmer for Team Sør/KSA og trenes av John Heddeland.

Hun forbedret seg stort på 50m og 100m bryst med 34.11 og 1,13,78 tider som viser at hun vil kunne komme høyt i høstens kortbane-mesterskaper.

Martin Holteberg (15) fra Farsund forbedret seg også mye og er blant dem som vil komme høyt i neste års årsklassemesterskap. Hans 50m fri (25,53) og 100m fri (55,90) samt 200m medley (2,23,36).

Andreas Håbesland Klausen (16) fra Team Sør/KSA slo gjennom i junior-NM i fjor høst og ble tatt ut til nordisk juniormesterskap i sommer. Han hadde et durabelig oppgjør med klubbkameraten Birk Lee Johansen (16) på 400m fri hvor guttene kom inn til pene 4,16,66 og 4,16,99. Mye tyder på at Birk kommer til å forbedre seg mye den kommende sesongen.

Vi merker oss mandalittene Lars Andreas Hårberg (17) med 50m bryst på 32,59, Amund Helleren Haugstad (14) på 50m bryst på 33,58, Malin Syvertsen (16) med 100m fri på 1,01.14 og endelig Tirill Rørvik (14) med 2,38,40 på 200m medley.

Team Sør med bare KSA-gutter vant 4x50m fri på 1,43,83.

Vi legger også merke til mange nye talenter i de yngre årganger som vi sikkert får høre mer til i årene fremover.