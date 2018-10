Kjappest i Oljestafetten

KRISTIANSAND: Det var flott løpevær og munter stemning da den tradisjonsrike Oljestafetten ble arrangert for niende gang i Baneheia lørdag.

Som vanlig var det tre klasser. Den største, miksklassen med 129 påmeldte lag, startet klokken 12.00. Dameklassen med 37 lag startet klokken 13.00, og herreklassen med 90 lag startet klokken 14.00.

I hver klasse er det tre etapper, som er 2,2 kilometer lange.

Sjekk resultatene her

Sverre Larsen

Sverre Larsen

Sverre Larsen

Sverre Larsen

West Shores Utvalgte, vinnerne av miksklassen

Hvordan løper man lurt i denne stafetten?

– Man må ikke åpne for hardt. Vi hadde mål om å slå Løplabbet i dag, og der er det proffe løpere. Vi holdt høyt og jevnt tempo hele veien. Og ellers hadde alle tre løperne dagen, og det betyr mye!

Har dere forberedt dere godt?

– Ja. Vi kjører jevn trening over hele året. Sander Lindevik satser dessuten på gode tider på mellomdistanser i Norge.

Sverre Larsen

Team Kransekake, vinnerne av dameklasse

Hvordan planla dere løpet?

– Vi gjorde det på telefon. Vi har trent mye sammen. Og så ønsker alle på laget å bli like rask som Kjersti Nordstrøm på maraton!

Gikk det greit å løpe?

– Det var relativt tungt. Det er mye opp og ned i denne traséen. Vi er vant til å løpe lengre distanser. Det er ei brutal løype, og man må løpe fort for å vinne!

Sverre Larsen

Team Fibra, vinnerne av herreklassen

Hvordan var løypa?

– Den er kort og brutal. Det er mange bakker, både utfor og oppfor. Løypa er teknisk krevende og ekstrem i profilen.

Hvordan løp dere?

– Det var kontrollert. Vi hadde favorittstempelet på oss på forhånd. Vi holdt igjen noe av tempoet i starten.

Sverre Larsen

Espen Skarpholt (44)

Har du noen løpestrategi i dag?

– Det er å gå ut så hardt jeg kan, og holde på tempoet. Dette er en kort distanse, og det er tungt hele veien!

Hva slags lagsopplegg har dere?

– Man konkurrerer alltid mot seg selv og sine egne tider. Og så er vi kolleger på samme nivå. Stafetten er et populært samtaletema på jobb!

Sverre Larsen

Kjetil Senumstad (33)

Hva liker du med Oljestafetten?

– Det er sosialt. Og så er stafetten vanligvis en god unnskyldning til å komme i form. Stafetten er et høydepunkt i løpet av året!

Sverre Larsen

Svenn Erik Larsen (66), medarrangør fra Utvalget

Hva synes du er typisk for Oljestafetten?

– Det er full fart fra morgen til kveld. Vi monterer og demonterer utstyret. Og så er løpet spesielt i forhold til de vanlige karusell-løpene. Det er en folkefest på en annen måte.

Sverre Larsen

Hans Petter Erichsen (59), hovedarrangør fra MH Wirth

Hva ønsker dere med stafetten?

– Det er at folk har det moro, og at man kan utfordre seg selv. Det er sosialt, og vi ønsker at folk har det greit. De som løper er ofte de beste i bedriften til å løpe.

Liker folk denne stafetten?

– Ja, det gjør de, og vi får gode tilbakemeldinger. Deltakelsen har gått litt ned, men det er nok fordi det er så mye å velge i i dag. Rekorden er på 442 lag i 2014.