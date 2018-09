Siri går 10.000–15.000 skritt hver dag

Mange eldre liker seg ute i naturen. Man kan slå av en prat. Man treffer kjente og ukjente mennesker. Og man blir munter og glad i sinnet. Vi slo av en prat med tre mennesker i Bertes.

Siri Henriksen (71)

Hvordan holder du deg i form?

– Jeg går en del turer. Og jeg har bikkja Tara med meg på turer hver dag. Jeg går mellom10 000 og 15 000 skritt hver dag. Det blir noen kilometer over en lengre periode.

Løper du noe?

– Ja. Jeg både løper og går. Jeg løper i Baneheia hver mandag.

Hva synes du om naturen?

– Den er så vakker og så herlig som det bare går an! Det er småkupert og variert.

Erik Falkum (72)

Hva liker du med turgåing?

– Det er mange eldre som er med. Og det varmer. Det er sosialt, og man møter folk. Og så kan man bestemme tempoet selv, og man kan se på naturen!

Hva slags minner har du fra dine turer?

– Jeg har blitt kjent med folk. Jeg har møtt mange positive mennesker. Det er motiverende å være med på turer. Og så har jeg hatt et opphold i turene også, for jobben min på Caledonien og Avfall Sør tok mye av tiden.

Hva synes du om turterrenget?

– De har sluttet med turer i Vågsbygda, selv om det er fint og variert terreng der. I dag har vi løyper for alle, både harde og myke. De eldre ønsker å ha behagelig og lavt tempo.

Helge Simonsen (73)

Hva slags klær bruker du på tur?

– Jeg har på meg en del sportsutstyr. Og så bruker jeg en stav eller to staver for å holde balansen når jeg går. Jeg har for tiden knekt ett bein i armen, og det er i håndleddet. Så jeg må gå med bandasje på armen.

Hva med utstyret du har med deg?

– Det kommer an på hvor turen er, og hvor lang turen er. I skog og fjell har vi vandreturer, og da har jeg med meg drikke, proviant og noe varmt tøy. Jeg har ofte hatt 15 kg i sekken. Det er noen år siden nå, og siste gang var i 2013.

Hva fører alle turene til?

– Det gir en mestringsfølelse. Og det er mye bedre enn å ligge på sofaen. Man holder seg i god form. Jeg sykler og svømmer mest. Det er bra for leddene. Og så har jeg morgenbad to ganger i uka, på tirsdager og fredager, i Aquarama.