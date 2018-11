Norges beste 18-åringer til Sukkevannhallen

KRISTIANSAND: Andreas Dahl Nordvang (18) og Hanne Byklum (17) er kaptein på hvert sitt Randesund-lag. Mens guttelaget har kvalifisert seg til den nasjonale eliteserien for 18-årslag for fjerde sesongen på rad, er det mange år siden sist det har vært med et jentelag fra Norges største håndballklubb. Nå gleder begge kapteinene seg til felles hjemmerunde kommende lørdag.

Men de unge kapteinene er klar over at det blir ingen lette kamper når noen av landets beste 18-årslag inntar Sukkevannhallen.

– Vi trenger derfor all den støtte vi kan få, oppfordrer Dahl Nordvang.

Kapteinkollega Byklum synes likevel det er en stor motivasjonsfaktor å ha hjemmerunde.

Inger M. Witteveen

Fakta: KAMPPROGRAM Jenter og gutter 18 spiller 1. runde i Lerøyserien, Sukkevannhallen. Kampprogram: Kl. 10:30 Randesund - Storhamar (J18) Kl. 12:00 Randesund - Bækkelaget (G18) Kl. 13:30 Storhamar - Rælingen (J18) Kl. 15:00 Bækkelaget - Fjellhammer (G18) Kl. 16:30 Randesund - Rælingen (J18) Kl. 18:00 Randesund - Fjellhammer (G18)

– Det var helt topp da vi hadde kvalifisering hjemme. Nå håper vi på fulle tribuner, sier hun.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Finn Sverre Lislevand

Besto syretesten

Etter kvalikrunder tidligere i høst består Lerøyserien nå av 24 guttelag og tilsvarende antall jentelag. Dette er de antatt beste 18-årslagene i Norge for tiden.

Randesund-jentene møter Storhamar og Rælingen lørdag på hjemmebane, mens gutta skal bryne seg mot Bækkelaget og Fjellhammer. Bortsett fra Fjellhammer og arrangørklubben Randesund har alle de øvrige gjestene A-lag i eliteserien.

I tillegg til Randesund-lagene har også Våg J18 klart å kvalifisere seg. Flere lag er det ikke fra Agder i dette eksklusive selskapet. Våg-jentene spiller i Gjerpenhallen i Skien, der de møter Konnerud og Gjerpen.

Inger M. Witteveen

Drømmen om sluttspill

– Vi har som mål å komme til sluttspill, forteller kaptein Byklum, som har ledet laget sitt til seier to ganger i PW-Cup (regnet som uoffisielt NM for aldersbestemte lag), som J16 og J14 og med andreplass i J15. I sommer vant de Partille Cup i Gøteborg foran 60 andre lag fra hele verden og gikk også til topps i Ulzburg Cup i Tyskland. I august ble det førsteplass i Skjærgårdslekene.

Frank Fosse

Etter helgas arrangement er neste runde lørdag 8. desember. For Randesund-jentene blir det Reistad Arena utenfor Drammen, med Konnerud og Aker som motstandere. Mens gutta reiser til Hetlandshallen i Stavanger, der Viking Stavanger og Falk Horten venter på den andre banehalvdelen. Tredje runde arrangeres 2. februar. Her blir Nadderud Arena stoppested for jentene, sammen med Gjerpen, Stabæk og Bodø. Mens guttelaget skal måle krefter i Nye Loen Nærbø mot Nærbø, Charlottenlund og Havørn. Fjerde runde er en fellesrunde i Drammen første helga i mars. De fire beste lagene går videre til nasjonalt sluttspill i april.

Inger M. Witteveen

Grugleding

– Vi møter tøff motstand og det blir interessant å se hvordan vi klarer oss, sier Hermann Skoglund Witzøe (18) om helgas ildprøve. Lagkamerat Mads Arne Karlsen (17) både gleder og gruer seg.

Inger M. Witteveen

– Det er litt av begge deler. Jeg gleder meg til å spille, men det blir jo litt nerver også som kan komme ved store turneringer, sier han.

En som ikke gruer seg er Kjetil Tveit, trener for Randesund G18 og med i Lerøy-sirkuset for fjerde gang.

– Vi gleder oss. Både Robin (Rosander Haugsgjerd, red. anm.) og jeg har lang erfaring og mange av Randesund-gutta var med i fjor, forklarer han.

Lerøyserien ble forrige sesong vunnet av NIT-HAK på spinnesiden, som året før, med Aker og Sarpsborg på de neste pallplassene. Sandefjord var best av guttene, også de som sesongen før, etterfulgt av Bækkelaget og Nærbø. Randesund kom her på 12. plass.