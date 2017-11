KIF raknet mot slutten

Fakta: KAMPFAKTA: KIF-HK Herulf Moss 25-28 (14-10) Søndag 12. november, Idda Arena DOMMERE: Christoffer Fjeldskår og Tim-Nicolai Fjellvang TILSKUERE: 130 SPILLERE KIF (mål i parentes): Sebastian Schultz Hansen (9, herav 3 straffer), Aleksander Halkjelsvik Aabel (5), Øyvind Frigstad (4), Mathias Christiansen (2), Johannes Jåsund (2, herav 1 straffe), Sindre Rosseland Sørli (1), KristianNordvik Thyssen (1), Jostein Pedersen (1), Simen Neset, Erlend Årstein Hansen, Erik Sørensen, Simen Gården Aanjesen, Jesper Brekke Hansen, Markus Nilsen, Christoffer Ryder Lislevand og Kristian Malerød Larsen. LAGLEDERE: Tihomir Baltić, Vegard Kalstad, Adin Sehovic og Pål Erik Pedersen (fysioterapeut). TOPPSCORER HK HERULF MOSS: Jan Kristoffer Karlsen (6) LAGLEDERE HK HERULF MOSS: Runar Evensen og Tom Hansen. UTVISNINGER: KIF: 5 x 2 min. og 1 x direkte rødt, HK Herulf Moss 1 x 2 min. BANENS BESTE: Aleksander Halkjelsvik Aabel (KIF) og Sebastian Schwartz (HK Herulf Moss).

KRISTIANSAND: Aleksander Halkjelsvik Aabel ble kåret til KIFs beste spiller mot HK Herulf Moss i Idda Arena søndag. Strekspiller var skuffet etter kampen. - Vi spiller en god førsteomgang, men så roter vi det til i første del av andreomgang og lar de komme inn i kampen. Vi blir stresset i angrep, noe som også går utover forsvaret, sa 24-åringen.

Flyver, rødt kort og firemålsledelse

Mossekråkene åpnet med en lynrask scoring, men KIFs høyreback Øyvind Frigstad svarte umiddelbart. Etter tre minutter var gjestene igjen opp i ledelsen, 1-2, men det var også for siste gang i førsteomgang.

Finn Sverre Lislevand

KIFs målkonge Sebastian Schultz Hansen hadde våknet og satte sin første straffe (totalt tre). Gjestene utlignet to ganger senere, på stillingen 3-3 og 5-5, men så rykket vertene ifra. Og med en lekker assist fra Kristian Nordvik Thyssen inn til Halkjelsvik Aabel på strek, kunne KIF gå til pause med firemålsledelse (14-10).

Finn Sverre Lislevand

Kort oppsummert: KIF leverte så det holdt i den første omgangen. Offensivt spill fremover og godt forsvar. Av mange flotte mål vil Mathias Christiansens perle av en flyver midtveis i omgangen bli husket best. For ingenting er som flyvere - håndballens svar på fotballens brassespark, teknisk vanskelig å utføre, spektakulært å se på. Christoffer Ryder Lislevand ute på høyrekant var i ferd med å bli puffet overende, men rakk å sende av gårde en himmelhøy ball i retning Christiansen som var på full fart inn mot feltet. Denne fikk Christiansen snappet i svevet og dunket i mål. Jubelen stod i taket.

Finn Sverre Lislevand

Rett etter var det tilløp til buing da samme Christiansen forsøkte å stoppe en kontring ved å slå vekk ballen foran en Herulf Moss-spiller, samtidig som han snublet og falt. Dommerne mente tydeligvis det var angrep bakfra og dømte direkte rødt. Kampen var uansett over for KIF-spilleren som ble liggende å vri seg i smerte.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Finn Sverre Lislevand

- Nå har jeg det vondt, var hans kommentar etter å ha blitt hjulpet av banen. Etter å ha gått glipp av sesongens første seriekamper på grunn av kneskade, spøker det igjen for KIFs sentrale bakspiller. Det er dårlig nytt for et KIF-lag som allerede sliter med skader.

Inger M. Witteveen

Sviktet på tampen

Etter hvilen fant hjemmelaget ikke tilbake til den samme fine flyten i samspillet fra førsteomgangen. Mange bomskudd ble nådeløst straffet på kontringer. Simen Neset fortsatte sitt gode målvaktspill, men fikk det travelt med et forsvar som til tider lakk som en sil. Ekstra tungt ble det også i undertallsperioder som følge av tre utvisninger (av totalt seks, det røde kortet iberegnet) mot gjestenes ene i hele kampen.

Finn Sverre Lislevand

Hjemmelagets forsprang ble spist opp og etter 12 minutter var det gjestene fra Østfold som var i førersetet på stillingen 17-18. Johannes Jåsund utlignet på straffe rett etter, 18-18, og sørget for nok en KIF-ledelse midtveis i omgangen, 19-18. Men østlendingene var som hissig veps og med Nordvik Thyssens 20-19 skulle det bli siste gang KIF var i ledelsen, etter 17 minutter spilt.

Foto: Finn Sverre Lislevand

Ti minutter igjen utlignet Schultz Hansen på 22-22. Og igjen på 23-23 da det gjensto fem minutter. Kristiansanderne hadde her alle muligheter til å vippe kampen i sin favør. Men i de avgjørende sluttminuttene var det altså de langveisfarende som skulle vise hvem som var vinnerskaller av de to, og vant med tre mål, 25-28.

Finn Sverre Lislevand

Samling i bånn

Selv om det var mye å glede seg over i kampen mot HK Herulf Moss, er fasiten brutal. Med to seire og fire poeng etter åtte seriekamper, er KIF nede på niendeplass, med bare Haugaland, Follo HK og Haslum bak seg på tabellen.

Finn Sverre Lislevand

Kommende søndag er det bortekamp mot Lillestrøm, to hakk opp på tabellen, før Nærbø hjemme i Idda Arena lørdag 25. november. Jærbuene har 14 poeng og er eneste laget for øyeblikket som er i nærheten av ubeseirede serieleder Runar Sandefjord (16 poeng).

Inger M. Witteveen

- Nå må vi ta poeng for å komme ut av bunnstriden. Det blir beintøft, konstaterte Halkjelsvik Aabel på vei inn i garderoben. KIF-herrene har vist at de har potensial i årets jevne serie, men har skuslet bort mange muligheter underveis. Nå må det en snuoperasjon til. Om ikke sesongstarten har blitt hva man håpet på, gjenstår fortsatt 14 seriekamper. KIF-kaptein Erlend Årstein Hansen har resepten klar: - Vi må stå på, terpe og bli tøffere på trening. Vi kan ikke tenke på kampene som er spilt, vi må se fremover.

Finn Sverre Lislevand

KOMMENDE KAMP: Lillestrøm - KIF, søndag 19. november, kl. 18, Skedsmohallen.