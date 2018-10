Vant sesongens første futsalturnering

KRISTIANSAND: Det var en fin blanding av nye lag og gamle kjenninger i sesongens første futsalturnering i Kristiansand. Blant favorittene på forhånd var regjerende norgesmester Lund Futsal, i tillegg til Albbos og Volvo240.

Lund Futsal åpnet puljespillet oppskriftsmessig med full pott etter to kamper, men så ble det stopp. Det ble tap i de to siste kampene og de fikk de skikkelig juling av med 1-6 mot Albbos i siste kamp. Dermed røk de ut av sluttspillet på målforskjell som dårligste tredjelag.

Nykommerne Avengers fra Arendal og Telemarksbataljonen overrasket med å vinne hver sin pulje uten å avgi poeng. Telemarksbataljonen består av utenbys studenter som studerer i Kristiansand, med en overvekt av bergensere på laget.

Volvo240 startet litt forsiktig i turneringen, men spilte seg stort opp. I kvartfinalen slet de litt med Knark som ble nummer 2 i sin pulje, men dro seieren i land med 3-2. I semifinalen gjorde de imidertid kort prosess med Avengers og Volvo240 var dermed klar for en ny finale.

Albbos har vært blant topplagene i Kristiansand i lang tid og de har fortsatt skumle hensikter. I puljespillet ble det full pott og de vant en klar 4-0 seier FK Kvest i kvartfinalen. I kvartfinalen ble imidlertid deres viktigste spiller Emir Hopovac tildelt direkte rødt kort og fikk også karantene i semifinalen. Dermed skulle Albbos møte Telemarksbataljonen i semifinalen uten sin nøkkelspiller. Albbos hadde allikevel ingen problemer og vant en komfortabel 3-0-seier.

Dermed ble finalen en kamp mellom to av de mest meritterte og kjente lagene i Kristiansand, Albbos mot Volvo240. Finalen ble jevnspilt med et lite spillermessig overtak til Albbos. Begge lagene tok få sjanser og spilte kompakt og tett bakover. Det sto 0-0 til det var litt over ett minutt igjen av kampen. Men Allbos hadde fått Emir Hopovac tilbake og det ble han som ble avgjorde for Allbos med et kanonskudd fra distanse. Volvo240 angrep voldsomt det siste minuttet av kampen, men Albbos kontrollerte seieren inn og kunne juble for sesongens første triumf.